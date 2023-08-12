https://ukraina.ru/20230812/1048647456.html

Российские военные вытеснили ВСУ из села Урожайное — Рогов

Российские военные вытеснили ВСУ из села Урожайное — Рогов - 12.08.2023 Украина.ру

Российские военные вытеснили ВСУ из села Урожайное — Рогов

Российские войска вытеснили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из села Урожайное на Времевском направлении запорожского фронта. Об этом сообщил 12 августа в своем телеграм-канале глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов

2023-08-12T11:45

2023-08-12T11:45

2023-08-12T11:46

всу

село

владимир рогов

новости

бойцы

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"Урожайное — наше!" — сказано в публикации.Он уточнил, что вечером 11 августа и в ночь на 12 августа в результате успешной контратаки Вооруженные силы России выбили украинскую армию из населенного пункта. По словам Рогова, Урожайное полностью контролируется российскими военными.Он подчеркнул, что ВСУ понесли потери в живой силе и технике из-за попыток закрепиться в селе. Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал, что ВСУ отступили из Урожайного. Как он утверждал, украинской армии удалось закрепиться в северной части села с помощью штурмовых подразделений. ВС РФ нанесли по военным ВСУ артиллерийские удары и задействовали против них авиацию.

https://ukraina.ru/20230808/1048559976.html

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всу, село, владимир рогов, новости, бойцы