Истребитель Су-30 разбился в Калининградской области
16:41 12.08.2023 (обновлено: 16:42 12.08.2023)
Истребитель Су-30 потерпел крушение в Калининградской области, члены экипажа погибли. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба Западного военного округа
Истребитель упал в безлюдном месте.
Предварительной причиной названа техническая неисправность. Самолет выполнял учебный полет и летел без боекомплекта.
Местный портал "Калининград.ru" со ссылкой на главу Черняховского муниципального округа области Сергея Булычева написал, что крушение произошло в районе поселка Вершинино. Он находится примерно в 70 километрах к востоку от Калининграда. До польской границы от поселка — около 30 километров.
Су-30 - многоцелевой истребитель поколения "4+".
Су-30 - многоцелевой истребитель поколения "4+".
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