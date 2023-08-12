https://ukraina.ru/20230812/1048647034.html

Увольнение военкомов на Украине не поможет мобилизации - New York Times

Увольнение военкомов на Украине не поможет мобилизации - New York Times - 12.08.2023 Украина.ру

Увольнение военкомов на Украине не поможет мобилизации - New York Times

Член территориальной обороны Вооруженных сил Украины Андрей заявил, что увольнения областных военкомов вряд ли окажут значительное воздействие на мобилизацию, передала 11 августа газета New York Times

2023-08-12T11:10

2023-08-12T11:10

2023-08-12T11:10

военком

новости

украина

мобилизация

тероборона

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По его словам, о коррупции в военкоматах хорошо известно и увольнение ряда ответственных лиц не возымеет серьезный эффект на мобилизацию.Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины решили уволить всех областных начальников военкоматов, тех кто захочет сохранить погоны, отправят воевать, на их место назначат людей, участвовавших в боевых действиях.

https://ukraina.ru/20230811/1048635761.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

военком, новости, украина, мобилизация, тероборона