"Доллары для зомби из страны 404": Медведев объяснил бессмысленность помощи Киеву - 11.08.2023 Украина.ру
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"Доллары для зомби из страны 404": Медведев объяснил бессмысленность помощи Киеву
"Доллары для зомби из страны 404": Медведев объяснил бессмысленность помощи Киеву - 11.08.2023 Украина.ру
"Доллары для зомби из страны 404": Медведев объяснил бессмысленность помощи Киеву
Выделение Украине денег поддерживает миф "великого контрнаступления", но к мирному разрешению может привести только капитуляция, которую не хотят ни в Киеве, ни в Вашингтоне. Таким мнением поделился 11 августа в своем телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
2023-08-11T10:37
2023-08-11T10:37
джо байден
новости
дмитрий медведев
украина
доллары
зарубежье
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"Просвещённый мир в очередной раз вздрогнул, узнав о выделении десятков бессмысленных миллиардов долларов для зомби из страны 404. Камикадзе в горящих западных танках этих денег не увидят. Они не увидят ничего, кроме смерти. Но это очень важные деньги для геронтократической элиты из Демпартии США и её обслуги в ЕС. Ведь миф "великого контрнаступления" поддерживает миф "великой экономики доллара", - написал Медведев.По его словам, ВСУ хотели бы капитулировать. Но мира не желают ни в Вашингтоне, ни в Киеве.Ранее президент США Джо Байден запросил у конгресса дополнительные средства на военную помощь Украине в размере 13,1 миллиарда долларов. Кроме того, президент США просит у законодателей еще 2,3 миллиарда долларов на помощь Украине по линии Всемирного банка.Россия выступает против военной помощи Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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джо байден, новости, дмитрий медведев, украина, доллары, зарубежье
Джо Байден, Новости, Дмитрий Медведев, Украина, доллары, Зарубежье

"Доллары для зомби из страны 404": Медведев объяснил бессмысленность помощи Киеву

10:37 11.08.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев записал обращение к участникам стратегической сессии "Росатома"
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев записал обращение к участникам стратегической сессии Росатома - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Выделение Украине денег поддерживает миф "великого контрнаступления", но к мирному разрешению может привести только капитуляция, которую не хотят ни в Киеве, ни в Вашингтоне. Таким мнением поделился 11 августа в своем телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
"Просвещённый мир в очередной раз вздрогнул, узнав о выделении десятков бессмысленных миллиардов долларов для зомби из страны 404. Камикадзе в горящих западных танках этих денег не увидят. Они не увидят ничего, кроме смерти. Но это очень важные деньги для геронтократической элиты из Демпартии США и её обслуги в ЕС. Ведь миф "великого контрнаступления" поддерживает миф "великой экономики доллара", - написал Медведев.
По его словам, ВСУ хотели бы капитулировать. Но мира не желают ни в Вашингтоне, ни в Киеве.

"Америка хочет безраздельной власти и ради неё не жалеет кровавого украинского сала. Поэтому мясокомбинат контрнаступления работает сегодня безостановочно, отправляя на убой тысячи несчастных. Но его работа уже никак не поможет киевскому режиму, который перешёл в стадию посмертного гниения. Его труп гальванизировать невозможно", - добавил политик.

Ранее президент США Джо Байден запросил у конгресса дополнительные средства на военную помощь Украине в размере 13,1 миллиарда долларов. Кроме того, президент США просит у законодателей еще 2,3 миллиарда долларов на помощь Украине по линии Всемирного банка.
Россия выступает против военной помощи Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
08:10
"Вашингтон затягивает конфликт": посол Антонов о новом запросе Байдена на финансирование УкраиныНовый запрос администрации США о дополнительном финансировании для Украины не поможет переломить ситуацию и не приведет к поражению России. Об этом заявил 10 августа посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает дипведомство
 
Джо БайденНовостиДмитрий МедведевУкраинадолларыЗарубежье
 
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