https://ukraina.ru/20230811/1048623857.html

"Доллары для зомби из страны 404": Медведев объяснил бессмысленность помощи Киеву

"Доллары для зомби из страны 404": Медведев объяснил бессмысленность помощи Киеву - 11.08.2023 Украина.ру

"Доллары для зомби из страны 404": Медведев объяснил бессмысленность помощи Киеву

Выделение Украине денег поддерживает миф "великого контрнаступления", но к мирному разрешению может привести только капитуляция, которую не хотят ни в Киеве, ни в Вашингтоне. Таким мнением поделился 11 августа в своем телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев

2023-08-11T10:37

2023-08-11T10:37

2023-08-11T10:37

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"Просвещённый мир в очередной раз вздрогнул, узнав о выделении десятков бессмысленных миллиардов долларов для зомби из страны 404. Камикадзе в горящих западных танках этих денег не увидят. Они не увидят ничего, кроме смерти. Но это очень важные деньги для геронтократической элиты из Демпартии США и её обслуги в ЕС. Ведь миф "великого контрнаступления" поддерживает миф "великой экономики доллара", - написал Медведев.По его словам, ВСУ хотели бы капитулировать. Но мира не желают ни в Вашингтоне, ни в Киеве.Ранее президент США Джо Байден запросил у конгресса дополнительные средства на военную помощь Украине в размере 13,1 миллиарда долларов. Кроме того, президент США просит у законодателей еще 2,3 миллиарда долларов на помощь Украине по линии Всемирного банка.Россия выступает против военной помощи Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ukraina.ru/20230811/1048621205.html

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джо байден, новости, дмитрий медведев, украина, доллары, зарубежье