Военный историк рассказал, как Россия "перемалывает" в боях третий резервный эшелон ВСУ - 12.08.2023 Украина.ру
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Военный историк рассказал, как Россия "перемалывает" в боях третий резервный эшелон ВСУ
Военный историк рассказал, как Россия "перемалывает" в боях третий резервный эшелон ВСУ - 12.08.2023 Украина.ру
Военный историк рассказал, как Россия "перемалывает" в боях третий резервный эшелон ВСУ
ВСУ тоже на пике своей боеспособности, и сейчас в ходе спецоперации наступает переломный момент. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков
2023-08-12T12:52
2023-08-12T12:53
новости
всу
резервы
наступление
донбасс
вс рф
купянск
запорожье
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Сегодня ВСУ проводят тотальную мобилизацию и получают всевозрастающую помощь от западных стран. У них есть воздушные и морские беспилотники, танки, бронетранспортеры, ракеты и другие средства, рассказал Мягков.ВСУ сейчас находятся на пике своей боеспособности. Но перелом в СВО происходит именно сейчас в боях за Донбасс, Запорожье и Купянск, добавил эксперт.Российские подразделения перемалывают огромное количество вражеской техники. Поэтому боеспособность ВСУ будет неуклонно снижаться. Это будет использоваться армией РФ в ходе проведения наступательных и контрнаступательных операций, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230811/1048618048.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, резервы, наступление, донбасс, вс рф, купянск, запорожье
Новости, ВСУ, резервы, наступление, Донбасс, ВС РФ, Купянск, Запорожье

Военный историк рассказал, как Россия "перемалывает" в боях третий резервный эшелон ВСУ

12:52 12.08.2023 (обновлено: 12:53 12.08.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота разведчиков 150 мотострелковой дивизии Южной группы войск в Артемовске
Работа разведчиков 150 мотострелковой дивизии Южной группы войск в Артемовске - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
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ВСУ тоже на пике своей боеспособности, и сейчас в ходе спецоперации наступает переломный момент. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков
Сегодня ВСУ проводят тотальную мобилизацию и получают всевозрастающую помощь от западных стран. У них есть воздушные и морские беспилотники, танки, бронетранспортеры, ракеты и другие средства, рассказал Мягков.
ВСУ сейчас находятся на пике своей боеспособности. Но перелом в СВО происходит именно сейчас в боях за Донбасс, Запорожье и Купянск, добавил эксперт.
"Украина более чем полгода готовилась к своему "контрнаступу". Они создали ударные группировки на Запорожье и в Донбассе. Противник сейчас вводит в бой третий эшелон своих вооруженных сил. Это бригады, подготовленные с помощью натовских специалистов", - подчеркнул Мягков.
Российские подразделения перемалывают огромное количество вражеской техники. Поэтому боеспособность ВСУ будет неуклонно снижаться. Это будет использоваться армией РФ в ходе проведения наступательных и контрнаступательных операций, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Ярослав Манцевич интервью
Вчера, 04:05
Ярослав Манцевич: Боевые качества русской армии растут, а ВСУ продолжают терять наемников под АртемовскомНовостями с фронта, в частности, о том, что происходит на Артёмовском направлении и в районе села Клещеевка, с изданием Украина.ру поделился доброволец российского батальона "БАРС-13" Ярослав Манцевич.
 
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