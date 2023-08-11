Эксперт раскрыл, как Польша и Украина готовят "гибридных" экстремистов для мятежа в Белоруссии - 11.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230811/1048611671.html
Эксперт раскрыл, как Польша и Украина готовят "гибридных" экстремистов для мятежа в Белоруссии
Эксперт раскрыл, как Польша и Украина готовят "гибридных" экстремистов для мятежа в Белоруссии - 11.08.2023 Украина.ру
Эксперт раскрыл, как Польша и Украина готовят "гибридных" экстремистов для мятежа в Белоруссии
В Польше и на Украине под патронажем местных спецслужб из числа беглых белорусских экстремистов создаются незаконные вооруженные формирования. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор белорусского аналитического центра "Актуальная концепция", доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Шпаковский
2023-08-11T05:00
2023-08-11T05:00
новости
белоруссия
экстремизм
терроризм
польша
украина
спецслужбы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102852/68/1028526810_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_6e48cac87a4742de5ccadf73e2ce5b88.jpg.webp
Власти Белоруссии не сбрасывают со счетов возможность сценария эскалации агрессии со стороны сопредельных государств. С точки зрения здравого смысла проявлять открытую, а не гибридную агрессию против Республики рискованно, рассказал Шпаковский.Власти Польши и Украины провоцируют Белоруссию, заявляя о возможной военной агрессии. Из числа беглых белорусских экстремистов были созданы бандформирования, которые нацелены на развязывание гражданского конфликта и свержения конституционного строя, добавил аналитик.Они будут действовать по аналогии с тем, что происходило в Белгородской области, когда де-факто это были силы спецоперация ГУР Минобороны Украины, а де-юре ответственность на себя брал некий Русский добровольческий корпус* из нескольких десятков человек, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь*Организация признана террористической и запрещена в РФ.
https://ukraina.ru/20230807/1048488735.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102852/68/1028526810_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_6337aadef55d7a821ff8feca9c2c801e.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белоруссия, экстремизм, терроризм, польша, украина, спецслужбы
Новости, Белоруссия, экстремизм, терроризм, Польша, Украина, спецслужбы

Эксперт раскрыл, как Польша и Украина готовят "гибридных" экстремистов для мятежа в Белоруссии

05:00 11.08.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПротесты в Белоруссии
Протесты в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
В Польше и на Украине под патронажем местных спецслужб из числа беглых белорусских экстремистов создаются незаконные вооруженные формирования. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор белорусского аналитического центра "Актуальная концепция", доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Шпаковский
Власти Белоруссии не сбрасывают со счетов возможность сценария эскалации агрессии со стороны сопредельных государств. С точки зрения здравого смысла проявлять открытую, а не гибридную агрессию против Республики рискованно, рассказал Шпаковский.
Власти Польши и Украины провоцируют Белоруссию, заявляя о возможной военной агрессии. Из числа беглых белорусских экстремистов были созданы бандформирования, которые нацелены на развязывание гражданского конфликта и свержения конституционного строя, добавил аналитик.
"Мы готовимся к отражению гибридной агрессии, когда на территории Белоруссии будут действовать незаконные вооруженные формирования, которые будут направляться специальными службами сопредельных государств, и будут открыто декларировать свою принадлежность", - подчеркнул Шпаковский.
Они будут действовать по аналогии с тем, что происходило в Белгородской области, когда де-факто это были силы спецоперация ГУР Минобороны Украины, а де-юре ответственность на себя брал некий Русский добровольческий корпус* из нескольких десятков человек, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
*Организация признана террористической и запрещена в РФ.
Белоруссия военные
7 августа, 04:45
Политолог раскрыл, зачем Запад толкает Белоруссию к прямому участию в СВОВаршава уверенно идет по следам Киева, стремительно милитаризируя свою страну, готовясь к серьезному столкновению с Россией и Белоруссией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
 
НовостиБелоруссияэкстремизмтерроризмПольшаУкраинаспецслужбы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:15Аналитик объяснил, как Варшава использует фактор "Вагнера" для наращивания армии в приграничье
06:00Не только "Вагнером". Эксперт о том, чем ответит Белоруссия на гибридную агрессию Польши и Украины
05:50Политолог объяснил, что сделает Запад, когда окончательно выдохнется наступление ВСУ
05:45Военный эксперт предположил, что будет, если Сырский и Залужный станут воевать по советским лекалам
05:30Военный эксперт раскрыл, как ВСУ будут мстить за Купянск ракетными ударами по Белгороду и Воронежу
05:16Фиктивная реальность. Псевдо-прорыв на фронте и оплата услуг неподконтрольной Украине Запорожской АЭС
05:15Полковник Алехин о том, почему Сырский еще "латает дыры" в Купянске, но Киев уже объявил эвакуацию
05:00Эксперт раскрыл, как Польша и Украина готовят "гибридных" экстремистов для мятежа в Белоруссии
04:56Украинские гастарбайтеры в Польше и Чехии. Союзники выжимают соки из украинцев
04:50"За Севастополь ответите". Военный эксперт рассказал, когда Черноморский флот предъявит счёт Зеленскому
04:45Белорусский аналитик о том, чем ответит "Вагнер" на военную авантюру Польши на Западной Украине
04:31"Это же классовая война". Бедных убивают, богатые богатеют - украинские эксперты о спецоперации
04:30TAURUS, SCALP и Storm Shadow. Военный эксперт раскрыл, по каким регионам готовит ракетные удары Украина
04:05Ярослав Манцевич: Боевые качества русской армии растут, а ВСУ продолжают терять наемников под Артемовском
04:00Эксперт рассказал о жёсткой дисциплине в ЧВК и как относятся к "Вагнеру" жители Белоруссии
03:49Извинились и отпустили. Эксперт рассказал, как ЦРУ и СБУ спровоцировали задержание "Вагнера" в Белоруссии
03:47Назад на Луну
03:45Аналитик рассказал, чем ответит Россия на авантюрную провокацию Киева и Варшавы в Белоруссии
03:39Полковник Алёхин рассказал, как Украина латает оборону и бросает новые силы в "купянскую мясорубку"
03:39Кирилл Фролов: УПЦ заплатила тройную цену за освобождение митрополита Павла
Лента новостейМолния