https://ukraina.ru/20230812/1048648274.html

Морской коридор, пляжи Одессы, обстрелы и беспилотники. Главное на Украине на 13:00 12 августа

Морской коридор, пляжи Одессы, обстрелы и беспилотники. Главное на Украине на 13:00 12 августа - 12.08.2023 Украина.ру

Морской коридор, пляжи Одессы, обстрелы и беспилотники. Главное на Украине на 13:00 12 августа

В Одессе открыли несколько пляжей. Украина открыла регистрацию судов для прохождения по морскому коридору. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России, а также применять беспилотники в т.ч. и в отдалённых от границы регионах РФ

2023-08-12T13:00

2023-08-12T13:00

2023-08-12T13:00

хроники

эксклюзив

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 37 ударов по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 31 обстрел из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на горловском 5 обстрелов из артиллерии 152 и 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на ясиноватском 1 обстрел из артиллерии 155 мм, выпустив 118 единиц различных боеприпасов", - указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы четырех населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Гольмовский, Ясиноватский район, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы)."Поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц в Петровском районе Донецка", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 12 жилых домостроений в Петровском районе Донецка и Никитовском районе Горловки, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.На следующие сутки Вооружённые силы Украины продолжили наносить удары по региону. Так, по Киевскому, Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка к полудню 12 августа ВСУ выпустили в общей сложности 6 снарядов калибром 155 мм, по Кировскому району Макеевки — 3 снаряда калибром 155 мм.По данным агентства "Таврия. Новости Херсонской области" ВСУ выпустили за минувший день 69 снарядов по этому региону РФ."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днем ВСУ выпустили 69 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 12; Алешки — 18; Саги — 9; Подстепное — 7; Раденск — 14; Старая Збурьевка — 9", - указывалось в публикации агентства.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии."Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Казачьи Лагеря, Раденск, Голая Пристань. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - отметило агентство.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утров 12 августа опубликовал сводку ударов ВСУ по территории этого российского региона."На подлёте к городу Белгороду нашей системой ПВО сбит беспилотник противника. <...> В Белгородском районе в селе Журавлевка противник сбросил с БПЛА одну гранату. <...> В Краснояружском районе на окраине села Демидовка с беспилотника сброшено одно неустановленное взрывное устройство", - указывалось в сводке.Во всех случаях пострадавших и разрушений не было."В Шебекинском городском округе по хутору Панков выпущено три минометных снаряда, по селу Терезовка – два артиллерийских снаряда. Недалеко от поселка Батрацкая Дача сбит беспилотник противника", - также отмечалось в сводке.При этом ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений не было.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся крайне напряжённой.Кроме того, утром 12 августа стало также известно о том, что минувший ночью в небе над Калужской областью сбили беспилотник."Сегодня ночью в Дзержинском районе работали средства ПВО. Сбит беспилотный летательный аппарат", — сообщил в телеграм-канале губернатор региона Владислав Шапша.Губернатор добавил, что последствий для людей и инфраструктуры нет.Регистрация судовРегистрация для прохождения по временным маршрутам, объявленным Украиной, сейчас открыта для торговых судов и их владельцев, сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона "Единые новости".По его словам, судовладельцы и капитаны судов были предупреждены о потенциальной опасности, в том числе и о минной опасности, которая остается достаточно на высоком уровне.Как заявил представитель ВМС, всё будет происходить под наблюдением Вооружённых сил Украины, которые "делают всё возможное, что от них зависит, по обеспечению безопасности".По словам Плетенчука, регистрация на прохождения по коридору уже открыта, координатор работает.Он отметил, что данное решение должно предоставить судовладельцам вывести свои суда из украинских портов. Некоторые из судов находятся там с начала спецоперации.Кроме того, Плетенчук заявил, что пока все подробности по количеству судов и их владельцев, которые уже зарегистрировались, нельзя раскрывать. К тому же ещё не определены сроки, на которые объявлены временные маршруты.Ранее, 10 августа, ВМС объявили временные коридоры для судов идущих из украинских портов и в украинские порты."Объявлены временные коридоры для торговых судов, идущих в/из портов Украины. Согласно приказу навигационного поручения ВМС ВСУ № 6 от 08.08.2023 были объявлены новые временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины. При этом сообщается, что на протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и опасность минной опасности со стороны Российской Федерации. Ранее данные маршруты уже были предложены Украиной в обращении в Международную морскую организацию (IMO). Совет Международной морской организации признал право Украины на свободное торговое судоходство, гарантированное международным морским правом", — указывалось на странице украинских ВМС в соцсетях.Там же отмечалось, что указанные маршруты будут в первую очередь использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный ещё с начала спецоперации."До прохода по маршрутам будут допускаться суда, владельцы/капитаны которых официально подтверждают готовность к плаванию в текущих условиях", — подчеркнули в ВМС.Ранее, 7 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти намерены предпринять ряд действий, согласованных на Ставке верховного главнокомандующего, для возобновления "зернового коридора". О каких действиях идёт речь, не конкретизировалось.При этом наблюдатели отмечают, что Украина может попытаться использовать морской коридор в качестве ещё одного пути для поставок оружия.Пляжи ОдессыВ Одессе официально открыли несколько зон для купания и оздоровления, заявил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер."Подписали совместный с командующим оперативной стратегической группировкой войск "Одесса" приказ о доступе людей к морю", - написал он в своём телеграм-канале.Первыми открытыми для купания зонами стали: пляж Калетон, Инклюзивный пляж, муниципальный пляж (район 14 Фонтана), пляж "Икра", пляж "Чайка", муниципальный пляж (район 10 Фонтана). На пляжах разрешено пребывание людей с 08:00 до 20:00.Как указал Кипер, список пляжей со по мере прохождения проверок будет пополняться.При этом во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от 2-х баллов, на береговых сооружениях (пирсах, траверсах, волноломах), вне зон для купания пребывание людей запрещено.Также на открытых зонах для купания обязательно наличие спасательной лодки и защитных сетчатых ограждений от взрывоопасных предметов.В случае необходимости должны быть организованы обследования водолазной службой подводной и надводной акватории Чёрного моря.Ежедневно будет происходить уборка побережья при отсутствии чрезвычайной ситуации.При этом одесситов и гостей города предупредили: выход в акваторию Чёрного моря любого плавсредства, кроме спасательных служб всё ещё запрещён. Пляжи Одессы были закрыты после начала спецоперации. Но, несмотря на существующий запрет, летом 2022 и 2023 года одесситы всё равно выходили к морю, некоторые из них купались. При этом произошёл ряд несчастных случаев, связанных с подрывом отдыхающих на минах.

https://ukraina.ru/20230812/1048645275.html

https://ukraina.ru/20230811/1048642518.html

https://ukraina.ru/20230811/1048633295.html

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив