https://ukraina.ru/20230812/1048648093.html
Украина обсудила "формулу мира" с иностранными послами — Шмыгаль
Украина обсудила "формулу мира" с иностранными послами — Шмыгаль - 12.08.2023 Украина.ру
Украина обсудила "формулу мира" с иностранными послами — Шмыгаль
Представители украинской власти провели встречу с послами 58 стран по реализации предложенной Киевом "формулы мира". Об этом заявил 12 августа в своем телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
2023-08-12T12:50
2023-08-12T12:50
2023-08-12T12:51
"формула мира"
владимир зеленский
денис шмыгаль
новости
послы
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По его словам, встреча касалась пунктов формулы - "энергетическая безопасность" и "недопущение эскалации войны и повторения агрессии".Он заверил, что власти работают над увеличением поставок систем ПВО и энергооборудования, чтобы к декабрю добавить в энергосистему 2,9 ГВт мощности.Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть "план достижения мира" из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины.Вице-спикер Совфеда Константин Косачев ранее в субботу раскритиковал "формулу мира" Зеленского. Он считает, что упорное требование Украиной капитуляции России только подтверждает неготовность Киева к мирным переговорам.
https://ukraina.ru/20230804/1048469420.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
"формула мира", владимир зеленский, денис шмыгаль, новости, послы
"формула мира", Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Новости, послы
Украина обсудила "формулу мира" с иностранными послами — Шмыгаль
12:50 12.08.2023 (обновлено: 12:51 12.08.2023)
Представители украинской власти провели встречу с послами 58 стран по реализации предложенной Киевом "формулы мира". Об этом заявил 12 августа в своем телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
По его словам, встреча касалась пунктов формулы - "энергетическая безопасность" и "недопущение эскалации войны и повторения агрессии".
"Формула мира" Зеленского. Работаем над ее имплементацией. Вместе с главой Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком, главой ОПУ (офиса Зеленского - ред.) Андреем Ермаком и коллегами из правительства встретились с послами иностранных стран, работающих на Украине. Сегодня говорили в частности о третьем пункте формулы, касающемся энергетической безопасности", - написал Шмыгаль.
Он заверил, что власти работают над увеличением поставок систем ПВО и энергооборудования, чтобы к декабрю добавить в энергосистему 2,9 ГВт мощности.
Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть "план достижения мира" из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев ранее в субботу раскритиковал "формулу мира" Зеленского. Он считает, что упорное требование Украиной капитуляции России только подтверждает неготовность Киева к мирным переговорам.