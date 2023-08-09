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Пьяный Тандыр, сбивший срочника на блокпосту, сдал на анализы "оригинальные" жидкости
Пьяный Тандыр, сбивший срочника на блокпосту, сдал на анализы "оригинальные" жидкости - 09.08.2023 Украина.ру
Пьяный Тандыр, сбивший срочника на блокпосту, сдал на анализы "оригинальные" жидкости
Украинский судья Алексей Тандыр, сбивший в нетрезвом состоянии нацгвардейца на блокпосту в Киеве, сдал на анализ слюну и воду вместо мочи. Однако даже в этих материалах были обнаружены следы алкоголя. Об этом 9 августа написали местные СМИ
2023-08-09T15:41
2023-08-09T15:41
2023-08-09T15:41
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судья
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О наличии в материалах, сданных Тандыром на анализы были обнаружены микропримеси этанола. Об этом свидетельствуют данные проведенных экспертиз.В итоге суд принял решение оставить судью в СИЗО.26 мая судья Алексей Тандыр сбил насмерть солдата-срочника на блокпосту.
https://ukraina.ru/20230804/1048474169.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, судья, дтп, алкоголь
Новости, Новости Украины, судья, ДТП, алкоголь
Пьяный Тандыр, сбивший срочника на блокпосту, сдал на анализы "оригинальные" жидкости
Украинский судья Алексей Тандыр, сбивший в нетрезвом состоянии нацгвардейца на блокпосту в Киеве, сдал на анализ слюну и воду вместо мочи. Однако даже в этих материалах были обнаружены следы алкоголя. Об этом 9 августа написали местные СМИ