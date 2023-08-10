https://ukraina.ru/20230810/1048603400.html

Украина объявила новые временные маршруты движения гражданских судов в Черном море

Украина объявила новые временные маршруты движения гражданских судов в Черном море - 10.08.2023 Украина.ру

Украина объявила новые временные маршруты движения гражданских судов в Черном море

Украина объявила новые временные маршруты движения гражданских судов, идущих в/из портов Черноморск, Одесса и Южный. Об этом 10 августа сообщили Военно-морские силы Украины.

2023-08-10T12:36

2023-08-10T12:36

2023-08-10T12:36

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При этом было отмечено, что на протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность со стороны Российской Федерации.Указанные маршруты в первую очередь будут использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала СВО, говорится в сообщении."К проходу маршрутами будут допускаться суда, владельцы и капитаны которых официально подтверждают готовность к плаванию в текущих условиях", - подчеркнули в ВМС Украины.Президент Украины Владимир Зеленский в интервью аргентинскому изданию Nacion ранее пригрозил, что Россия якобы останется без судов, если продолжит "блокировать" зерновой коридор в Черном море после своего выхода из зерновой сделки.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять свои обещания, отметил президент РФ Владимир Путин.

https://ukraina.ru/20230808/1048549765.html

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новости, украина, одесса, порт, зерновая сделка