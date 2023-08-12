"Город на букву Х": Гаспарян о ситуации под Купянском и о том, как Украина пошлёт детей на войну - 12.08.2023 Украина.ру
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"Город на букву Х": Гаспарян о ситуации под Купянском и о том, как Украина пошлёт детей на войну
"Город на букву Х": Гаспарян о ситуации под Купянском и о том, как Украина пошлёт детей на войну - 12.08.2023 Украина.ру
"Город на букву Х": Гаспарян о ситуации под Купянском и о том, как Украина пошлёт детей на войну
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 12.08.2023
2023-08-12T10:54
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армен гаспарян
видео
украина
политолог
варшава
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:25 – Наступление на Купянск.05:25 - О причинах ослабления рубля.08:40 - Зачем в Верховную Раду Украины внесён законопроект, ограничивающий выезд подростков в возрасте от 16 до 18 лет за границу? 15:40 - Зачем в Варшаве решили разместить 10 тысяч военных у границы с Белоруссией?19:40 - Россия отправила "Луну-25" к спутнику Земли: о реакции Украины и Запада.
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армен гаспарян, видео, украина, политолог, варшава
Армен Гаспарян, Видео, Украина, политолог, Варшава

"Город на букву Х": Гаспарян о ситуации под Купянском и о том, как Украина пошлёт детей на войну

10:54 12.08.2023 (обновлено: 11:00 12.08.2023)
 
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:25 – Наступление на Купянск.
05:25 - О причинах ослабления рубля.
08:40 - Зачем в Верховную Раду Украины внесён законопроект, ограничивающий выезд подростков в возрасте от 16 до 18 лет за границу?
15:40 - Зачем в Варшаве решили разместить 10 тысяч военных у границы с Белоруссией?
19:40 - Россия отправила "Луну-25" к спутнику Земли: о реакции Украины и Запада.
Армен Гаспарян интервью
6 августа, 17:08
Армен Гаспарян о том, почему Польша хочет оставаться главной жертвой Второй мировой войныЗаставить Киев сесть за стол переговоров могут масштабные грандиозные потери - такие, чтобы уже не хватало больше людей на то, чтобы отправлять их разминировать местность, считает политолог, публицист, телерадиоведущий, член Общественной палаты Армен Гаспарян.
 
Армен ГаспарянВидеоУкраинаполитологВаршава
 
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