https://ukraina.ru/20230811/1048614503.html

Аналитик рассказал, чем ответит Россия на авантюрную провокацию Киева и Варшавы в Белоруссии

Аналитик рассказал, чем ответит Россия на авантюрную провокацию Киева и Варшавы в Белоруссии - 11.08.2023 Украина.ру

Аналитик рассказал, чем ответит Россия на авантюрную провокацию Киева и Варшавы в Белоруссии

Власти Белоруссии не сбрасывают со счетов возможность сценария эскалации агрессии со стороны сопредельных государств. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор белорусского аналитического центра "Актуальная концепция", доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Шпаковский

2023-08-11T03:45

2023-08-11T03:45

2023-08-11T03:45

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Власти Польши и Украины провоцируют Белоруссию, заявляя о возможной военной агрессии. Из числа беглых белорусских экстремистов там были созданы бандформирования, которые нацелены на развязывание гражданского конфликта и свержение конституционного строя, рассказал Шпаковский.Поэтому Белоруссия готовится к разным сценариям развития событий, но вооруженные силы РБ, внутренние войска – фактор несравнимо больший, чем прибытие нескольких тысяч сотрудников ЧВК "Вагнер", добавил эксперт.У Белоруссии есть договоры с Россией, согласно которым не только РБ отвечает за свою безопасность, но и Россия как военный союзник будет поддерживать Белоруссию всеми имеющимися силами и средствами, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230810/1048593957.html

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новости, белоруссия, польша, украина, провокации, диверсии, россия, безопасность