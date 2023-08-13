Будет дороже? Фролов о ценах на бензин и перспективах на осень - 13.08.2023 Украина.ру
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Будет дороже? Фролов о ценах на бензин и перспективах на осень
Будет дороже? Фролов о ценах на бензин и перспективах на осень - 13.08.2023 Украина.ру
Будет дороже? Фролов о ценах на бензин и перспективах на осень
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов в эфире Украина.ру разъяснил цели закона, вводящего сертификаты происхождения электроэнергии, а также рассказал, зачем ЕС хранит запасы природного газа на Украине и когда прекратится рост цен на бензин в России
2023-08-13T16:28
2023-08-13T16:28
видео
украина
евросоюз
электричество
бензин
россия
топливо
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00:40 – Для чего в РФ ввели сертификаты происхождения электроэнергии?14:25 - Почему ЕС продолжает хранение запасов природного газа на Украине? 27:05 - Где предел роста цен на топливо в России? 36:01 - Будет ли откат достигнутого порога цен на автобензин?
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видео, украина, евросоюз, электричество, бензин, россия, топливо, видео
Видео, Украина, Евросоюз, электричество, Бензин, Россия, топливо

Будет дороже? Фролов о ценах на бензин и перспективах на осень

16:28 13.08.2023
 
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Заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов в эфире Украина.ру разъяснил цели закона, вводящего сертификаты происхождения электроэнергии, а также рассказал, зачем ЕС хранит запасы природного газа на Украине и когда прекратится рост цен на бензин в России
00:40 – Для чего в РФ ввели сертификаты происхождения электроэнергии?
14:25 - Почему ЕС продолжает хранение запасов природного газа на Украине?
27:05 - Где предел роста цен на топливо в России?
36:01 - Будет ли откат достигнутого порога цен на автобензин?
 
ВидеоУкраинаЕвросоюзэлектричествоБензинРоссиятопливо
 
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