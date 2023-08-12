https://ukraina.ru/20230812/1048647907.html

Беспилотники атаковали четыре приграничных района Белгородской области — губернатор

Беспилотники атаковали четыре приграничных района Белгородской области — губернатор - 12.08.2023 Украина.ру

Беспилотники атаковали четыре приграничных района Белгородской области — губернатор

Беспилотники атаковали четыре приграничных муниципалитета Белгородской области за прошедшие сутки. Об этом сообщил 12 августа губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале

2023-08-12T12:09

2023-08-12T12:09

2023-08-12T12:09

белгородская область

вячеслав гладков

беспилотник

новости

обстрелы

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По его словам, всего Киев выпустил семь снарядов, из них два - это сброшенные беспилотниками взрывные устройства. Этот показатель является самым низким числом обстрелов в августе, учитывая, что в среднем число обстрелов составляет около 90 снарядов в сутки.Он добавил, что в Краснояружском районе, на окраине села Демидовка беспилотник сбросил одно неустановленное взрывное устройство. В Шебекинском округе в непосредственной близости от поселка Батрацкая Дача был сбит беспилотник противника. По хутору Панков было выпущено три минометных снаряда, а по селу Терезовка - два артиллерийских снаряда.По информации, предоставленной губернатором, за пятницу не было зарегистрировано ни одного пострадавшего или случая разрушений в результате обстрелов.На всей территории Белгородской области с весны 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.

https://ukraina.ru/20230810/1048606567.html

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белгородская область, вячеслав гладков, беспилотник, новости, обстрелы