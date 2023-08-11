https://ukraina.ru/20230811/1048614503.html
Аналитик рассказал, чем ответит Россия на авантюрную провокацию Киева и Варшавы в Белоруссии
Аналитик рассказал, чем ответит Россия на авантюрную провокацию Киева и Варшавы в Белоруссии - 11.08.2023 Украина.ру
Аналитик рассказал, чем ответит Россия на авантюрную провокацию Киева и Варшавы в Белоруссии
Власти Белоруссии не сбрасывают со счетов возможность сценария эскалации агрессии со стороны сопредельных государств. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор белорусского аналитического центра "Актуальная концепция", доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Шпаковский
2023-08-11T03:45
2023-08-11T03:45
2023-08-11T03:45
новости
белоруссия
польша
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безопасность
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Власти Польши и Украины провоцируют Белоруссию, заявляя о возможной военной агрессии. Из числа беглых белорусских экстремистов там были созданы бандформирования, которые нацелены на развязывание гражданского конфликта и свержение конституционного строя, рассказал Шпаковский.Поэтому Белоруссия готовится к разным сценариям развития событий, но вооруженные силы РБ, внутренние войска – фактор несравнимо больший, чем прибытие нескольких тысяч сотрудников ЧВК "Вагнер", добавил эксперт.У Белоруссии есть договоры с Россией, согласно которым не только РБ отвечает за свою безопасность, но и Россия как военный союзник будет поддерживать Белоруссию всеми имеющимися силами и средствами, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230810/1048593957.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, польша, украина, провокации, диверсии, россия, безопасность
Новости, Белоруссия, Польша, Украина, провокации, диверсии, Россия, безопасность
Аналитик рассказал, чем ответит Россия на авантюрную провокацию Киева и Варшавы в Белоруссии
Власти Белоруссии не сбрасывают со счетов возможность сценария эскалации агрессии со стороны сопредельных государств. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор белорусского аналитического центра "Актуальная концепция", доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Шпаковский
Власти Польши и Украины провоцируют Белоруссию, заявляя о возможной военной агрессии. Из числа беглых белорусских экстремистов там были созданы бандформирования, которые нацелены на развязывание гражданского конфликта и свержение конституционного строя, рассказал Шпаковский.
Поэтому Белоруссия готовится к разным сценариям развития событий, но вооруженные силы РБ, внутренние войска – фактор несравнимо больший, чем прибытие нескольких тысяч сотрудников ЧВК "Вагнер", добавил эксперт.
"Беларусь обладает силами и средствами, способными нанести противнику неприемлемый вред. Помимо наших РСЗО "Полонез" есть еще ОТРК "Искандер". На территории Белоруссии размещено тактическое ядерное оружие России", - подчеркнул Шпаковский.
У Белоруссии есть договоры с Россией, согласно которым не только РБ отвечает за свою безопасность, но и Россия как военный союзник будет поддерживать Белоруссию всеми имеющимися силами и средствами, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь