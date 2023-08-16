https://ukraina.ru/20230816/1048694453.html
"Пробивает 1,5 метра бетона": военный эксперт раскрыл боевые характеристики новых ракет ВСУ
"Пробивает 1,5 метра бетона": военный эксперт раскрыл боевые характеристики новых ракет ВСУ - 16.08.2023 Украина.ру
"Пробивает 1,5 метра бетона": военный эксперт раскрыл боевые характеристики новых ракет ВСУ
В ожидании поставок ракет ATACMS Украина приняла решение использовать в качестве средства поражения ракеты старого советского комплекса С-200. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-08-16T10:45
2023-08-16T10:45
2023-08-16T10:45
новости
всу
ракеты
поставки
storm shadow
"taurus"
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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На Украине разработали "Гром-2" для Саудовской Аравии, но ВС РФ вовремя нанесли удар по ряду предприятий, где осуществлялась разработка этих ракет и свели их потенциал к минимуму. Это очень мощная ракета, она представляет собой нечто среднее между "Точкой–У" и "Искандер-М", рассказал Кнутов.Поэтому Украина приняла решение, пока ей не передали ракеты ATACMS, использовать в качестве средства поражения ракеты комплекса С-200. Также Киев пытается договориться с Германией о поставках ракет Taurus., отметил эксперт.Экспортные версии английских ракет Storm Shadow – 300 км, французских Scalp – 250 км. Немцы говорят, что понизят дальность до 300 км. Если они это сделают, значит, Taurus и Storm Shadow станут сопоставимы по своим характеристикам, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230815/1048684097.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, ракеты, поставки, storm shadow , "taurus"
Новости, ВСУ, ракеты, поставки, Storm Shadow , "Taurus"
"Пробивает 1,5 метра бетона": военный эксперт раскрыл боевые характеристики новых ракет ВСУ
В ожидании поставок ракет ATACMS Украина приняла решение использовать в качестве средства поражения ракеты старого советского комплекса С-200. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
На Украине разработали "Гром-2" для Саудовской Аравии, но ВС РФ вовремя нанесли удар по ряду предприятий, где осуществлялась разработка этих ракет и свели их потенциал к минимуму. Это очень мощная ракета, она представляет собой нечто среднее между "Точкой–У" и "Искандер-М", рассказал Кнутов.
Поэтому Украина приняла решение, пока ей не передали ракеты ATACMS, использовать в качестве средства поражения ракеты комплекса С-200. Также Киев пытается договориться с Германией о поставках ракет Taurus., отметил эксперт.
"Принципиальной разницы нет. Taurus и Storm Shadow практически идентичны по боевым характеристикам. Там бетонобойная боевая часть, пробивает 1,5 метра бетона, дальность полета у них – 500 км в оригинальных версиях", - подчеркнул Кнутов.
Экспортные версии английских ракет Storm Shadow – 300 км, французских Scalp – 250 км. Немцы говорят, что понизят дальность до 300 км. Если они это сделают, значит, Taurus и Storm Shadow станут сопоставимы по своим характеристикам, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь