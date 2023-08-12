Минобороны РФ сообщило о попытке Киева атаковать ракетой Крымский мост - 12.08.2023 Украина.ру
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Минобороны РФ сообщило о попытке Киева атаковать ракетой Крымский мост
Минобороны РФ сообщило о попытке Киева атаковать ракетой Крымский мост - 12.08.2023 Украина.ру
Минобороны РФ сообщило о попытке Киева атаковать ракетой Крымский мост
Киевский режим попытался атаковать Крымский мост ракетой С-200. Об этом в субботу сообщило Министерство обороны России
2023-08-12T14:13
2023-08-12T14:14
крымский мост
атака
ракета
новости
минобороны рф
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"Двенадцатого августа около 13 часов по московскому времени киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе", - говорится в материале ведомства.Там уточнили, что в результате случившегося разрушений и пострадавших нет.
https://ukraina.ru/20230805/1048496729.html
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крымский мост, атака, ракета, новости, минобороны рф
Крымский мост, атака, Ракета, Новости, Минобороны РФ

Минобороны РФ сообщило о попытке Киева атаковать ракетой Крымский мост

14:13 12.08.2023 (обновлено: 14:14 12.08.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстановка у Крымского моста
Обстановка у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Киевский режим попытался атаковать Крымский мост ракетой С-200. Об этом в субботу сообщило Министерство обороны России
"Двенадцатого августа около 13 часов по московскому времени киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе", - говорится в материале ведомства.
Там уточнили, что в результате случившегося разрушений и пострадавших нет.
Атака на танкер Сиг - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
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Атака у Крымского моста. Главное на Украине на утро 5 августаУкраинский морской бесплотник повредил танкер у входа в Керченский пролив
 
Крымский мостатакаРакетаНовостиМинобороны РФ
 
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