https://ukraina.ru/20230812/1048650406.html
Баранчик о больших проблемах для Польши и новой волне мобилизации
Баранчик о больших проблемах для Польши и новой волне мобилизации - 12.08.2023 Украина.ру
Баранчик о больших проблемах для Польши и новой волне мобилизации
Политолог Юрий Баранчик в эфире Украина.ру рассказал, как США "заперли" Россию на Украине, что будет, если ЧВК "Вагнер" окажется в Нигере и о том, как... Украина.ру, 12.08.2023
2023-08-12T16:12
2023-08-12T16:12
2023-08-12T16:12
юрий баранчик
чвк "вагнер"
видео
украина
мобилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0c/1048650284_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_02ee224e891998742e6162cc07d6f1f5.jpg
Политолог Юрий Баранчик в эфире Украина.ру рассказал, как США "заперли" Россию на Украине, что будет, если ЧВК "Вагнер" окажется в Нигере и о том, как переломить ситуацию на фронте: 00:21 – Где России следует нанести удары, чтобы проучить коллективный Запад? 04:35 - Почему необходимо направить "вагнеровцев" в Нигер? 05:40 – О присутствии ЧВК "Вагнер" на польско-белорусской границе.07:08 – О второй волне мобилизации.09:02 - Готова ли Польша к сценарию раздела Украины? 12:00 – О шансах на применение ядерного оружия.13:38 - Чего ожидать на фронте до конца августа?17:58 - Может ли получиться так, что нам придется идти до Ла-Манша?
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0c/1048650284_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7b88844485f6a155c00e4ae053cf2aa3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
юрий баранчик, чвк "вагнер", видео, украина, мобилизация, видео
Юрий Баранчик, ЧВК "Вагнер", Видео, Украина, мобилизация
Политолог Юрий Баранчик в эфире Украина.ру рассказал, как США "заперли" Россию на Украине, что будет, если ЧВК "Вагнер" окажется в Нигере и о том, как переломить ситуацию на фронте:
00:21 – Где России следует нанести удары, чтобы проучить коллективный Запад?
04:35 - Почему необходимо направить "вагнеровцев" в Нигер?
05:40 – О присутствии ЧВК "Вагнер" на польско-белорусской границе.
07:08 – О второй волне мобилизации.
09:02 - Готова ли Польша к сценарию раздела Украины?
12:00 – О шансах на применение ядерного оружия.
13:38 - Чего ожидать на фронте до конца августа?
17:58 - Может ли получиться так, что нам придется идти до Ла-Манша?