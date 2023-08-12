https://ukraina.ru/20230812/1048648093.html

Украина обсудила "формулу мира" с иностранными послами — Шмыгаль

Украина обсудила "формулу мира" с иностранными послами — Шмыгаль - 12.08.2023 Украина.ру

Украина обсудила "формулу мира" с иностранными послами — Шмыгаль

Представители украинской власти провели встречу с послами 58 стран по реализации предложенной Киевом "формулы мира". Об этом заявил 12 августа в своем телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

2023-08-12T12:50

2023-08-12T12:50

2023-08-12T12:51

"формула мира"

владимир зеленский

денис шмыгаль

новости

послы

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По его словам, встреча касалась пунктов формулы - "энергетическая безопасность" и "недопущение эскалации войны и повторения агрессии".Он заверил, что власти работают над увеличением поставок систем ПВО и энергооборудования, чтобы к декабрю добавить в энергосистему 2,9 ГВт мощности.Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть "план достижения мира" из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины.Вице-спикер Совфеда Константин Косачев ранее в субботу раскритиковал "формулу мира" Зеленского. Он считает, что упорное требование Украиной капитуляции России только подтверждает неготовность Киева к мирным переговорам.

https://ukraina.ru/20230804/1048469420.html

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"формула мира", владимир зеленский, денис шмыгаль, новости, послы