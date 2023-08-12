Баранчик о больших проблемах для Польши и новой волне мобилизации - 12.08.2023 Украина.ру
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Баранчик о больших проблемах для Польши и новой волне мобилизации
Баранчик о больших проблемах для Польши и новой волне мобилизации - 12.08.2023 Украина.ру
Баранчик о больших проблемах для Польши и новой волне мобилизации
Политолог Юрий Баранчик в эфире Украина.ру рассказал, как США "заперли" Россию на Украине, что будет, если ЧВК "Вагнер" окажется в Нигере и о том, как... Украина.ру, 12.08.2023
2023-08-12T16:12
2023-08-12T16:12
юрий баранчик
чвк "вагнер"
видео
украина
мобилизация
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Политолог Юрий Баранчик в эфире Украина.ру рассказал, как США "заперли" Россию на Украине, что будет, если ЧВК "Вагнер" окажется в Нигере и о том, как переломить ситуацию на фронте: 00:21 – Где России следует нанести удары, чтобы проучить коллективный Запад? 04:35 - Почему необходимо направить "вагнеровцев" в Нигер? 05:40 – О присутствии ЧВК "Вагнер" на польско-белорусской границе.07:08 – О второй волне мобилизации.09:02 - Готова ли Польша к сценарию раздела Украины? 12:00 – О шансах на применение ядерного оружия.13:38 - Чего ожидать на фронте до конца августа?17:58 - Может ли получиться так, что нам придется идти до Ла-Манша?
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юрий баранчик, чвк "вагнер", видео, украина, мобилизация, видео
Юрий Баранчик, ЧВК "Вагнер", Видео, Украина, мобилизация

Баранчик о больших проблемах для Польши и новой волне мобилизации

16:12 12.08.2023
 
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Политолог Юрий Баранчик в эфире Украина.ру рассказал, как США "заперли" Россию на Украине, что будет, если ЧВК "Вагнер" окажется в Нигере и о том, как переломить ситуацию на фронте:
00:21 – Где России следует нанести удары, чтобы проучить коллективный Запад?
04:35 - Почему необходимо направить "вагнеровцев" в Нигер?
05:40 – О присутствии ЧВК "Вагнер" на польско-белорусской границе.
07:08 – О второй волне мобилизации.
09:02 - Готова ли Польша к сценарию раздела Украины?
12:00 – О шансах на применение ядерного оружия.
13:38 - Чего ожидать на фронте до конца августа?
17:58 - Может ли получиться так, что нам придется идти до Ла-Манша?
 
Юрий БаранчикЧВК "Вагнер"ВидеоУкраинамобилизация
 
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