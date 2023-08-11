https://ukraina.ru/20230811/1048611671.html
Эксперт раскрыл, как Польша и Украина готовят "гибридных" экстремистов для мятежа в Белоруссии
Эксперт раскрыл, как Польша и Украина готовят "гибридных" экстремистов для мятежа в Белоруссии - 11.08.2023 Украина.ру
Эксперт раскрыл, как Польша и Украина готовят "гибридных" экстремистов для мятежа в Белоруссии
В Польше и на Украине под патронажем местных спецслужб из числа беглых белорусских экстремистов создаются незаконные вооруженные формирования. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор белорусского аналитического центра "Актуальная концепция", доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Шпаковский
2023-08-11T05:00
2023-08-11T05:00
2023-08-11T05:00
новости
белоруссия
экстремизм
терроризм
польша
украина
спецслужбы
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Власти Белоруссии не сбрасывают со счетов возможность сценария эскалации агрессии со стороны сопредельных государств. С точки зрения здравого смысла проявлять открытую, а не гибридную агрессию против Республики рискованно, рассказал Шпаковский.Власти Польши и Украины провоцируют Белоруссию, заявляя о возможной военной агрессии. Из числа беглых белорусских экстремистов были созданы бандформирования, которые нацелены на развязывание гражданского конфликта и свержения конституционного строя, добавил аналитик.Они будут действовать по аналогии с тем, что происходило в Белгородской области, когда де-факто это были силы спецоперация ГУР Минобороны Украины, а де-юре ответственность на себя брал некий Русский добровольческий корпус* из нескольких десятков человек, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь*Организация признана террористической и запрещена в РФ.
https://ukraina.ru/20230807/1048488735.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, экстремизм, терроризм, польша, украина, спецслужбы
Новости, Белоруссия, экстремизм, терроризм, Польша, Украина, спецслужбы
Эксперт раскрыл, как Польша и Украина готовят "гибридных" экстремистов для мятежа в Белоруссии
В Польше и на Украине под патронажем местных спецслужб из числа беглых белорусских экстремистов создаются незаконные вооруженные формирования. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор белорусского аналитического центра "Актуальная концепция", доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Шпаковский
Власти Белоруссии не сбрасывают со счетов возможность сценария эскалации агрессии со стороны сопредельных государств. С точки зрения здравого смысла проявлять открытую, а не гибридную агрессию против Республики рискованно, рассказал Шпаковский.
Власти Польши и Украины провоцируют Белоруссию, заявляя о возможной военной агрессии. Из числа беглых белорусских экстремистов были созданы бандформирования, которые нацелены на развязывание гражданского конфликта и свержения конституционного строя, добавил аналитик.
"Мы готовимся к отражению гибридной агрессии, когда на территории Белоруссии будут действовать незаконные вооруженные формирования, которые будут направляться специальными службами сопредельных государств, и будут открыто декларировать свою принадлежность", - подчеркнул Шпаковский.
Они будут действовать по аналогии с тем, что происходило в Белгородской области, когда де-факто это были силы спецоперация ГУР Минобороны Украины, а де-юре ответственность на себя брал некий Русский добровольческий корпус* из нескольких десятков человек, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
*Организация признана террористической и запрещена в РФ.