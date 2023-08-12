https://ukraina.ru/20230812/1048636519.html

Ярослав Дубрава: Я вижу в России то, чего раньше не замечал — огромную гордость за свою страну

Ярослав Дубрава: Я вижу в России то, чего раньше не замечал — огромную гордость за свою страну - 12.08.2023 Украина.ру

Ярослав Дубрава: Я вижу в России то, чего раньше не замечал — огромную гордость за свою страну

Ярослав Дубрава — бывший многолетний депутат верхней палаты Парламента Чешской Республики, представитель города Усти-над-Лабем и представитель движения "Северные чехи".

2023-08-12T11:19

2023-08-12T11:19

2023-08-12T11:19

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Наиболее известен тем, что активно выступал против бомбардировок бывшей Югославии, лично был "живым щитом" на мосту, закрывая его от бомбардировки НАТО. Он первым обнаружил, что НАТО использует ракеты с обедненным ураном, и заказал экспертизу, которая подтвердила его позицию. Ярослав поделился с изданием "Украина.ру" альтернативным для европейских политиков взглядом на современное мироустройство и российско-украинский конфликт. — Господин Дубрава, законы чешской коалиционной пятерки во главе с премьер-министром Петром Фиалой называются "Консолидационный пакет". Нет ли у Вас ощущения, что каждый раз, когда в вашем парламенте принимается законодательный пакет, в нем скрыто гораздо больше, чем должен знать гражданин Чешской Республики?— Я должен вас поправить. Не то, что должен знать гражданин, а то, что он не должен знать! Согласитесь, что это существенная разница. Народ по своей наивности избирает новых парламентских мышей. Послевыборные коалиционные разборки превращают мышей в гадюк, которые действуют по сценариям своих спонсоров. Все, что принимается, выгодно США или НАТО, а чешские граждане просто наблюдают. Все, что решает и будет решать "фиолетовое" правительство, будет мафиозной деятельностью. Как еще назвать то, что они отправили на Украину почти десять грузовиков с лекарствами, а ведь этих лекарств не было даже для наших детей дома? Сами себе они поднимут зарплату на десятки тысяч крон, а пенсионеров ограбят на тысячу. Посмотрите, какие льготы предоставляются украинцам. Льготы, о которых наши нуждающиеся даже не мечтают. А почему? Они приезжают на очень дорогих машинах из западной части Украины, где разве что слышали о каком-то конфликте. Как такое может быть, что они официально являются беженцами из зоны конфликта, но тысячами в это время едут домой на отдых?!— Вы считаете, что расходы на вооружение адекватны? Некоторые военные эксперты говорят, что нет, потому что де-факто у вас нет вооруженных сил. И что вы думаете о договоре о так называемой оборонной помощи США, который подписала министр обороны Чернохова?— "Фиолетовое" правительство ведет себя как правительство президента Гаха во время нацистского протектората. Что хочет США/НАТО, то и будет. Они заключили договор с крупнейшим мировым агрессором, так от кого они должны нас защищать?По-хорошему, военные должны обеспечивать прикрытие воздушного пространства с дальностью радиолокационного контроля не менее 300-400 км и дальностью действия зенитных ракет в 100 км. Кроме того, армия должна быть способна контролировать и закрывать границы в случае нелегального проникновения боевиков или вооруженного мятежа у соседей, что является ближайшей угрозой для той же Германии в связи с наплывом исламских мигрантов. Для нужд НАТО достаточно нашего традиционно ценного противохимического подразделения. В целом достаточно 1% бюджета, и даже этого, я думаю, чрезмерно. Остальные средства из 2% бюджета на оборону, который требует от нас руководство НАТО, министерство обороны должно тратить более осмысленно — на инженерные подразделения в рамках комплексной системы спасения саперов и пожарные подразделения для борьбы с опасностями нарастающего изменения климата. Это единственные средства, которые могут быть потрачены с толком.Министр Чернохова? За всю историю Чехословакии и Чехии у нас не было более примитивного военного министра, чем она. Только полный дурак мог заказать для нашей мини-армии невероятно дорогой американский штурмовик F-35, когда идеалом западной техники является шведский Gripen, точно рассчитанный на оборонительные ВВС небольших государств с экономичной эксплуатацией и обслуживанием. Российские машины были бы лучше, но.... Кроме того, если НАТО провозглашает себя исключительно оборонительным сообществом, то зачем нужны наступательные самолеты? Их приобретение вызывает и другие, весьма навязчивые вопросы.— Как Вы считаете, Brexit — это некий эксцесс, или он стал спусковым крючком для распада Европейского союза?— Это еще не ясно. Brexit — это в основном проект США, направленный на ослабление опасного для них ЕС, на то, чтобы сделать союз более рыхлым. Это удалось. Пока что ЕС находится в фазе беспорядка. Некоторые даже называют это хаосом. ЕС управляют недалекие люди, включая чешское правительство, и как только наступит серьезный кризис, а он уже идет и набирает обороты, станет ясно, как, кто и что его похоронит. ЕС был бы очень хорошим проектом, если бы он был похож на ЕЭС или ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива — ред.)— просто экономическое сообщество. Создание ЕС как политической организации превратило его в свалку для заблуждающихся политических авантюристов.— Неофициальные цифры жертв украино-российской войны, которая на самом является прокси-войной между США и РФ, уже исчисляются сотнями тысяч. Что мы можем с этим сделать?— Ничего. Ждать, пока Запад заткнется. Украина — это новый Афганистан, изготовленный в США. Ждать, пока насытятся оружейные компании, особенно в Америке и Великобритании. Но они настолько жадны, что это произойдет не сразу, к тому же дряхлый деятель, думающий, что он руководит США, объявит, что будет переизбираться и постарается загнать украинцев в новые мясорубки, думая, что это позволит ему избраться. Вы правы, говоря, что это война США против РФ. Я пишу об этом в своей последней книге "Холодная война 3.0, а не только война США и России на Украине".— Что должна сделать Чехия, чтобы не быть вассалом ни Европейского Союза, ни Соединенных Штатов Америки?— Массированная так называемая правая пропаганда США и ЕС расправилась с наивными молодыми избирателями. У них еще нет жизненного опыта, поэтому это работает. Я знаю, что они протрезвеют, но будет уже поздно. Они не поймут, что Чехия движется к европримитивизму. Единственный выход — сместить нынешних депутатов и политиков правительственной коалиции на следующих выборах. Но к тому времени, когда выборы состоятся, "фиолетовая" мафия уничтожит все, что сможет.— Планируется легализация легких наркотиков. Нормально ли, что государство начинает легализовывать наркотики, оправдываясь тем, что если их запретят, то спрос на них только возрастет?— Глупых предложений и решений можно ожидать только от таких недалеких людей, как "фиолетовое" правительство. Полицейские, психологи и специалисты по дорожному движению, с которыми я общался, уже много лет жалуются, что алкоголь легален — это вызывает множество проблем. Тот же, кто согласен с легализацией легких наркотиков, должен быть казнен по закону. Но это должно быть регламентировано — нужно внести поправки в Уголовный кодекс. Почему они собираются это сделать, мы узнали в последние дни из просочившихся сообщений, что употребление наркотиков среди членов правительства сильно растет. Видимо, они переняли это от своего друга Зеленского.— Как вы относитесь к тому, что находящемуся в заключении Алексею Навальному; дали еще 19 лет тюрьмы? На ваш взгляд это политический процесс или нет? Не может ли получиться так, как с осужденным на 22 года Олегом Сенцовым, когда Запад вытащил Сенцова из тюрьмы, обменяв на пророссийских политзаключенных Украины, а потом водили его по парламентам как живую жертву?— Это просто политика. Даже на Западе знают, что Навальный*– это несерьезно. Один друг показал мне статью на австралийском сайте в апреле этого года, где Джефф Рич —писатель, историк и отставной государственный чиновник — сообщал, что администрация Байдена отметила оскароносный фильм "Навальный", мифологизирующий российского "оппозиционера", арестом главного политического соперника Байдена и кандидата в президенты Дональда Трампа. Америка потеряла свой культурный разум. Ее нынешние кино, университеты, газеты, интеллектуалы, знаменитости, социальные сети и огромный идеологический аппарат —это пародия на свое великое прошлое. Говоря проще, я всегда считал Навального* продажным деятелем, работающим в зарубежных интересах против своей страны. Если бы он считал Россию своей страной, он не мог бы так себя вести. Я расцениваю его действия как предательство, и к нему надо относиться именно так. Я не думаю, что компетентные органы РФ допустят такую же ошибку, как в случае с Сенцовым.— Вы ездите в гости к друзьям в Российскую Федерацию, насколько, на Ваш взгляд, эффективны санкции против РФ? В вашей стране типичного россиянина обычно представляют как голодного, пьяного и агрессивного человечка, так ли это?— Благодаря примитивной пропаганде жители Чехии, Моравии и Силезии практически ничего не знают о России, а если и знают, то в негативном ключе. Один мой знакомый писатель читает в день по несколько сайтов — из Гонконга, Китая, Вьетнама, Австралии, Северной Америки, Англии и Франции. Чешские лживые и продажные СМИ он пропускает. Антироссийскую информацию он находит только в официальных антироссийских СМИ, но даже в них критика украинской авантюры и ошибок американской внешней политики присутствует в изобилии.Что касается санкций, то, конечно, во многих деталях их последствия неприятны для российских граждан, но так называемый Запад разочарован тем, что они на самом деле не работают стратегически. На мой взгляд, санкции значительно ускорили восстановление России как самодостаточной державы. Пройдет совсем немного времени, и благодаря агрессивной глупости Запада она добьется того, чего Запад не хочет — значительного стратегического усиления в технологической и экономической сфере России. Да, я езжу туда в гости к друзьям и благодаря этому знаю, что рядовой гражданин РФ может даже не чувствовать никаких санкций. Я вижу там масштабные инвестиции, вижу полные магазины. Но я вижу там и то, чего раньше не замечал, и это меня очень радует — огромную гордость даже очень молодых людей за свою родину. Это то, чего в РФ, признаться, было мало, и чему я немного завидую.*признан в РФ иностранным агентом

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европа, ес, украина, чехия, нато, евроскептики, интервью