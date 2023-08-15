Лавров рассказал, как Запад, накачивая Украину оружием, провоцирует ядерный конфликт
12:41 15.08.2023 (обновлено: 13:00 15.08.2023)
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкXI Московская конференция по международной безопасности
Ради поддержания конфронтации с Россией, Запад накачивает Украину оружием и увеличивает этим угрозу прямого военного столкновения ядерных держав. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 августа, во время выступления на Московской конференции по международной безопасности
"Сегодня США, НАТО и Евросоюз ради спасения своего геополитического проекта о сдерживании России и раскола русского мира накачивают Украину все более современным вооружением, все больше разжигают конфликт и провоцируют при этом бесконтрольное расползание оружия по всему миру... Их авантюрные, безответственные линии существенно повышают угрозу прямого военного столкновения ядерных держав", - заявил Лавров.
Глава российской дипломатии добавил, что США отказались от целого ряда ключевых соглашений в области контроля над вооружениями и нераспространения. Теперь Россия опасается, что США готовы "пустить под откос" Договор о нераспространении ядерного оружия", сказал Лавров.
В сентябре 2021 года Австралия, США и Великобритания объявили о создании стратегического пакта AUKUS. В рамках альянса ВМФ Австралии получит возможность строить атомные подводные лодки.
13 июля, 08:12Планы США передать Киеву F-16 ведут к катастрофическим последствиям — ЛавровФакт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Об этом 13 июля заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью изданию lenta.ru