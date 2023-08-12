https://ukraina.ru/20230812/1048651095.html

Атаки на Крымский мост. Итоги 12 августа на Украине

Атаки на Крымский мост. Итоги 12 августа на Украине - 12.08.2023 Украина.ру

Атаки на Крымский мост. Итоги 12 августа на Украине

Украина попыталась нанести несколько ударов по Крымскому мосту

2023-08-12T18:10

2023-08-12T18:10

2023-08-12T18:10

эксклюзив

хроники

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Первые сообщения о том, что рядом с Крымским мостом раздались взрывы, появились около 13:25."У Крымского моста работает ПВО", - сообщил в это время телеграм-канал SHOT, выложив фото дымных следов в небе.Другой телеграм-канал — Mash – практически одновременно выложил видео задымления у моста."Очевидцы присылают видео задымления на керченской переправе", - подписал канал видео.Ещё один телеграм-канал — Baza – также опубликовал видео задымления Крымского моста."Очевидцы выкладывают кадры с дымом у Крымского моста. По предварительным данным, незадолго до этого была попытка атаки на Крымский мост. Сообщается о работе ПВО. По официальным данным, движение автотранспорта закрыто", - указывалось в подписи к видео.Глава Крыма Сергей Аксёнов у себя в телеграм-канале сообщил об атаке на Крымский мост."В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты. Крымский мост не повреждён. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации", - написал он в 13:27.Позже ситуацию прокомментировало и Минобороны России."12 августа около 13 часов мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе. Разрушений и пострадавших нет", - сообщило оно.На этом атаки не закончились."Ещё одна ракета противника сбита над Керченским проливом. Спасибо нашим войскам противовоздушной обороны за высокий профессионализм и бдительность!" - сообщил Аксёнов в 15:19.Спустя полчаса с небольшим подробности атаки рассказало Минобороны РФ."12 августа около 15:00 часов мск киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200. Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и сбита в воздухе. Разрушений и пострадавших нет", - указывалось в заявлении оборонного ведомства.Также атаки на Крымский мост прокомментировало министерство иностранных дел России."Сегодня днём киевский режим в очередной раз предпринял попытку террористической атаки на Крымский мост. На этот раз зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. По сообщениям Минобороны России, ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе российскими средствами ПВО. Пострадавших и разрушений нет. Позднее ещё одна ракета противника сбита силами противовоздушной обороны над Керченским проливом. Кроме того, сегодня ночью массированной атаке украинских беспилотников подвергся Крым. Из 20 дронов 14 были уничтожены средствами ПВО, еще 6 БПЛА подавлены средствами РЭБ. Решительно осуждаем эти террористические атаки. Крымский мост является объектом сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы. Он подвергается таким атакам с осени прошлого года. Они в том числе приводили к гибели мирных граждан", - отмечалось в комментарии официального представителям МИД РФ Марии Захаровой.Она отметила, что таким образом ВСУ "не способные, несмотря на массированную западную помощь, изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения, пытаются с помощью недостойных террористических методов отыграться на гражданских объектах и мирных жителях"."Подобные диверсии дают международной общественности возможность ещё раз убедиться в истинной сущности киевского режима. Таким варварским акциям не может быть оправдания, и они не останутся без ответа", - подчеркнула Захарова.Бывший замглавы администрации Бердянска Алексей Васильев отметил, что стоит понимать: мост для украинских военных едва ли цель номер один."Потому что символ, мост соединяющий Крым, это как те миллионы социальных связей, которые связывают население Украины и России, так как это один народ по факту. Именно поэтому множество усилий Киева были направлены на разрыв этих связей, заставить людей поссорится с друзьями и родными. И мост, это квинтэссенция, символ того, что на Украине живут русские, хоть и навнушаемые что они какие-то украинцы. В этом и суть звериной ненависти укронациков к полностью гражданскому логистическому объекту, примеру созидания и объединения. А не ненависти и разделения, как в фундаменте идеологии украинства", - пояснил он.Именно поэтому, по его словам, "стоит понимать, что атаки ракетами типа Шторм или Таурус будут продолжаться"."А так как статистика, сука неумолимая, рано или поздно ПВО могут пропустить всего лишь одну ракету. И учитывая особенности данных ракет, наличие кумулятивных зарядов, которые пробивают дырку в бетоне, и затем основной заряд взрывается изнутри, они реально опасные для опор мостов. Так как взрыв внутри опоры, может быть в 10-15 раз менее мощным, чем такой же по эффективности, но снаружи. И вот чтобы гарантировать защиту от таких боеголовок, имеет смысл установить на опорах экраны, примерно как на танках (понятно что не тащить именно танковые, а лишь аналогичные). То есть основная задача, это заставить первый кумулятивный заряд ракеты сработать раньше, и тем самым не дать второму заряду проникнуть внутрь опоры. Вынести его метра на 3-4 от опоры, подобрать вариант конструкции, которая будет достаточно прочной и лёгкой, вроде отбойников. Желательно и эстетичной, чтобы она стала постоянной частью конструкции моста. И тогда даже прорыв нескольких ракет, не будет критичным для опор моста", - отметил он.Кроме того, по мнению Васильева, стоит в перспективе оснащать стратегические мосты системами КАЗ, которые разрабатываются для танков."Понятно что не один в один, а доработанные под более крупные ракеты, но фунционально очень близкие по конструкции", - отметил он.Тем временем в сети продолжали появляться видео и фото с места событий. При этом на некоторых из них были даже запечатлены комплексы ПВО, что вызвало критику как у чиновников Крыма, так и у независимых наблюдателей."Просим всех крымчан и гостей полуострова не выкладывать видео работы ПВО и съёмки стратегических объектов. Ваш хайп помогает врагу корректировать удары! Просим всех наконец понять, что ваше видео выброшенное в сеть может привести к гибели людей! И такие случаи уже были", - отметил советник главы Крыма Олег Крючков.Бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов высказался ещё жёстче."Уважаемые граждане. Не нужно снимать работу нашей ПВО, перемещение колон и любых других военных объектов. Это фото уже разлетелось по сети и противник может навестись на наше ПВО, благодаря придурку, которое это фото сделал и опубликовал. Наверное пора на законодательном уровне запрещать подобное. Долбанные вредители, по вам же также может прилететь в этом месте", - написал он в своём телеграм-канале, приложив к записи злополучную фотографию.Позже телеграм-канал "Крымский" сообщил о том, что Республика Крым инициирует ужесточение ответственности за данные о расположении оборонных систем."Крым инициирует ужесточение ответственности (уголовной) за выкладывание фото- и видеозаписей расположения и работы оборонных систем, средств ПВО, войсковых и стратегических объектов. Напомним, что в регионе действует введенный президентом России средний (особый) уровень реагирования в связи с проведением СВО и украинской угрозой. Лица, публикующие, распространяющие и передающие фото и видеозаписи в публичных источниках, чатах, соцсетях будут привлекаться к уголовной ответственности в максимально жёстком режиме — источник в Совмине Крыма", - отмечалось в сообщении.Примечательно, что на той же Украине крайне жёстко следят за публикацией в соцсетях не только фото с работой ПВО, но и фотографий последствий ударов, даже если на них не изображены военные объекты. На Украине полагают, что публикация таких фото помогает корректировать удары по военной инфраструктуре.

https://ukraina.ru/20230812/1048648274.html

https://ukraina.ru/20230812/1048645275.html

https://ukraina.ru/20230811/1048642518.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники