Истребитель Су-30 разбился в Калининградской области - 12.08.2023 Украина.ру
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Истребитель Су-30 разбился в Калининградской области
Истребитель Су-30 разбился в Калининградской области - 12.08.2023 Украина.ру
Истребитель Су-30 разбился в Калининградской области
Истребитель Су-30 потерпел крушение в Калининградской области, члены экипажа погибли. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба Западного военного округа
2023-08-12T16:41
2023-08-12T16:42
истребитель
крушение
падение
новости
калининград
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Истребитель упал в безлюдном месте.Предварительной причиной названа техническая неисправность. Самолет выполнял учебный полет и летел без боекомплекта. Местный портал "Калининград.ru" со ссылкой на главу Черняховского муниципального округа области Сергея Булычева написал, что крушение произошло в районе поселка Вершинино. Он находится примерно в 70 километрах к востоку от Калининграда. До польской границы от поселка — около 30 километров.Су-30 - многоцелевой истребитель поколения "4+".
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истребитель, крушение, падение, новости, калининград
истребитель, крушение, падение, Новости, Калининград

Истребитель Су-30 разбился в Калининградской области

16:41 12.08.2023 (обновлено: 16:42 12.08.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛётно-тактические учения морской авиации в Ейске
Лётно-тактические учения морской авиации в Ейске - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Истребитель Су-30 потерпел крушение в Калининградской области, члены экипажа погибли. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба Западного военного округа
Истребитель упал в безлюдном месте.
Предварительной причиной названа техническая неисправность. Самолет выполнял учебный полет и летел без боекомплекта.
Местный портал "Калининград.ru" со ссылкой на главу Черняховского муниципального округа области Сергея Булычева написал, что крушение произошло в районе поселка Вершинино. Он находится примерно в 70 километрах к востоку от Калининграда. До польской границы от поселка — около 30 километров.

Су-30 - многоцелевой истребитель поколения "4+".
Военные учения Восток-2018 - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
10 августа, 07:42
Российские истребители поразили объекты ВСУ на трех направленияхРоссийские истребители-бомбардировщики Су-34 поразили более 10 объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на трех направлениях. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев, передает 10 августа РИА Новости
 
истребителькрушениепадениеНовостиКалининград
 
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