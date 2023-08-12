Дорога на Купянск: Ераносян о фронтовых успехах, угрозе террористической войны и "ударах возмездия" - 12.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230812/1048649758.html
Дорога на Купянск: Ераносян о фронтовых успехах, угрозе террористической войны и "ударах возмездия"
Дорога на Купянск: Ераносян о фронтовых успехах, угрозе террористической войны и "ударах возмездия" - 12.08.2023 Украина.ру
Дорога на Купянск: Ераносян о фронтовых успехах, угрозе террористической войны и "ударах возмездия"
Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1... Украина.ру, 12.08.2023
2023-08-12T13:48
2023-08-12T13:48
владимир ераносян
удары
видео
беспилотники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0c/1048649637_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2232779a7c31f42876b2ca9cd8809598.png
Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян рассказал об угрозе от морских беспилотниках и методах противодействия им, "ударах возмездия" и подтверждении попаданий, а также об успехах на Купянском направлении:00:46 – Угроза от беспилотников: воздух и море.04:09 – Дальность использования морских беспилотников.09:37 – "Удары возмездия" и подтверждения попаданий.16:43 – Пруфы и спутники: надо ли?19:29 – Ситуация на фронте: Купянский прорыв?
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0c/1048649637_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_86b3da177d1fbbeed5dd35b11fd0a16b.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
владимир ераносян, удары, видео, беспилотники, видео
Владимир Ераносян, удары, Видео, беспилотники

Дорога на Купянск: Ераносян о фронтовых успехах, угрозе террористической войны и "ударах возмездия"

13:48 12.08.2023
 
Читать в
Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян рассказал об угрозе от морских беспилотниках и методах противодействия им, "ударах возмездия" и подтверждении попаданий, а также об успехах на Купянском направлении:
00:46 – Угроза от беспилотников: воздух и море.
04:09 – Дальность использования морских беспилотников.
09:37 – "Удары возмездия" и подтверждения попаданий.
16:43 – Пруфы и спутники: надо ли?
19:29 – Ситуация на фронте: Купянский прорыв?
 
Владимир ЕраносянударыВидеобеспилотники
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:10Атаки на Крымский мост. Итоги 12 августа на Украине
18:00"В бой идут одни "старики" – воплощённая мечта Леонида Быкова
17:34Киев отказался гарантировать безопасность прохода по временным коридорам в Черном море
16:41Истребитель Су-30 разбился в Калининградской области
16:12Баранчик о больших проблемах для Польши и новой волне мобилизации
16:05"Варварские акции": Захарова пригрозила Киеву за попытку атаковать Крымский мост
14:58Российские системы ПВО сбили почти 30 украинских дронов - Минобороны РФ
14:13Минобороны РФ сообщило о попытке Киева атаковать ракетой Крымский мост
13:48Дорога на Купянск: Ераносян о фронтовых успехах, угрозе террористической войны и "ударах возмездия"
13:17Морят голодом. Полиция запрещает передавать хлеб заблокированным в Киево-Печерской лавре паломникам
13:00Морской коридор, пляжи Одессы, обстрелы и беспилотники. Главное на Украине на 13:00 12 августа
12:52Военный историк рассказал, как Россия "перемалывает" в боях третий резервный эшелон ВСУ
12:50Украина обсудила "формулу мира" с иностранными послами — Шмыгаль
12:48Цивилизованная Европа и козацкое (русское) братство. "Тарас Бульба" в 2014 году
12:09Беспилотники атаковали четыре приграничных района Белгородской области — губернатор
11:45Российские военные вытеснили ВСУ из села Урожайное — Рогов
11:28Пекоты "американской мечты". В США все давно наживаются, как могут
11:10Увольнение военкомов на Украине не поможет мобилизации - New York Times
10:54"Город на букву Х": Гаспарян о ситуации под Купянском и о том, как Украина пошлёт детей на войну
10:44Республиканцы потребовали от Байдена отозвать запрос о многомиллиардной помощи Украине
Лента новостейМолния