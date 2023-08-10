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Украинские депутаты приостановили продажу сигарет и алкоголя
Украинские депутаты приостановили продажу сигарет и алкоголя - 10.08.2023 Украина.ру
Украинские депутаты приостановили продажу сигарет и алкоголя
Верховная Рада Украины 10 августа приняла во втором чтении законопроект о запрете торговли сигаретами и алкоголем в duty-free, сообщил член фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем телеграм-канале
2023-08-10T14:41
2023-08-10T14:41
2023-08-10T14:47
сигареты
алкоголь
рада
депутаты
новости
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По его словам, законопроект поддержали 276 народных депутатов.Глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев напомнил, что законопроект предусматривает внесение изменений в Таможенный кодекс Украины и другие законы о противодействии незаконному обороту табачных изделий."Законопроект разработан с целью разрушения схемы уклонения от налогообложения НДС и акцизным налогом под видом осуществления операций по продаже табачных изделий магазинами беспошлинной торговли", - отметил он в телеграм-канале.Предлагается на период до прекращения или отмены военного положения на Украине запретить помещение в таможенный режим беспошлинной торговли и продажи (снабжения) магазинами беспошлинной торговли.В мае 2023 года временная следственная комиссия Верховной Рады по незаконному обороту табачных изделий обнаружила схему duty-free. В 2021 году было 48 магазинов беспошлинной торговли, а после начала СВО их осталось всего 15. Хотя выезд за границу для большого количества граждан закрыт, в 2022 году было реализовано 20 млн пачек сигарет, а годом ранее – 27 млн пачек.В ходе расследования выяснилось, что в наземных пунктах пропуска на один чек покупают в среднем 30-35 пачек сигарет, а на других – только 5-7 при допустимом пересечении границы только две пачки на одного человека. Количество производимых сигарет duty-free и проданных также отличается на сотни тысяч пачек.Гетманцев оценивал ежемесячные потери поступлений в госбюджет от трех подакцизных товаров на уровне $1 млрд.
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сигареты, алкоголь, рада, депутаты, новости
сигареты, алкоголь, Рада, депутаты, Новости
Украинские депутаты приостановили продажу сигарет и алкоголя
14:41 10.08.2023 (обновлено: 14:47 10.08.2023)
Верховная Рада Украины 10 августа приняла во втором чтении законопроект о запрете торговли сигаретами и алкоголем в duty-free, сообщил член фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем телеграм-канале
По его словам, законопроект поддержали 276 народных депутатов.
"Закон о запрете схемы по сигаретам и алкоголю в дьюти-фри принят! Это +5-7 млрд в год в бюджет", – написал он, добавив, что документ не поддержали фракции "Европейская солидарность" и "Батькивщина".
Глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев напомнил, что законопроект предусматривает внесение изменений в Таможенный кодекс Украины и другие законы о противодействии незаконному обороту табачных изделий.
"Законопроект разработан с целью разрушения схемы уклонения от налогообложения НДС и акцизным налогом под видом осуществления операций по продаже табачных изделий магазинами беспошлинной торговли", - отметил он в телеграм-канале.
Предлагается на период до прекращения или отмены военного положения на Украине запретить помещение в таможенный режим беспошлинной торговли и продажи (снабжения) магазинами беспошлинной торговли.
В мае 2023 года временная следственная комиссия Верховной Рады по незаконному обороту табачных изделий обнаружила схему duty-free. В 2021 году было 48 магазинов беспошлинной торговли, а после начала СВО их осталось всего 15. Хотя выезд за границу для большого количества граждан закрыт, в 2022 году было реализовано 20 млн пачек сигарет, а годом ранее – 27 млн пачек.
В ходе расследования выяснилось, что в наземных пунктах пропуска на один чек покупают в среднем 30-35 пачек сигарет, а на других – только 5-7 при допустимом пересечении границы только две пачки на одного человека. Количество производимых сигарет duty-free и проданных также отличается на сотни тысяч пачек.
Гетманцев оценивал ежемесячные потери поступлений в госбюджет от трех подакцизных товаров на уровне $1 млрд.