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Украинские депутаты приостановили продажу сигарет и алкоголя

Украинские депутаты приостановили продажу сигарет и алкоголя - 10.08.2023 Украина.ру

Украинские депутаты приостановили продажу сигарет и алкоголя

Верховная Рада Украины 10 августа приняла во втором чтении законопроект о запрете торговли сигаретами и алкоголем в duty-free, сообщил член фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем телеграм-канале

2023-08-10T14:41

2023-08-10T14:41

2023-08-10T14:47

сигареты

алкоголь

рада

депутаты

новости

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По его словам, законопроект поддержали 276 народных депутатов.Глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев напомнил, что законопроект предусматривает внесение изменений в Таможенный кодекс Украины и другие законы о противодействии незаконному обороту табачных изделий."Законопроект разработан с целью разрушения схемы уклонения от налогообложения НДС и акцизным налогом под видом осуществления операций по продаже табачных изделий магазинами беспошлинной торговли", - отметил он в телеграм-канале.Предлагается на период до прекращения или отмены военного положения на Украине запретить помещение в таможенный режим беспошлинной торговли и продажи (снабжения) магазинами беспошлинной торговли.В мае 2023 года временная следственная комиссия Верховной Рады по незаконному обороту табачных изделий обнаружила схему duty-free. В 2021 году было 48 магазинов беспошлинной торговли, а после начала СВО их осталось всего 15. Хотя выезд за границу для большого количества граждан закрыт, в 2022 году было реализовано 20 млн пачек сигарет, а годом ранее – 27 млн пачек.В ходе расследования выяснилось, что в наземных пунктах пропуска на один чек покупают в среднем 30-35 пачек сигарет, а на других – только 5-7 при допустимом пересечении границы только две пачки на одного человека. Количество производимых сигарет duty-free и проданных также отличается на сотни тысяч пачек.Гетманцев оценивал ежемесячные потери поступлений в госбюджет от трех подакцизных товаров на уровне $1 млрд.

https://ukraina.ru/20220201/1033189095.html

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сигареты, алкоголь, рада, депутаты, новости