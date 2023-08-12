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Киев отказался гарантировать безопасность прохода по временным коридорам в Черном море

Киев отказался гарантировать безопасность прохода по временным коридорам в Черном море - 12.08.2023 Украина.ру

Киев отказался гарантировать безопасность прохода по временным коридорам в Черном море

Гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море на данный момент невозможно. Об этом заявил 12 августа представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире всеукраинского телемарафона

2023-08-12T17:34

2023-08-12T17:34

2023-08-12T17:54

черное море

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всу

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"Мы ждем в ближайшее время первые единицы, которые пойдут. Условия довольно сложные... Мы предупредили судовладельцев и капитанов, что гарантировать 100-процентную безопасность на данный момент невозможно. При этом все это происходит под контролем ВСУ, все, что от нас зависит мы делаем. Только со временем будет понятно, как будет работать этот дополнительный коридор", - сказал Плетенчук.В минувший четверг Украина объявила временные коридоры для торговых судов, идущих в направлении или из черноморских портов - Черноморск, Одесса и Южный. В субботу Киев объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность.Член Совета по международным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько подтвердил, что Киев не может гарантировать своим флотом безопасность торговых судов, следующих по объявленным Украиной временным коридорам, "всё зависит от действий России".После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ. Ранее агентство Блумберг писало, что ряд представителей бизнеса по морским грузоперевозкам уверен, что после истечения зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам на море.

https://ukraina.ru/20230810/1048603400.html

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черное море, украина, суда, новости, всу