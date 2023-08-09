https://ukraina.ru/20230809/1048587014.html

Пьяный Тандыр, сбивший срочника на блокпосту, сдал на анализы "оригинальные" жидкости

Пьяный Тандыр, сбивший срочника на блокпосту, сдал на анализы "оригинальные" жидкости - 09.08.2023 Украина.ру

Пьяный Тандыр, сбивший срочника на блокпосту, сдал на анализы "оригинальные" жидкости

Украинский судья Алексей Тандыр, сбивший в нетрезвом состоянии нацгвардейца на блокпосту в Киеве, сдал на анализ слюну и воду вместо мочи. Однако даже в этих материалах были обнаружены следы алкоголя. Об этом 9 августа написали местные СМИ

2023-08-09T15:41

2023-08-09T15:41

2023-08-09T15:41

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О наличии в материалах, сданных Тандыром на анализы были обнаружены микропримеси этанола. Об этом свидетельствуют данные проведенных экспертиз.В итоге суд принял решение оставить судью в СИЗО.26 мая судья Алексей Тандыр сбил насмерть солдата-срочника на блокпосту.

https://ukraina.ru/20230804/1048474169.html

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