https://ukraina.ru/20230815/1048692801.html

Россия развенчала мифы о превосходстве западных военных стандартов - Шойгу

Россия развенчала мифы о превосходстве западных военных стандартов - Шойгу - 15.08.2023 Украина.ру

Россия развенчала мифы о превосходстве западных военных стандартов - Шойгу

Российские военные в ходе спецоперации развенчали мифы о превосходстве западных военных стандартов. Об этом заявил 15 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу на Московской конференции по международной безопасности

2023-08-15T11:47

2023-08-15T11:47

2023-08-15T11:47

сергей шойгу

оружие

миф

новости

украина

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По его словам, стало очевидно, что использование западного оружия, якобы передовых методов планирования операций, способов управления войсками и их подготовки не может обеспечить превосходство на поле боя.Шойгу добавил, что военный ресурс Украины уже почти исчерпан.

https://ukraina.ru/20230815/1048691945.html

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2023

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сергей шойгу, оружие, миф, новости, украина