https://ukraina.ru/20230817/1048746005.html
Экспертиза оспорила слова убившего украинку киноактера Алека Болдуина
Экспертиза оспорила слова убившего украинку киноактера Алека Болдуина - 17.08.2023 Украина.ру
Экспертиза оспорила слова убившего украинку киноактера Алека Болдуина
Суд в США получил результаты независимой экспертизы, которая оспаривает заявление актера Алека Болдуина о самопроизвольности выстрела, убившего женщину-оператора
2023-08-17T08:09
2023-08-17T08:09
2023-08-17T08:09
болдуин
сша
зарубежье
украинка
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103252/54/1032525478_0:440:1379:1216_1920x0_80_0_0_e33b24d31298deac78f4fc22f8f7518a.jpg
Болдуин сначала был обвинен в непредумышленном убийстве уроженки Украины Галины Хатчинс, однако после прокуратура отозвала обвинения, не исключив, однако, их повторного предъявления.Оно было представлено суду адвокатами Ханны Гутерреш-Рид - оружейника фильма "Раст", на съемках которого произошла трагедия. Гуттереш-Рид фигурирует в деле как главная обвиняемая в смерти Хатчинс.Телекомпания CNN процитировала местного прокурора Кэри Моррисси, которая сказала в среду, что обвинения против Болдуина "по-прежнему рассматриваются", и окончательного решения еще не принято.В октябре 2021 года Болдуин во время репетиции выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла оператор Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор. Выстрел, по его словам, произошел самопроизвольно.
https://ukraina.ru/20211202/1032785116.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103252/54/1032525478_0:311:1379:1345_1920x0_80_0_0_dcae7aef18666a7fe5161378b5ec4e8e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
болдуин, сша, зарубежье, украинка, новости
Экспертиза оспорила слова убившего украинку киноактера Алека Болдуина
Суд в США получил результаты независимой экспертизы, которая оспаривает заявление актера Алека Болдуина о самопроизвольности выстрела, убившего женщину-оператора
Болдуин сначала был обвинен в непредумышленном убийстве уроженки Украины Галины Хатчинс, однако после прокуратура отозвала обвинения, не исключив, однако, их повторного предъявления.
"Хотя Алек Болдуин регулярно отрицает то, что он нажимал на спусковой крючок, тесты, заключения и наблюдения, здесь изложенные, доказывают, что спусковой крючок должен был быть оттянут или достаточным образом отжат, чтобы высвободить полностью взведенный или опущенный курок револьвера, фигурирующего в качестве улики", - говорится в заключении экспертов.
Оно было представлено суду адвокатами Ханны Гутерреш-Рид - оружейника фильма "Раст", на съемках которого произошла трагедия.
Гуттереш-Рид фигурирует в деле как главная обвиняемая в смерти Хатчинс.
Телекомпания CNN процитировала местного прокурора Кэри Моррисси, которая сказала в среду, что обвинения против Болдуина "по-прежнему рассматриваются", и окончательного решения еще не принято.
В октябре 2021 года Болдуин во время репетиции выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла оператор Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор. Выстрел, по его словам, произошел самопроизвольно.