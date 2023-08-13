https://ukraina.ru/20230813/1048661100.html

Будет дороже? Фролов о ценах на бензин и перспективах на осень

Будет дороже? Фролов о ценах на бензин и перспективах на осень - 13.08.2023 Украина.ру

Будет дороже? Фролов о ценах на бензин и перспективах на осень

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов в эфире Украина.ру разъяснил цели закона, вводящего сертификаты происхождения электроэнергии, а также рассказал, зачем ЕС хранит запасы природного газа на Украине и когда прекратится рост цен на бензин в России

2023-08-13T16:28

2023-08-13T16:28

2023-08-13T16:28

видео

украина

евросоюз

электричество

бензин

россия

топливо

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00:40 – Для чего в РФ ввели сертификаты происхождения электроэнергии?14:25 - Почему ЕС продолжает хранение запасов природного газа на Украине? 27:05 - Где предел роста цен на топливо в России? 36:01 - Будет ли откат достигнутого порога цен на автобензин?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, украина, евросоюз, электричество, бензин, россия, топливо, видео