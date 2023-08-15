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Новый оружейный барон Украины - Пашинский

Новый оружейный барон Украины - Пашинский - 15.08.2023 Украина.ру

Новый оружейный барон Украины - Пашинский

Компания, связанная с бывшим украинским депутатом Сергеем Пашинским, стала крупнейшим частным поставщиком оружия на Украине, пишет The New York Times. Биография этого политика полна скандальных историй.

2023-08-15T10:12

2023-08-15T10:12

2023-08-15T10:15

эксклюзив

украина

пашинский

оружие

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Напомним, что именно Пашинского связывают с поставками боевого оружия протестующим на Майдане в 2014 году. Украина.ру писала об истории с полуавтоматической винтовкой, обнаруженной 18 февраля 2014 года (когда начались первые массовые убийства из огнестрельного оружия, погибло около 20 человек) протестующими в багажнике выезжавшей с Майдана машины депутата Верховной Рады Сергея Пашинского. А показания одного из грузинских снайперов в итальянском фильме "Украина. Скрытые истины", свидетельствуют о личном участии Пашинского в убийствах.Также Сергей Пашинский в 2016 году подстрелил случайного прохожего Вячеслава Химикуса из пистолета. Уголовное дело протекало с нарушениями, спустя пять лет было закрыто, а Пашинский полностью оправдан. И это не единственный эпизод проблем с законом у нардепа. Пашинский обвинялся в хищении крупных сумм Ощадбанка и даже сидел в СИЗО.Но пристрастие к оружию у Пашинского давнее и крепкое. Он возглавлял в Раде комитет по нацбезопасности и обороне и вооружению, лоббировал разработки госпредприятия КБ "Луч".Отношение Владимира Зеленского к Пашинскому в начале президентства было однозначное: он называл его калиброванным преступником. И вот этот человек сегодня оказывается чуть ли не главным поставщиком оружия на украинский фронт. Об новом оружейном бароне рассуждали эксперты в своих соцсетях. Откровения некоторых единомышленников Пашинского очень любопытны и объясняют многие события, которые предшествовали 24 февраля 2022 года.Украинский общественный деятель Дмитрий СпивакКАК БЫ МЫ ЕЩЕ ПРОСЛАВИЛИСЬ?Компания, связанная с Пашинским, стала крупнейшим частным поставщиком оружия в Украине, — New York Times.Фирма "Украинская бронетехника" продает ВСУ гранаты, артиллерийские снаряды и ракеты через европейскую сеть посредников. В прошлом году вышла на рекордный объем продаж 350 миллионов долларов - по сравнению с 2,8 млн годом ранее.По данным NYT, эта компания сейчас под следствием. Власти изучают ценообразование фирмы и ее "отношения с официальными лицами, занимающимися закупками".В августе в офисах одной из госкомпаний прошли обыски в поисках улик против "Украинской бронетехники", у которой есть контракты на десятки миллионов долларов. Сеть компаний Пашинского занимается куплей-продажей оружия через посредников.С каждой сделкой цены растут — как и прибыль соратников Пашинского — до тех пор, пока конечный покупатель - украинские военные - не заплатит больше всех.Большая часть денег на счета связанной с Пашинским компании поступает из европейской помощи.Народный депутат Александр ДубинскийВот и раскрыта тайна непотопляемости "яичного министра обороны" Резникова. Для хищения международной финансовой помощи, которая выделяется для закупки вооружений, Зеленский и Ермак привлекли Сергея Пашинского, которого Зеленский в 2019 году называл 100-процентным преступником. Теперь компания 100-процентного преступника осваивает многомиллиардные бюджеты Минобороны, и раздувает цены на оружие, которое закупается в странах бывшего "варшавского договора". Таким образом, Зеленский и Ермак при помощи Резникова и Пашинского расхищают международную финансовую помощь, которая нужна для победы над врагом.Офицер ВСУ Мирослав ГайВышла статья в Нью Йоркс Таймс о Сергее Пашинском. Я очень внимательно ее прочел и считаю ее не полной. Сергей Владимирович не только организовал самую крупную и мощную сеть закупки оружия для ВСУ, когда наши западные партнеры жевали сопли, но и организовал самую мощную в истории Украины операцию по эвакуации оружия на украинских заводах и складах, когда другие жевали сопли, и передачи этого оружия в войска. Мне удалось быть задействованным в этих событиях. Например, экспортные Стугны с арабскими надписями, участвовавшие в обороне Киева, передавались десантникам и защищали Кривой Рог и т.д. Мы планировали многие мероприятия еще за два месяца до вторжения, например, готовя расчеты ПТРК на основе ТРО. Именно Пашинский организовал эвакуацию ракет Нептун, потопивших крейсер Москва, а его сын эвакуировал комплекс Ольха, который бил по россиянам под Киевом и разбил кадыровский батальон. Именно Пашинский организовал первые сложные схемы поставки оружия, когда в мире никто не хотел везти их в Украину. И он и его семья не покинули Украину, когда шло наступление россиян. СВ, как мы его называем, занимался организацией отпора российского наступления организуя поставки оружия, эвакуацией специалистов с заводов, создавая новые подразделения и школы по обучению применения нового оружия, организацией ремонта того старого натовского дерьма, что нам передавали первый год войны, и переноса украинских военных предприятий в надежные места, построением интернациональных производств оружия и боеприпасов, тайными поставками оружия из других стран в Украину через десятки стран, закупками там, где украинскому правительству отказали... Я могу бесконечно перечислять этот список... Поэтому горжусь, что бываю в том накуренном кабинете, а последние два года прожитыми не зря и одними из самых интересных приключений в своей жизни. Как я когда-то написал – горжусь быть в Банде Пашинского.Журналист Макс Назаров"В частном порядке они (американские и еврочиновники) говорят, что такие фигуры, как Пашинский, являются одной из причин, по которой американское и британское правительства поставляют для Украины именно боеприпасы, а не просто дают деньги"абсолютно скандальная статья NYT о, пожалуй, самом омерзительном персонаже украинской политики - Пашинском но в нашей реальности здесь явно две стороны медали, что первоклассно в финале подчеркивает издание - ты можешь грабить свою же воюющую страну, но ты для нее останешься героем, потому что..это очень страшно, мерзко и неправильно, но это наша реальность, которая очень скоро станет фундаментом построения новой Украины или уже стала

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, украина, пашинский, оружие