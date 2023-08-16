https://ukraina.ru/20230816/1048731751.html

Румыния подтвердила готовность обучать украинских пилотов на истребителях F-16

Румыния подтвердила готовность обучать украинских пилотов на истребителях F-16 - 16.08.2023 Украина.ру

Румыния подтвердила готовность обучать украинских пилотов на истребителях F-16

Румыния будет участвовать в подготовке украинских пилотов для истребителей F-16. Об этом заявил президент страны Клаус Йоханнис во время торжеств по случаю Дня ВМС

2023-08-16T16:07

2023-08-16T16:07

2023-08-16T16:07

новости

истребители

f-16

обучение

румыния

всу

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Румыния будет проводить подготовку украинских лётчиков для истребителей F-16, сказал Йоханнис. Президент добавил, что в стране будет создан специальный центр подготовки.Бухарест примет участие в подготовке украинских военных рамках военной помощи Европейского cоюза. Будущий региональный учебный центр для пилотов будет на одинаковом уровне обслуживать румынских, союзнических и украинских пилотов, сказал президент.Как ранее сообщало издание The Washington Post, тренировки для украинских пилотов по управлению американскими истребителями F-16 могут затянуться до лета следующего года. "Ожидается, что первая группа из шести украинских пилотов не завершит обучение на F-16 до лета следующего года", — заявили военные чиновники Украины.По данным издания, основная причина - серия задержек со стороны западных партнёров в реализации программы обучения.Как сообщало издание Politico, Вооруженные силы Украины не могут начать обучение из-за низкого уровня английского языка пилотов. Только восемь украинских лётчиков свободно владеют английским и готовы приступить к обучению на американском истребителе F-16. Дания и Нидерланды возглавляют коалицию из 11 стран, поддерживающих обучение украинских пилотов на F-16, но пока ни одна страна не выделила самолёты для Украины.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ukraina.ru/20230811/1048625920.html

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новости, истребители, f-16, обучение, румыния, всу