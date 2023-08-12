https://ukraina.ru/20230812/1048632564.html

Военный историк рассказал, как Россия "перемалывает" в боях третий резервный эшелон ВСУ

Военный историк рассказал, как Россия "перемалывает" в боях третий резервный эшелон ВСУ - 12.08.2023 Украина.ру

Военный историк рассказал, как Россия "перемалывает" в боях третий резервный эшелон ВСУ

ВСУ тоже на пике своей боеспособности, и сейчас в ходе спецоперации наступает переломный момент. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков

2023-08-12T12:52

2023-08-12T12:52

2023-08-12T12:53

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Сегодня ВСУ проводят тотальную мобилизацию и получают всевозрастающую помощь от западных стран. У них есть воздушные и морские беспилотники, танки, бронетранспортеры, ракеты и другие средства, рассказал Мягков.ВСУ сейчас находятся на пике своей боеспособности. Но перелом в СВО происходит именно сейчас в боях за Донбасс, Запорожье и Купянск, добавил эксперт.Российские подразделения перемалывают огромное количество вражеской техники. Поэтому боеспособность ВСУ будет неуклонно снижаться. Это будет использоваться армией РФ в ходе проведения наступательных и контрнаступательных операций, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230811/1048618048.html

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новости, всу, резервы, наступление, донбасс, вс рф, купянск, запорожье