Российские военные вытеснили ВСУ из села Урожайное — Рогов - 12.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230812/1048647456.html
Российские военные вытеснили ВСУ из села Урожайное — Рогов
Российские военные вытеснили ВСУ из села Урожайное — Рогов - 12.08.2023 Украина.ру
Российские военные вытеснили ВСУ из села Урожайное — Рогов
Российские войска вытеснили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из села Урожайное на Времевском направлении запорожского фронта. Об этом сообщил 12 августа в своем телеграм-канале глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
2023-08-12T11:45
2023-08-12T11:46
всу
село
владимир рогов
новости
бойцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/19/1045644863_0:102:2903:1735_1920x0_80_0_0_de1c67a3ab2a0a03772a14ebff41a217.jpg.webp
"Урожайное — наше!" — сказано в публикации.Он уточнил, что вечером 11 августа и в ночь на 12 августа в результате успешной контратаки Вооруженные силы России выбили украинскую армию из населенного пункта. По словам Рогова, Урожайное полностью контролируется российскими военными.Он подчеркнул, что ВСУ понесли потери в живой силе и технике из-за попыток закрепиться в селе. Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал, что ВСУ отступили из Урожайного. Как он утверждал, украинской армии удалось закрепиться в северной части села с помощью штурмовых подразделений. ВС РФ нанесли по военным ВСУ артиллерийские удары и задействовали против них авиацию.
https://ukraina.ru/20230808/1048559976.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/19/1045644863_161:0:2741:1935_1920x0_80_0_0_662cf38e68eb8b06666ab25b6a5ca110.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
всу, село, владимир рогов, новости, бойцы
ВСУ, село, Владимир Рогов, Новости, бойцы

Российские военные вытеснили ВСУ из села Урожайное — Рогов

11:45 12.08.2023 (обновлено: 11:46 12.08.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
Российские войска вытеснили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из села Урожайное на Времевском направлении запорожского фронта. Об этом сообщил 12 августа в своем телеграм-канале глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
"Урожайное — наше!" — сказано в публикации.
Он уточнил, что вечером 11 августа и в ночь на 12 августа в результате успешной контратаки Вооруженные силы России выбили украинскую армию из населенного пункта.
По словам Рогова, Урожайное полностью контролируется российскими военными.
Он подчеркнул, что ВСУ понесли потери в живой силе и технике из-за попыток закрепиться в селе.
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал, что ВСУ отступили из Урожайного. Как он утверждал, украинской армии удалось закрепиться в северной части села с помощью штурмовых подразделений. ВС РФ нанесли по военным ВСУ артиллерийские удары и задействовали против них авиацию.
Министерство обороны РФ - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
8 августа, 14:41
Минобороны рассказало об успехах российских военных на нескольких направленияхРоссийские войска отразили три атаки противника на Южнодонецком направлении. Об этом сообщили 8 августа в Минобороны РФ
 
ВСУселоВладимир РоговНовостибойцы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:09Беспилотники атаковали четыре приграничных района Белгородской области — губернатор
11:45Российские военные вытеснили ВСУ из села Урожайное — Рогов
11:28Пекоты "американской мечты". В США все давно наживаются, как могут
11:19Ярослав Дубрава: Я вижу в России то, чего раньше не замечал — огромную гордость за свою страну
11:10Увольнение военкомов на Украине не поможет мобилизации - New York Times
10:54"Город на букву Х": Гаспарян о ситуации под Купянском и о том, как Украина пошлёт детей на войну
10:44Республиканцы потребовали от Байдена отозвать запрос о многомиллиардной помощи Украине
10:29Миссия оказалась невыполнимой. Почему по мнению западных экспертов Украина проигрывает России
10:18Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия на Украину
09:57"Не готовы к переговорам": Косачев раскритиковал "формулу мира" Зеленского
09:42Кандидат в президенты США пообещал, что Украина не войдет в НАТО
09:38Животное Дуда и потери ВСУ, атака на Крым. Главное на Украине на утро 12 августа
09:27Запад оценил потери ВСУ с начала спецоперации
09:12Система противовоздушной обороны сбила беспилотник в Калужской области
08:00Джордж Сорос: великий комбинатор из Будапешта
07:00Военный историк рассказал, почему России нужно перехватывать инициативу и бить по обороне ВСУ
06:5310 лет за символ Z. На Украине посадили автора герба и флага Харьковской области
06:45Политолог о том, почему Россия должна бить по Британии и США, чтобы остановить войну на Украине
06:32Эксперт рассказал, как ВС РФ проламывают оборону Купянска и "отрубают" харьковскую группировку ВСУ
06:31Александр Домрин: Байден не будет устранять Зеленского до 2024 года, но давление на него усилит
Лента новостейМолния