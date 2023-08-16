https://ukraina.ru/20230816/1048694453.html

"Пробивает 1,5 метра бетона": военный эксперт раскрыл боевые характеристики новых ракет ВСУ

"Пробивает 1,5 метра бетона": военный эксперт раскрыл боевые характеристики новых ракет ВСУ - 16.08.2023 Украина.ру

"Пробивает 1,5 метра бетона": военный эксперт раскрыл боевые характеристики новых ракет ВСУ

В ожидании поставок ракет ATACMS Украина приняла решение использовать в качестве средства поражения ракеты старого советского комплекса С-200. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-08-16T10:45

2023-08-16T10:45

2023-08-16T10:45

новости

всу

ракеты

поставки

storm shadow

"taurus"

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На Украине разработали "Гром-2" для Саудовской Аравии, но ВС РФ вовремя нанесли удар по ряду предприятий, где осуществлялась разработка этих ракет и свели их потенциал к минимуму. Это очень мощная ракета, она представляет собой нечто среднее между "Точкой–У" и "Искандер-М", рассказал Кнутов.Поэтому Украина приняла решение, пока ей не передали ракеты ATACMS, использовать в качестве средства поражения ракеты комплекса С-200. Также Киев пытается договориться с Германией о поставках ракет Taurus., отметил эксперт.Экспортные версии английских ракет Storm Shadow – 300 км, французских Scalp – 250 км. Немцы говорят, что понизят дальность до 300 км. Если они это сделают, значит, Taurus и Storm Shadow станут сопоставимы по своим характеристикам, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230815/1048684097.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, всу, ракеты, поставки, storm shadow , "taurus"