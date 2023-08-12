https://ukraina.ru/20230812/1048647907.html
Беспилотники атаковали четыре приграничных района Белгородской области — губернатор
Беспилотники атаковали четыре приграничных района Белгородской области — губернатор - 12.08.2023 Украина.ру
Беспилотники атаковали четыре приграничных района Белгородской области — губернатор
Беспилотники атаковали четыре приграничных муниципалитета Белгородской области за прошедшие сутки. Об этом сообщил 12 августа губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале
2023-08-12T12:09
2023-08-12T12:09
2023-08-12T12:09
белгородская область
вячеслав гладков
беспилотник
новости
обстрелы
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По его словам, всего Киев выпустил семь снарядов, из них два - это сброшенные беспилотниками взрывные устройства. Этот показатель является самым низким числом обстрелов в августе, учитывая, что в среднем число обстрелов составляет около 90 снарядов в сутки.Он добавил, что в Краснояружском районе, на окраине села Демидовка беспилотник сбросил одно неустановленное взрывное устройство. В Шебекинском округе в непосредственной близости от поселка Батрацкая Дача был сбит беспилотник противника. По хутору Панков было выпущено три минометных снаряда, а по селу Терезовка - два артиллерийских снаряда.По информации, предоставленной губернатором, за пятницу не было зарегистрировано ни одного пострадавшего или случая разрушений в результате обстрелов.На всей территории Белгородской области с весны 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
https://ukraina.ru/20230810/1048606567.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
белгородская область, вячеслав гладков, беспилотник, новости, обстрелы
Белгородская область, Вячеслав Гладков, беспилотник, Новости, обстрелы
Беспилотники атаковали четыре приграничных района Белгородской области — губернатор
Беспилотники атаковали четыре приграничных муниципалитета Белгородской области за прошедшие сутки. Об этом сообщил 12 августа губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале
По его словам, всего Киев выпустил семь снарядов, из них два - это сброшенные беспилотниками взрывные устройства. Этот показатель является самым низким числом обстрелов в августе, учитывая, что в среднем число обстрелов составляет около 90 снарядов в сутки.
"На подлёте к городу Белгороду нашей системой ПВО сбит беспилотник противника. Обошлось без последствий. В Белгородском районе в селе Журавлевка противник сбросил с БПЛА одну гранату", - написал Гладков.
Он добавил, что в Краснояружском районе, на окраине села Демидовка беспилотник сбросил одно неустановленное взрывное устройство. В Шебекинском округе в непосредственной близости от поселка Батрацкая Дача был сбит беспилотник противника. По хутору Панков было выпущено три минометных снаряда, а по селу Терезовка - два артиллерийских снаряда.
По информации, предоставленной губернатором, за пятницу не было зарегистрировано ни одного пострадавшего или случая разрушений в результате обстрелов.
На всей территории Белгородской области с весны 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.