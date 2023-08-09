https://ukraina.ru/20230809/1048591471.html

"Просто руки чешутся": Хинштейн возмущен мягким приговором мужчине, напавшему на мальчика из-за буквы Z

"Просто руки чешутся": Хинштейн возмущен мягким приговором мужчине, напавшему на мальчика из-за буквы Z - 09.08.2023 Украина.ру

"Просто руки чешутся": Хинштейн возмущен мягким приговором мужчине, напавшему на мальчика из-за буквы Z

Депутат Госдумы намерен обратиться в Генпрокуратуру и опротестовать решение суда

2023-08-09T17:20

2023-08-09T17:20

2023-08-09T17:20

новости

сво

символика

нападение

хинштейн

приговор

россия

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Возмущение из-за слишком мягкого приговора, которое суд Свердловской области вынес мужчине, напавшему на мальчика в шапке с буквой Z, высказал депутат Государственной думы Александр Хинштейн.Депутат напомнил, что 56-летний мужчина, напавший в Екатеринбурге на пятиклассника из-за шапки с символикой СВО, отделался штрафом в 7 тыс. руб., в связи "с деятельным раскаянием".Депутат добавил, что направит обращение в Генпрокуратуру о привнесении протеста на это сомнительное решение."Никогда не был сторонником внесудебных методов расправы, но, честное слово, просто чешутся руки против этого мерзавца. Тем более, что отец — сегодня далеко и не может по-мужски поговорить с ним. Нападать на ребенка — способна только конечная нелюдь. А с нелюдьми — бессмысленно обращаться по-человечески", - написал Хинштейн.Весной этого года в Екатеринбурге 56-летний мужчина, увидев мальчика в шапке с буквой Z, схватил подростка за руку, обматерил его родителей и потребовал позвать отца. Ребенок убежал в слезах, а его мать обратилась в полицию.

https://ukraina.ru/20230728/1048341905.html

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новости, сво, символика, нападение, хинштейн, приговор, россия