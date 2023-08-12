https://ukraina.ru/20230812/1048649758.html
Дорога на Купянск: Ераносян о фронтовых успехах, угрозе террористической войны и "ударах возмездия"
Дорога на Купянск: Ераносян о фронтовых успехах, угрозе террористической войны и "ударах возмездия" - 12.08.2023 Украина.ру
Дорога на Купянск: Ераносян о фронтовых успехах, угрозе террористической войны и "ударах возмездия"
Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1... Украина.ру, 12.08.2023
2023-08-12T13:48
2023-08-12T13:48
2023-08-12T13:48
владимир ераносян
удары
видео
беспилотники
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Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян рассказал об угрозе от морских беспилотниках и методах противодействия им, "ударах возмездия" и подтверждении попаданий, а также об успехах на Купянском направлении:00:46 – Угроза от беспилотников: воздух и море.04:09 – Дальность использования морских беспилотников.09:37 – "Удары возмездия" и подтверждения попаданий.16:43 – Пруфы и спутники: надо ли?19:29 – Ситуация на фронте: Купянский прорыв?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир ераносян, удары, видео, беспилотники, видео
Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян рассказал об угрозе от морских беспилотниках и методах противодействия им, "ударах возмездия" и подтверждении попаданий, а также об успехах на Купянском направлении:
00:46 – Угроза от беспилотников: воздух и море.
04:09 – Дальность использования морских беспилотников.
09:37 – "Удары возмездия" и подтверждения попаданий.
16:43 – Пруфы и спутники: надо ли?
19:29 – Ситуация на фронте: Купянский прорыв?