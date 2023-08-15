Россия развенчала мифы о превосходстве западных военных стандартов - Шойгу
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Российские военные в ходе спецоперации развенчали мифы о превосходстве западных военных стандартов. Об этом заявил 15 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу на Московской конференции по международной безопасности
По его словам, стало очевидно, что использование западного оружия, якобы передовых методов планирования операций, способов управления войсками и их подготовки не может обеспечить превосходство на поле боя.
"Российская армия развенчала множество мифов о превосходстве западных военных стандартов", - подчеркнул министр.
Шойгу добавил, что военный ресурс Украины уже почти исчерпан.
11:02Шойгу пригрозил применением кассетных боеприпасов в зоне СВОРоссия не применяла кассетные боеприпасы в ходе спецоперации на Украине, это решение может быть пересмотрено. Таким мнением поделился 15 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе XI Московской конференции по международной безопасности