https://ukraina.ru/20230810/1048603400.html
Украина объявила новые временные маршруты движения гражданских судов в Черном море
Украина объявила новые временные маршруты движения гражданских судов в Черном море - 10.08.2023 Украина.ру
Украина объявила новые временные маршруты движения гражданских судов в Черном море
Украина объявила новые временные маршруты движения гражданских судов, идущих в/из портов Черноморск, Одесса и Южный. Об этом 10 августа сообщили Военно-морские силы Украины.
2023-08-10T12:36
2023-08-10T12:36
2023-08-10T12:36
новости
украина
одесса
порт
зерновая сделка
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При этом было отмечено, что на протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность со стороны Российской Федерации.Указанные маршруты в первую очередь будут использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала СВО, говорится в сообщении."К проходу маршрутами будут допускаться суда, владельцы и капитаны которых официально подтверждают готовность к плаванию в текущих условиях", - подчеркнули в ВМС Украины.Президент Украины Владимир Зеленский в интервью аргентинскому изданию Nacion ранее пригрозил, что Россия якобы останется без судов, если продолжит "блокировать" зерновой коридор в Черном море после своего выхода из зерновой сделки.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять свои обещания, отметил президент РФ Владимир Путин.
https://ukraina.ru/20230808/1048549765.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, одесса, порт, зерновая сделка
Украина объявила новые временные маршруты движения гражданских судов в Черном море
Украина объявила новые временные маршруты движения гражданских судов, идущих в/из портов Черноморск, Одесса и Южный. Об этом 10 августа сообщили Военно-морские силы Украины.
При этом было отмечено, что на протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность со стороны Российской Федерации.
Указанные маршруты в первую очередь будут использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала СВО, говорится в сообщении.
"К проходу маршрутами будут допускаться суда, владельцы и капитаны которых официально подтверждают готовность к плаванию в текущих условиях", - подчеркнули в ВМС Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью аргентинскому изданию Nacion ранее пригрозил, что Россия якобы останется без судов, если продолжит "блокировать" зерновой коридор в Черном море после своего выхода из зерновой сделки.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять свои обещания, отметил президент РФ Владимир Путин.