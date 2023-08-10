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Роспотребнадзор рассказал, насколько опасен новый вид короновируса "Эрис"

Роспотребнадзор рассказал, насколько опасен новый вид короновируса "Эрис" - 10.08.2023 Украина.ру

Роспотребнадзор рассказал, насколько опасен новый вид короновируса "Эрис"

В России существует вероятность распространения нового штамма коронавируса "Эрис" (EG.5). Об этом Роспотребнадзор сообщил 10 августа в своем телеграм-канале. Симптомы заболевания видом "Эрис", такие же как и у предыдущих – кашель, насморк, лихорадка

2023-08-10T17:37

2023-08-10T17:37

2023-08-10T17:37

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"В настоящее время в РФ вариант EG.5 пока не получил широкого распространения, однако риски осложнения эпидемиологической ситуации по COVID-19, связанные с его распространением, существуют",— говорится в сообщении.Первые единичные случаи инфицирования вариантом EG.5 в России выявлены в апреле 2023 года. Их всего 17, это 0,24% от всех случаев инфицирования в период с апреля по август, сообщили в пресс-службе ведомства.Симптомы заболевания вариантом "Эрис" такие же, как и у других штаммов коронавируса - кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди. У людей с ослабленным иммунитетом и "некоторых восприимчивых лиц" заболевание может привести к "более тяжелым последствиям".По оценке ВОЗ, вариант "Эрис" демонстрирует способность ускользать от иммунитета и поэтому он немного более "конкурентоспособен", чем другие геноварианты SARS-CoV-2. При этом он не вызывает более тяжелого течения заболевания.По данным Министерства здравоохранения РФ, за последние семь дней в стране выявлены 2932 случая заболевания коронавирусом, при этом 3936 человек выздоровело от болезни, вызванной этим возбудителем.

https://ukraina.ru/20230810/1048602534.html

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новости, коронавирус, роспотребнадзор, россия