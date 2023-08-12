Увольнение военкомов на Украине не поможет мобилизации - New York Times - 12.08.2023 Украина.ру
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Увольнение военкомов на Украине не поможет мобилизации - New York Times
Увольнение военкомов на Украине не поможет мобилизации - New York Times - 12.08.2023 Украина.ру
Увольнение военкомов на Украине не поможет мобилизации - New York Times
Член территориальной обороны Вооруженных сил Украины Андрей заявил, что увольнения областных военкомов вряд ли окажут значительное воздействие на мобилизацию, передала 11 августа газета New York Times
2023-08-12T11:10
2023-08-12T11:10
военком
новости
украина
мобилизация
тероборона
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По его словам, о коррупции в военкоматах хорошо известно и увольнение ряда ответственных лиц не возымеет серьезный эффект на мобилизацию.Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины решили уволить всех областных начальников военкоматов, тех кто захочет сохранить погоны, отправят воевать, на их место назначат людей, участвовавших в боевых действиях.
https://ukraina.ru/20230811/1048635761.html
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военком, новости, украина, мобилизация, тероборона
военком, Новости, Украина, мобилизация, тероборона

Увольнение военкомов на Украине не поможет мобилизации - New York Times

11:10 12.08.2023
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© Фото : president.gov.ua
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Член территориальной обороны Вооруженных сил Украины Андрей заявил, что увольнения областных военкомов вряд ли окажут значительное воздействие на мобилизацию, передала 11 августа газета New York Times
По его словам, о коррупции в военкоматах хорошо известно и увольнение ряда ответственных лиц не возымеет серьезный эффект на мобилизацию.
"Те, кто хотят избежать (мобилизации), все равно это сделают", - добавил он.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины решили уволить всех областных начальников военкоматов, тех кто захочет сохранить погоны, отправят воевать, на их место назначат людей, участвовавших в боевых действиях.
Владимир Зеленский
Вчера, 15:05
Зеленский решил уволить всех областных военкомовПрезидент Украины Владимир Зеленский 11 августа провел заседание Совета нацбезопасности и обороны по результатам проверки военкоматов, по итогам которого принято решение освободить от должности начальников всех областных военкоматов. Об этом глава государства рассказал у себя в телеграм-канале
 
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