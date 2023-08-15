Лавров рассказал, как Запад, накачивая Украину оружием, провоцирует ядерный конфликт - 15.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230815/1048694640.html
Лавров рассказал, как Запад, накачивая Украину оружием, провоцирует ядерный конфликт
Лавров рассказал, как Запад, накачивая Украину оружием, провоцирует ядерный конфликт - 15.08.2023 Украина.ру
Лавров рассказал, как Запад, накачивая Украину оружием, провоцирует ядерный конфликт
Ради поддержания конфронтации с Россией, Запад накачивает Украину оружием и увеличивает этим угрозу прямого военного столкновения ядерных держав. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 августа, во время выступления на Московской конференции по международной безопасности
2023-08-15T12:41
2023-08-15T13:00
новости
сергей лавров
украина
ядерное оружие
запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0f/1048693790_0:79:3074:1808_1920x0_80_0_0_fb1767ea8ff16356b2c84331bcd9d944.jpg
"Сегодня США, НАТО и Евросоюз ради спасения своего геополитического проекта о сдерживании России и раскола русского мира накачивают Украину все более современным вооружением, все больше разжигают конфликт и провоцируют при этом бесконтрольное расползание оружия по всему миру... Их авантюрные, безответственные линии существенно повышают угрозу прямого военного столкновения ядерных держав", - заявил Лавров.Глава российской дипломатии добавил, что США отказались от целого ряда ключевых соглашений в области контроля над вооружениями и нераспространения. Теперь Россия опасается, что США готовы "пустить под откос" Договор о нераспространении ядерного оружия", сказал Лавров.В сентябре 2021 года Австралия, США и Великобритания объявили о создании стратегического пакта AUKUS. В рамках альянса ВМФ Австралии получит возможность строить атомные подводные лодки.
https://ukraina.ru/20230713/1047984543.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0f/1048693790_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_eba0a52d4990fcbbdd6c36d0026045b9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сергей лавров, украина, ядерное оружие, запад
Новости, Сергей Лавров, Украина, Ядерное оружие, Запад

Лавров рассказал, как Запад, накачивая Украину оружием, провоцирует ядерный конфликт

12:41 15.08.2023 (обновлено: 13:00 15.08.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкXI Московская конференция по международной безопасности
XI Московская конференция по международной безопасности - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
Ради поддержания конфронтации с Россией, Запад накачивает Украину оружием и увеличивает этим угрозу прямого военного столкновения ядерных держав. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 августа, во время выступления на Московской конференции по международной безопасности
"Сегодня США, НАТО и Евросоюз ради спасения своего геополитического проекта о сдерживании России и раскола русского мира накачивают Украину все более современным вооружением, все больше разжигают конфликт и провоцируют при этом бесконтрольное расползание оружия по всему миру... Их авантюрные, безответственные линии существенно повышают угрозу прямого военного столкновения ядерных держав", - заявил Лавров.
Глава российской дипломатии добавил, что США отказались от целого ряда ключевых соглашений в области контроля над вооружениями и нераспространения. Теперь Россия опасается, что США готовы "пустить под откос" Договор о нераспространении ядерного оружия", сказал Лавров.
В сентябре 2021 года Австралия, США и Великобритания объявили о создании стратегического пакта AUKUS. В рамках альянса ВМФ Австралии получит возможность строить атомные подводные лодки.
F-16
13 июля, 08:12
Планы США передать Киеву F-16 ведут к катастрофическим последствиям — ЛавровФакт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Об этом 13 июля заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью изданию lenta.ru
 
НовостиСергей ЛавровУкраинаЯдерное оружиеЗапад
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:19Почему падает рубль и что будет дальше: Делягин дал полный расклад. Видео
16:16Нужно помнить. Фидель Кастро и Украина
16:15Украинская ДРГ проникла в Брянскую область, есть пострадавший - губернатор
15:53Город запугали. В Харькове проходит жесткая мобилизация
15:36Бывший португальский наставник "Шахтера" решил подыграть Украине, но нарвался на непонимание
15:30Военные договорились с пограничниками: контроль над выездом украинцев призывного возраста усилят
15:25ВСУ пытаются сдержать наступление российских военных на купянском направлении
14:55Самые грязные методы "самой демократичной" страны. Как Трампа и Байдена топят перед выборами
14:45"Каждый знает, где найти посредников": СМИ обнародовали откровения украинских уклонистов
14:40Александр Перенджиев: Когда ВСУ совсем истощатся, США используют Польшу для битвы с Россией за Арктику
14:36"Разрушают советскую модель": депутат Рады назвал неожиданную причину вымирания украинцев
14:34Владимир Ераносян: Украина перешла к террористической войне
14:32Шокирующая "история Украины"
14:10Гений и рок. 33 года назад погиб Виктор Цой
14:08Актер Павел Устинов спас товарищей в зоне СВО
13:59Фонд Сороса уходит из стран ЕС, но Украину не бросит
13:29Откуда запускают беспилотники на Москву и чем их начиняют: Чадаев о том, как с этим бороться. Видео
13:25Штурм лавры, жажда репараций, потери ВСУ растут. Главное на Украине на 13.00 15 августа
13:22"Здоровому человеку страшно в Европе": Нарышкин раскрыл глаза Боррелю
13:20Семейная пара обманула Минобороны Украины на почти 3 млн гривен
Лента новостейМолния