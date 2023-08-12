Российские системы ПВО сбили почти 30 украинских дронов - Минобороны РФ - 12.08.2023 Украина.ру
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Российские системы ПВО сбили почти 30 украинских дронов - Минобороны РФ
Российские системы ПВО сбили почти 30 украинских дронов - Минобороны РФ - 12.08.2023 Украина.ру
Российские системы ПВО сбили почти 30 украинских дронов - Минобороны РФ
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 29 украинских беспилотников. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе Минобороны РФ
2023-08-12T14:58
2023-08-12T14:11
беспилотники
пво
россия
новости
новые регионы
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"Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Площанка Луганской Народной Республики, Белогоровка, Покровское Донецкой Народной Республики, Ульяновка, Очереватое Запорожской области, Покровское Херсонской области, а также над акваторией Черного моря", - говорится в материале.Всего с начала спецоперации было уничтожено 458 украинских военных самолетов, 245 вертолетов, больше 5,6 тысячи беспилотников, 429 зенитных ракетных комплексов, свыше 11,2 тысячи танков и других боевых бронированных машин, более 1,1 тысячи боевых машин реактивных систем залпового огня, почти 6 тысяч орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 12,1 тысячи единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ukraina.ru/20230419/1045457435.html
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беспилотники, пво, россия, новости, новые регионы
беспилотники, ПВО, Россия, Новости, Новые регионы

Российские системы ПВО сбили почти 30 украинских дронов - Минобороны РФ

14:58 12.08.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство обороны РФ
Министерство обороны РФ - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 29 украинских беспилотников. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе Минобороны РФ
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Площанка Луганской Народной Республики, Белогоровка, Покровское Донецкой Народной Республики, Ульяновка, Очереватое Запорожской области, Покровское Херсонской области, а также над акваторией Черного моря", - говорится в материале.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 458 украинских военных самолетов, 245 вертолетов, больше 5,6 тысячи беспилотников, 429 зенитных ракетных комплексов, свыше 11,2 тысячи танков и других боевых бронированных машин, более 1,1 тысячи боевых машин реактивных систем залпового огня, почти 6 тысяч орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 12,1 тысячи единиц специальной военной автомобильной техники.
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
19 апреля, 08:11
Подпольщики помогли ВС РФ уничтожить националистов и их технику в ХерсонеПророссийские подпольщики организации "Русский Херсон" провели ряд успешных операций, в результате которых российские артиллеристы уничтожили в Херсоне военную технику и украинских боевиков. Об этом сообщил активист подполья, передает 19 апреля РИА Новости
 
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