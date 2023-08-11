https://ukraina.ru/20230811/1048611671.html

Эксперт раскрыл, как Польша и Украина готовят "гибридных" экстремистов для мятежа в Белоруссии

Эксперт раскрыл, как Польша и Украина готовят "гибридных" экстремистов для мятежа в Белоруссии - 11.08.2023 Украина.ру

Эксперт раскрыл, как Польша и Украина готовят "гибридных" экстремистов для мятежа в Белоруссии

В Польше и на Украине под патронажем местных спецслужб из числа беглых белорусских экстремистов создаются незаконные вооруженные формирования. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор белорусского аналитического центра "Актуальная концепция", доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Шпаковский

2023-08-11T05:00

2023-08-11T05:00

2023-08-11T05:00

новости

белоруссия

экстремизм

терроризм

польша

украина

спецслужбы

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Власти Белоруссии не сбрасывают со счетов возможность сценария эскалации агрессии со стороны сопредельных государств. С точки зрения здравого смысла проявлять открытую, а не гибридную агрессию против Республики рискованно, рассказал Шпаковский.Власти Польши и Украины провоцируют Белоруссию, заявляя о возможной военной агрессии. Из числа беглых белорусских экстремистов были созданы бандформирования, которые нацелены на развязывание гражданского конфликта и свержения конституционного строя, добавил аналитик.Они будут действовать по аналогии с тем, что происходило в Белгородской области, когда де-факто это были силы спецоперация ГУР Минобороны Украины, а де-юре ответственность на себя брал некий Русский добровольческий корпус* из нескольких десятков человек, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь*Организация признана террористической и запрещена в РФ.

https://ukraina.ru/20230807/1048488735.html

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новости, белоруссия, экстремизм, терроризм, польша, украина, спецслужбы