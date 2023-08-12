https://ukraina.ru/20230812/1048650668.html

Истребитель Су-30 разбился в Калининградской области

Истребитель Су-30 разбился в Калининградской области - 12.08.2023 Украина.ру

Истребитель Су-30 разбился в Калининградской области

Истребитель Су-30 потерпел крушение в Калининградской области, члены экипажа погибли. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба Западного военного округа

2023-08-12T16:41

2023-08-12T16:41

2023-08-12T16:42

истребитель

крушение

падение

новости

калининград

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Истребитель упал в безлюдном месте.Предварительной причиной названа техническая неисправность. Самолет выполнял учебный полет и летел без боекомплекта. Местный портал "Калининград.ru" со ссылкой на главу Черняховского муниципального округа области Сергея Булычева написал, что крушение произошло в районе поселка Вершинино. Он находится примерно в 70 километрах к востоку от Калининграда. До польской границы от поселка — около 30 километров.Су-30 - многоцелевой истребитель поколения "4+".

https://ukraina.ru/20230810/1048597101.html

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истребитель, крушение, падение, новости, калининград