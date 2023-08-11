Аналитик рассказал, чем ответит Россия на авантюрную провокацию Киева и Варшавы в Белоруссии - 11.08.2023 Украина.ру
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Аналитик рассказал, чем ответит Россия на авантюрную провокацию Киева и Варшавы в Белоруссии
Аналитик рассказал, чем ответит Россия на авантюрную провокацию Киева и Варшавы в Белоруссии - 11.08.2023 Украина.ру
Аналитик рассказал, чем ответит Россия на авантюрную провокацию Киева и Варшавы в Белоруссии
Власти Белоруссии не сбрасывают со счетов возможность сценария эскалации агрессии со стороны сопредельных государств. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор белорусского аналитического центра "Актуальная концепция", доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Шпаковский
2023-08-11T03:45
2023-08-11T03:45
новости
белоруссия
польша
украина
провокации
диверсии
россия
безопасность
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Власти Польши и Украины провоцируют Белоруссию, заявляя о возможной военной агрессии. Из числа беглых белорусских экстремистов там были созданы бандформирования, которые нацелены на развязывание гражданского конфликта и свержение конституционного строя, рассказал Шпаковский.Поэтому Белоруссия готовится к разным сценариям развития событий, но вооруженные силы РБ, внутренние войска – фактор несравнимо больший, чем прибытие нескольких тысяч сотрудников ЧВК "Вагнер", добавил эксперт.У Белоруссии есть договоры с Россией, согласно которым не только РБ отвечает за свою безопасность, но и Россия как военный союзник будет поддерживать Белоруссию всеми имеющимися силами и средствами, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230810/1048593957.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белоруссия, польша, украина, провокации, диверсии, россия, безопасность
Новости, Белоруссия, Польша, Украина, провокации, диверсии, Россия, безопасность

Аналитик рассказал, чем ответит Россия на авантюрную провокацию Киева и Варшавы в Белоруссии

03:45 11.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкфлаги Белоруссия и Россия
флаги Белоруссия и Россия - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Власти Белоруссии не сбрасывают со счетов возможность сценария эскалации агрессии со стороны сопредельных государств. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор белорусского аналитического центра "Актуальная концепция", доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Шпаковский
Власти Польши и Украины провоцируют Белоруссию, заявляя о возможной военной агрессии. Из числа беглых белорусских экстремистов там были созданы бандформирования, которые нацелены на развязывание гражданского конфликта и свержение конституционного строя, рассказал Шпаковский.
Поэтому Белоруссия готовится к разным сценариям развития событий, но вооруженные силы РБ, внутренние войска – фактор несравнимо больший, чем прибытие нескольких тысяч сотрудников ЧВК "Вагнер", добавил эксперт.
"Беларусь обладает силами и средствами, способными нанести противнику неприемлемый вред. Помимо наших РСЗО "Полонез" есть еще ОТРК "Искандер". На территории Белоруссии размещено тактическое ядерное оружие России", - подчеркнул Шпаковский.
У Белоруссии есть договоры с Россией, согласно которым не только РБ отвечает за свою безопасность, но и Россия как военный союзник будет поддерживать Белоруссию всеми имеющимися силами и средствами, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Ситуация на Украине - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Вчера, 07:45
Эксперт объяснил, почему вместе с новыми границами Украины Россия получит "нового зубастого противника"В мире хорошо понимают, что Украина – это вопрос российской безопасности и выживания страны в целом. Об этом рассказал в интервью редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый
 
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