https://ukraina.ru/20230812/1048650133.html

"Варварские акции": Захарова пригрозила Киеву за попытку атаковать Крымский мост

"Варварские акции": Захарова пригрозила Киеву за попытку атаковать Крымский мост - 12.08.2023 Украина.ру

"Варварские акции": Захарова пригрозила Киеву за попытку атаковать Крымский мост

Россия осуждает попытку Украины атаковать Крымский мост. Об этом заявила 12 августа официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова, говорится на сайте ведомства

2023-08-12T16:05

2023-08-12T16:05

2023-08-12T16:05

крымский мост

россия

захарова

украина

мид рф

атака

новости

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"Решительно осуждаем эти террористические атаки. Крымский мост является объектом сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы", - сказала дипломат.По ее словам, подобными атаками украинские военные пытаются отыграться на мирных жителях и гражданских объектах за неудачи на линии боевого соприкосновения.Ранее в субботу в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим попытался атаковать Крымский мост ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, она была сбита, разрушений нет. Движение было временно перекрыто.

https://ukraina.ru/20230812/1048649996.html

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2023

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крымский мост, россия, захарова, украина, мид рф, атака, новости