Беспилотники атаковали четыре приграничных района Белгородской области — губернатор - 12.08.2023 Украина.ру
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Беспилотники атаковали четыре приграничных района Белгородской области — губернатор
Беспилотники атаковали четыре приграничных района Белгородской области — губернатор - 12.08.2023 Украина.ру
Беспилотники атаковали четыре приграничных района Белгородской области — губернатор
Беспилотники атаковали четыре приграничных муниципалитета Белгородской области за прошедшие сутки. Об этом сообщил 12 августа губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале
2023-08-12T12:09
2023-08-12T12:09
белгородская область
вячеслав гладков
беспилотник
новости
обстрелы
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По его словам, всего Киев выпустил семь снарядов, из них два - это сброшенные беспилотниками взрывные устройства. Этот показатель является самым низким числом обстрелов в августе, учитывая, что в среднем число обстрелов составляет около 90 снарядов в сутки.Он добавил, что в Краснояружском районе, на окраине села Демидовка беспилотник сбросил одно неустановленное взрывное устройство. В Шебекинском округе в непосредственной близости от поселка Батрацкая Дача был сбит беспилотник противника. По хутору Панков было выпущено три минометных снаряда, а по селу Терезовка - два артиллерийских снаряда.По информации, предоставленной губернатором, за пятницу не было зарегистрировано ни одного пострадавшего или случая разрушений в результате обстрелов.На всей территории Белгородской области с весны 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
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белгородская область, вячеслав гладков, беспилотник, новости, обстрелы
Белгородская область, Вячеслав Гладков, беспилотник, Новости, обстрелы

Беспилотники атаковали четыре приграничных района Белгородской области — губернатор

12:09 12.08.2023
 
© © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГладков
Гладков
© © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Читать в
Беспилотники атаковали четыре приграничных муниципалитета Белгородской области за прошедшие сутки. Об этом сообщил 12 августа губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале
По его словам, всего Киев выпустил семь снарядов, из них два - это сброшенные беспилотниками взрывные устройства. Этот показатель является самым низким числом обстрелов в августе, учитывая, что в среднем число обстрелов составляет около 90 снарядов в сутки.
"На подлёте к городу Белгороду нашей системой ПВО сбит беспилотник противника. Обошлось без последствий. В Белгородском районе в селе Журавлевка противник сбросил с БПЛА одну гранату", - написал Гладков.
Он добавил, что в Краснояружском районе, на окраине села Демидовка беспилотник сбросил одно неустановленное взрывное устройство. В Шебекинском округе в непосредственной близости от поселка Батрацкая Дача был сбит беспилотник противника. По хутору Панков было выпущено три минометных снаряда, а по селу Терезовка - два артиллерийских снаряда.
По информации, предоставленной губернатором, за пятницу не было зарегистрировано ни одного пострадавшего или случая разрушений в результате обстрелов.
На всей территории Белгородской области с весны 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
Президент РФ В. Путин встретился с губернатором Белгородской области В. Гладковым - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
10 августа, 13:43
Гладков сообщил об уничтожении в Белгородской области БПЛА самолетного типаЛетательный аппарат уничтожен системой ПВО
 
Белгородская областьВячеслав ГладковбеспилотникНовостиобстрелы
 
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12:09Беспилотники атаковали четыре приграничных района Белгородской области — губернатор
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