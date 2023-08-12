Увольнение военкомов на Украине не поможет мобилизации - New York Times
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
© Фото : president.gov.ua
Член территориальной обороны Вооруженных сил Украины Андрей заявил, что увольнения областных военкомов вряд ли окажут значительное воздействие на мобилизацию, передала 11 августа газета New York Times
По его словам, о коррупции в военкоматах хорошо известно и увольнение ряда ответственных лиц не возымеет серьезный эффект на мобилизацию.
"Те, кто хотят избежать (мобилизации), все равно это сделают", - добавил он.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины решили уволить всех областных начальников военкоматов, тех кто захочет сохранить погоны, отправят воевать, на их место назначат людей, участвовавших в боевых действиях.
Вчера, 15:05Зеленский решил уволить всех областных военкомовПрезидент Украины Владимир Зеленский 11 августа провел заседание Совета нацбезопасности и обороны по результатам проверки военкоматов, по итогам которого принято решение освободить от должности начальников всех областных военкоматов. Об этом глава государства рассказал у себя в телеграм-канале