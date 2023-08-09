"Просто руки чешутся": Хинштейн возмущен мягким приговором мужчине, напавшему на мальчика из-за буквы Z - 09.08.2023 Украина.ру
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"Просто руки чешутся": Хинштейн возмущен мягким приговором мужчине, напавшему на мальчика из-за буквы Z
"Просто руки чешутся": Хинштейн возмущен мягким приговором мужчине, напавшему на мальчика из-за буквы Z - 09.08.2023 Украина.ру
"Просто руки чешутся": Хинштейн возмущен мягким приговором мужчине, напавшему на мальчика из-за буквы Z
Депутат Госдумы намерен обратиться в Генпрокуратуру и опротестовать решение суда
2023-08-09T17:20
2023-08-09T17:20
новости
сво
символика
нападение
хинштейн
приговор
россия
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Возмущение из-за слишком мягкого приговора, которое суд Свердловской области вынес мужчине, напавшему на мальчика в шапке с буквой Z, высказал депутат Государственной думы Александр Хинштейн.Депутат напомнил, что 56-летний мужчина, напавший в Екатеринбурге на пятиклассника из-за шапки с символикой СВО, отделался штрафом в 7 тыс. руб., в связи "с деятельным раскаянием".Депутат добавил, что направит обращение в Генпрокуратуру о привнесении протеста на это сомнительное решение."Никогда не был сторонником внесудебных методов расправы, но, честное слово, просто чешутся руки против этого мерзавца. Тем более, что отец — сегодня далеко и не может по-мужски поговорить с ним. Нападать на ребенка — способна только конечная нелюдь. А с нелюдьми — бессмысленно обращаться по-человечески", - написал Хинштейн.Весной этого года в Екатеринбурге 56-летний мужчина, увидев мальчика в шапке с буквой Z, схватил подростка за руку, обматерил его родителей и потребовал позвать отца. Ребенок убежал в слезах, а его мать обратилась в полицию.
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новости, сво, символика, нападение, хинштейн, приговор, россия
Новости, СВО, символика, нападение, Хинштейн, приговор, Россия

"Просто руки чешутся": Хинштейн возмущен мягким приговором мужчине, напавшему на мальчика из-за буквы Z

17:20 09.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОткрытие мемориальной доски кинодраматургу В. Ежову
Открытие мемориальной доски кинодраматургу В. Ежову - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Депутат Госдумы намерен обратиться в Генпрокуратуру и опротестовать решение суда
Возмущение из-за слишком мягкого приговора, которое суд Свердловской области вынес мужчине, напавшему на мальчика в шапке с буквой Z, высказал депутат Государственной думы Александр Хинштейн.
Депутат напомнил, что 56-летний мужчина, напавший в Екатеринбурге на пятиклассника из-за шапки с символикой СВО, отделался штрафом в 7 тыс. руб., в связи "с деятельным раскаянием".

"Это — просто плевок в лицо всем, кто находится сегодня в зоне СВО, — и в первую очередь отцу пострадавшего мальчика", - заявил Хинштейн 9 августа в своем Телеграм-канале.

Депутат добавил, что направит обращение в Генпрокуратуру о привнесении протеста на это сомнительное решение.
"Никогда не был сторонником внесудебных методов расправы, но, честное слово, просто чешутся руки против этого мерзавца. Тем более, что отец — сегодня далеко и не может по-мужски поговорить с ним. Нападать на ребенка — способна только конечная нелюдь. А с нелюдьми — бессмысленно обращаться по-человечески", - написал Хинштейн.
Весной этого года в Екатеринбурге 56-летний мужчина, увидев мальчика в шапке с буквой Z, схватил подростка за руку, обматерил его родителей и потребовал позвать отца. Ребенок убежал в слезах, а его мать обратилась в полицию.
- РИА Новости, 1920, 28.07.2023
28 июля, 17:16
На территории Куйбышевского НПЗ в Самаре произошел взрыв - ХинштейнНа территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре произошел взрыв. Об этом 28 июля сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Телеграм-канале
 
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