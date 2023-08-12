https://ukraina.ru/20230812/1048649758.html

Дорога на Купянск: Ераносян о фронтовых успехах, угрозе террористической войны и "ударах возмездия"

Дорога на Купянск: Ераносян о фронтовых успехах, угрозе террористической войны и "ударах возмездия" - 12.08.2023 Украина.ру

Дорога на Купянск: Ераносян о фронтовых успехах, угрозе террористической войны и "ударах возмездия"

Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1... Украина.ру, 12.08.2023

2023-08-12T13:48

2023-08-12T13:48

2023-08-12T13:48

владимир ераносян

удары

видео

беспилотники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0c/1048649637_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2232779a7c31f42876b2ca9cd8809598.png

Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян рассказал об угрозе от морских беспилотниках и методах противодействия им, "ударах возмездия" и подтверждении попаданий, а также об успехах на Купянском направлении:00:46 – Угроза от беспилотников: воздух и море.04:09 – Дальность использования морских беспилотников.09:37 – "Удары возмездия" и подтверждения попаданий.16:43 – Пруфы и спутники: надо ли?19:29 – Ситуация на фронте: Купянский прорыв?

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир ераносян, удары, видео, беспилотники, видео