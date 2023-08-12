https://ukraina.ru/20230812/1048650406.html

Баранчик о больших проблемах для Польши и новой волне мобилизации

Баранчик о больших проблемах для Польши и новой волне мобилизации - 12.08.2023 Украина.ру

Баранчик о больших проблемах для Польши и новой волне мобилизации

Политолог Юрий Баранчик в эфире Украина.ру рассказал, как США "заперли" Россию на Украине, что будет, если ЧВК "Вагнер" окажется в Нигере и о том, как... Украина.ру, 12.08.2023

2023-08-12T16:12

2023-08-12T16:12

2023-08-12T16:12

юрий баранчик

чвк "вагнер"

видео

украина

мобилизация

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Политолог Юрий Баранчик в эфире Украина.ру рассказал, как США "заперли" Россию на Украине, что будет, если ЧВК "Вагнер" окажется в Нигере и о том, как переломить ситуацию на фронте: 00:21 – Где России следует нанести удары, чтобы проучить коллективный Запад? 04:35 - Почему необходимо направить "вагнеровцев" в Нигер? 05:40 – О присутствии ЧВК "Вагнер" на польско-белорусской границе.07:08 – О второй волне мобилизации.09:02 - Готова ли Польша к сценарию раздела Украины? 12:00 – О шансах на применение ядерного оружия.13:38 - Чего ожидать на фронте до конца августа?17:58 - Может ли получиться так, что нам придется идти до Ла-Манша?

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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