"Город на букву Х": Гаспарян о ситуации под Купянском и о том, как Украина пошлёт детей на войну
10:54 12.08.2023 (обновлено: 11:00 12.08.2023)
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:25 – Наступление на Купянск.
05:25 - О причинах ослабления рубля.
08:40 - Зачем в Верховную Раду Украины внесён законопроект, ограничивающий выезд подростков в возрасте от 16 до 18 лет за границу?
15:40 - Зачем в Варшаве решили разместить 10 тысяч военных у границы с Белоруссией?
19:40 - Россия отправила "Луну-25" к спутнику Земли: о реакции Украины и Запада.
6 августа, 17:08Армен Гаспарян о том, почему Польша хочет оставаться главной жертвой Второй мировой войныЗаставить Киев сесть за стол переговоров могут масштабные грандиозные потери - такие, чтобы уже не хватало больше людей на то, чтобы отправлять их разминировать местность, считает политолог, публицист, телерадиоведущий, член Общественной палаты Армен Гаспарян.