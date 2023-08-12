Военный историк рассказал, как Россия "перемалывает" в боях третий резервный эшелон ВСУ
12:52 12.08.2023 (обновлено: 12:53 12.08.2023)
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота разведчиков 150 мотострелковой дивизии Южной группы войск в Артемовске
ВСУ тоже на пике своей боеспособности, и сейчас в ходе спецоперации наступает переломный момент. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков
Сегодня ВСУ проводят тотальную мобилизацию и получают всевозрастающую помощь от западных стран. У них есть воздушные и морские беспилотники, танки, бронетранспортеры, ракеты и другие средства, рассказал Мягков.
ВСУ сейчас находятся на пике своей боеспособности. Но перелом в СВО происходит именно сейчас в боях за Донбасс, Запорожье и Купянск, добавил эксперт.
"Украина более чем полгода готовилась к своему "контрнаступу". Они создали ударные группировки на Запорожье и в Донбассе. Противник сейчас вводит в бой третий эшелон своих вооруженных сил. Это бригады, подготовленные с помощью натовских специалистов", - подчеркнул Мягков.
Российские подразделения перемалывают огромное количество вражеской техники. Поэтому боеспособность ВСУ будет неуклонно снижаться. Это будет использоваться армией РФ в ходе проведения наступательных и контрнаступательных операций, заключил собеседник издания.
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Вчера, 04:05Ярослав Манцевич: Боевые качества русской армии растут, а ВСУ продолжают терять наемников под АртемовскомНовостями с фронта, в частности, о том, что происходит на Артёмовском направлении и в районе села Клещеевка, с изданием Украина.ру поделился доброволец российского батальона "БАРС-13" Ярослав Манцевич.