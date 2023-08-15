https://ukraina.ru/20230815/1048694640.html

Лавров рассказал, как Запад, накачивая Украину оружием, провоцирует ядерный конфликт

Лавров рассказал, как Запад, накачивая Украину оружием, провоцирует ядерный конфликт - 15.08.2023 Украина.ру

Лавров рассказал, как Запад, накачивая Украину оружием, провоцирует ядерный конфликт

Ради поддержания конфронтации с Россией, Запад накачивает Украину оружием и увеличивает этим угрозу прямого военного столкновения ядерных держав. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 августа, во время выступления на Московской конференции по международной безопасности

2023-08-15T12:41

2023-08-15T12:41

2023-08-15T13:00

новости

сергей лавров

украина

ядерное оружие

запад

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"Сегодня США, НАТО и Евросоюз ради спасения своего геополитического проекта о сдерживании России и раскола русского мира накачивают Украину все более современным вооружением, все больше разжигают конфликт и провоцируют при этом бесконтрольное расползание оружия по всему миру... Их авантюрные, безответственные линии существенно повышают угрозу прямого военного столкновения ядерных держав", - заявил Лавров.Глава российской дипломатии добавил, что США отказались от целого ряда ключевых соглашений в области контроля над вооружениями и нераспространения. Теперь Россия опасается, что США готовы "пустить под откос" Договор о нераспространении ядерного оружия", сказал Лавров.В сентябре 2021 года Австралия, США и Великобритания объявили о создании стратегического пакта AUKUS. В рамках альянса ВМФ Австралии получит возможность строить атомные подводные лодки.

https://ukraina.ru/20230713/1047984543.html

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новости, сергей лавров, украина, ядерное оружие, запад