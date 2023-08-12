"Варварские акции": Захарова пригрозила Киеву за попытку атаковать Крымский мост - 12.08.2023 Украина.ру
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"Варварские акции": Захарова пригрозила Киеву за попытку атаковать Крымский мост
"Варварские акции": Захарова пригрозила Киеву за попытку атаковать Крымский мост - 12.08.2023 Украина.ру
"Варварские акции": Захарова пригрозила Киеву за попытку атаковать Крымский мост
Россия осуждает попытку Украины атаковать Крымский мост. Об этом заявила 12 августа официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова, говорится на сайте ведомства
2023-08-12T16:05
2023-08-12T16:05
крымский мост
россия
захарова
украина
мид рф
атака
новости
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"Решительно осуждаем эти террористические атаки. Крымский мост является объектом сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы", - сказала дипломат.По ее словам, подобными атаками украинские военные пытаются отыграться на мирных жителях и гражданских объектах за неудачи на линии боевого соприкосновения.Ранее в субботу в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим попытался атаковать Крымский мост ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, она была сбита, разрушений нет. Движение было временно перекрыто.
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крымский мост, россия, захарова, украина, мид рф, атака, новости
Крымский мост, Россия, Захарова, Украина, МИД РФ, атака, Новости

"Варварские акции": Захарова пригрозила Киеву за попытку атаковать Крымский мост

16:05 12.08.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Россия осуждает попытку Украины атаковать Крымский мост. Об этом заявила 12 августа официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова, говорится на сайте ведомства
"Решительно осуждаем эти террористические атаки. Крымский мост является объектом сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы", - сказала дипломат.
По ее словам, подобными атаками украинские военные пытаются отыграться на мирных жителях и гражданских объектах за неудачи на линии боевого соприкосновения.
"Подобные диверсии дают международной общественности возможность еще раз убедиться в истинной сущности киевского режима. Таким варварским акциям не может быть оправдания, и они не останутся без ответа", - подчеркнула она.
Ранее в субботу в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим попытался атаковать Крымский мост ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, она была сбита, разрушений нет. Движение было временно перекрыто.
Обстановка у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
14:13
Минобороны РФ сообщило о попытке Киева атаковать ракетой Крымский мостКиевский режим попытался атаковать Крымский мост ракетой С-200. Об этом в субботу сообщило Министерство обороны России
 
Крымский мостРоссияЗахароваУкраинаМИД РФатакаНовости
 
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