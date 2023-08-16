Румыния подтвердила готовность обучать украинских пилотов на истребителях F-16 - 16.08.2023 Украина.ру
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Румыния подтвердила готовность обучать украинских пилотов на истребителях F-16
Румыния подтвердила готовность обучать украинских пилотов на истребителях F-16 - 16.08.2023 Украина.ру
Румыния подтвердила готовность обучать украинских пилотов на истребителях F-16
Румыния будет участвовать в подготовке украинских пилотов для истребителей F-16. Об этом заявил президент страны Клаус Йоханнис во время торжеств по случаю Дня ВМС
2023-08-16T16:07
2023-08-16T16:07
новости
истребители
f-16
обучение
румыния
всу
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Румыния будет проводить подготовку украинских лётчиков для истребителей F-16, сказал Йоханнис. Президент добавил, что в стране будет создан специальный центр подготовки.Бухарест примет участие в подготовке украинских военных рамках военной помощи Европейского cоюза. Будущий региональный учебный центр для пилотов будет на одинаковом уровне обслуживать румынских, союзнических и украинских пилотов, сказал президент.Как ранее сообщало издание The Washington Post, тренировки для украинских пилотов по управлению американскими истребителями F-16 могут затянуться до лета следующего года. "Ожидается, что первая группа из шести украинских пилотов не завершит обучение на F-16 до лета следующего года", — заявили военные чиновники Украины.По данным издания, основная причина - серия задержек со стороны западных партнёров в реализации программы обучения.Как сообщало издание Politico, Вооруженные силы Украины не могут начать обучение из-за низкого уровня английского языка пилотов. Только восемь украинских лётчиков свободно владеют английским и готовы приступить к обучению на американском истребителе F-16. Дания и Нидерланды возглавляют коалицию из 11 стран, поддерживающих обучение украинских пилотов на F-16, но пока ни одна страна не выделила самолёты для Украины.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
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новости, истребители, f-16, обучение, румыния, всу
Новости, истребители, F-16, обучение, Румыния, ВСУ

Румыния подтвердила готовность обучать украинских пилотов на истребителях F-16

16:07 16.08.2023
 
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Румыния будет участвовать в подготовке украинских пилотов для истребителей F-16. Об этом заявил президент страны Клаус Йоханнис во время торжеств по случаю Дня ВМС
Румыния будет проводить подготовку украинских лётчиков для истребителей F-16, сказал Йоханнис. Президент добавил, что в стране будет создан специальный центр подготовки.
Бухарест примет участие в подготовке украинских военных рамках военной помощи Европейского cоюза. Будущий региональный учебный центр для пилотов будет на одинаковом уровне обслуживать румынских, союзнических и украинских пилотов, сказал президент.

"Мы будем продолжать координацию в рамках Европейского cоюза для эффективного преодоления многочисленных последствий войны. Мы будем и дальше поддерживать европейский курс Киева и выступать за значительную европейскую помощь Украине на всех уровнях", - подчеркнул Йоханнис.

Как ранее сообщало издание The Washington Post, тренировки для украинских пилотов по управлению американскими истребителями F-16 могут затянуться до лета следующего года.
"Ожидается, что первая группа из шести украинских пилотов не завершит обучение на F-16 до лета следующего года", — заявили военные чиновники Украины.
По данным издания, основная причина - серия задержек со стороны западных партнёров в реализации программы обучения.
Как сообщало издание Politico, Вооруженные силы Украины не могут начать обучение из-за низкого уровня английского языка пилотов. Только восемь украинских лётчиков свободно владеют английским и готовы приступить к обучению на американском истребителе F-16.
Дания и Нидерланды возглавляют коалицию из 11 стран, поддерживающих обучение украинских пилотов на F-16, но пока ни одна страна не выделила самолёты для Украины.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
F-16
11 августа, 10:48
Обучение украинских военных полетам на F-16 затягивается на год - Washington PostТренировки для украинских пилотов по управлению американскими истребителями F-16 могут затянуться до лета следующего года. Об этом сообщило 11 августа издание The Washington Post
 
НовостиистребителиF-16обучениеРумынияВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
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16:07Румыния подтвердила готовность обучать украинских пилотов на истребителях F-16
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