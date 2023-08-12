Российские военные вытеснили ВСУ из села Урожайное — Рогов
11:45 12.08.2023 (обновлено: 11:46 12.08.2023)
Российские войска вытеснили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из села Урожайное на Времевском направлении запорожского фронта. Об этом сообщил 12 августа в своем телеграм-канале глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
"Урожайное — наше!" — сказано в публикации.
Он уточнил, что вечером 11 августа и в ночь на 12 августа в результате успешной контратаки Вооруженные силы России выбили украинскую армию из населенного пункта.
По словам Рогова, Урожайное полностью контролируется российскими военными.
Он подчеркнул, что ВСУ понесли потери в живой силе и технике из-за попыток закрепиться в селе.
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал, что ВСУ отступили из Урожайного. Как он утверждал, украинской армии удалось закрепиться в северной части села с помощью штурмовых подразделений. ВС РФ нанесли по военным ВСУ артиллерийские удары и задействовали против них авиацию.