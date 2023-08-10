https://ukraina.ru/20230810/1048602103.html

Музей истории Украины планирует убрать все символы, напоминающие об общем с Россией прошлом

Музей истории Украины планирует убрать все символы, напоминающие об общем с Россией прошлом - 10.08.2023 Украина.ру

Музей истории Украины планирует убрать все символы, напоминающие об общем с Россией прошлом

После замены герба на монументе Родина-мать, Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне планирует убрать "другие символы имперских нарративов" на территории комплекса. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба музея

2023-08-10T11:17

2023-08-10T11:17

2023-08-10T11:17

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Музейный комплекс планирует изменить название учреждения и монумента, обновить структуру музея и открыть новые экспозиционные площади, говорится в сообщении."Из грандиозных планов - убрать все символы, которые транслируют имперские нарративы, и превратить комплекс в музей украинской памяти и победы. Воплощение масштабных планов требует много времени и больших средств", - подчеркнули в музее.Руководство музея надеется, что их планы "заинтересуют широкий круг меценатов" и все планы будут реализовываться быстрее. По их словам, "демонтаж советской символики – это лишь один, хотя и очень важный этап трансформации всего музея".Как сообщало издание Украина.ру, в июле гендиректор Национального музея истории Украины во Второй Мировой Юрий Савчук сообщил, что комплекс поменяет название в Музей войны за независимость. Читатели тут же обратили внимание в комментариях, что никакой отдельной Украины тогда не было.

https://ukraina.ru/20230731/1048383403.html

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новости, украина, символика, история ссср