https://ukraina.ru/20230812/1048646884.html

"Город на букву Х": Гаспарян о ситуации под Купянском и о том, как Украина пошлёт детей на войну

"Город на букву Х": Гаспарян о ситуации под Купянском и о том, как Украина пошлёт детей на войну - 12.08.2023 Украина.ру

"Город на букву Х": Гаспарян о ситуации под Купянском и о том, как Украина пошлёт детей на войну

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 12.08.2023

2023-08-12T10:54

2023-08-12T10:54

2023-08-12T11:00

армен гаспарян

видео

украина

политолог

варшава

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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:25 – Наступление на Купянск.05:25 - О причинах ослабления рубля.08:40 - Зачем в Верховную Раду Украины внесён законопроект, ограничивающий выезд подростков в возрасте от 16 до 18 лет за границу? 15:40 - Зачем в Варшаве решили разместить 10 тысяч военных у границы с Белоруссией?19:40 - Россия отправила "Луну-25" к спутнику Земли: о реакции Украины и Запада.

https://ukraina.ru/20230806/1048512283.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

армен гаспарян, видео, украина, политолог, варшава