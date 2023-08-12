https://ukraina.ru/20230812/1048649996.html

Минобороны РФ сообщило о попытке Киева атаковать ракетой Крымский мост

Минобороны РФ сообщило о попытке Киева атаковать ракетой Крымский мост - 12.08.2023 Украина.ру

Минобороны РФ сообщило о попытке Киева атаковать ракетой Крымский мост

Киевский режим попытался атаковать Крымский мост ракетой С-200. Об этом в субботу сообщило Министерство обороны России

2023-08-12T14:13

2023-08-12T14:13

2023-08-12T14:14

крымский мост

атака

ракета

новости

минобороны рф

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"Двенадцатого августа около 13 часов по московскому времени киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе", - говорится в материале ведомства.Там уточнили, что в результате случившегося разрушений и пострадавших нет.

https://ukraina.ru/20230805/1048496729.html

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крымский мост, атака, ракета, новости, минобороны рф