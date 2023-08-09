Провальная попытка теракта, воюющие алкоголики, накачка оружием. Главное на Украине на утро 9 августа - 09.08.2023 Украина.ру
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Провальная попытка теракта, воюющие алкоголики, накачка оружием. Главное на Украине на утро 9 августа
Провальная попытка теракта, воюющие алкоголики, накачка оружием. Главное на Украине на утро 9 августа - 09.08.2023 Украина.ру
Провальная попытка теракта, воюющие алкоголики, накачка оружием. Главное на Украине на утро 9 августа
Украина.ру, 09.08.2023
2023-08-09T09:00
2023-08-09T09:00
беспилотник
московская область
сергей собянин
атака
терроризм
всу
обстрелы
оружие
f-16
джо байден
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Украина попыталась совершить террористическую атаку на Москву, ВСУ обстреляли брянский поселок и Донецк. Украинский пленный рассказал о злоупотреблении алкоголем на передовой. Байден одобрил обучение украинских пилотов на истребителях F-16Министерство обороны России сообщило о попытке киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами над территорией Московской области.По данным ведомства, дроны уничтожили силами противовоздушной обороны. В результате атаки пострадавших и разрушений нет.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что система ПВО сбила два боевых беспилотника, которые пытались пролететь в Москву, один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе. По его словам, на месте работают экстренные службы.Других подробностей власти не приводили.Телеграм-канал SHOT указал, что беспилотники шли на Москву синхронно с юго-западного и южного направлений. Расстояние между точками уничтожения дронов (Домодедово и Одинцовский район) — 55 км, разница во времени ликвидации — 16 минут.Атаки дронов на Москву и Подмосковье участились в конце июля-начале августа. Первая значительная атака произошла в мае — тогда два беспилотника атаковали Кремль.30 июля и 1 августа дроны потерпели крушения на территории комплекса "Москва-Сити", у башни в "IQ-квартале", где располагаются Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг. За неделю до этого два беспилотника повредили здания на проспекте Лихачева и Комсомольском.Последняя атака произошла 6 августа — дрон сбили в Подольском районе, после его падения там были выбиты стекла в нескольких домах.Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что число "террористических атак" Украины с использованием беспилотников увеличилось из-за неуспешности ее контрнаступления.По словам Пескова, сейчас меры безопасности усилены, делается все для организации "защиты на необходимом уровне от продолжающейся опасности террористических ударов по мирным объектам и по жилому сектору со стороны киевского режима" как в Москве, так и в других регионах.Также рано утром украинские военные обстреляли Донецк и Макеевку. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07:00 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Горняцкий район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 07:05 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 07:05 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 07:10 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.Там добавили, что украинские войска в 07.15 выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра по населенному пункту Зайцево.Чуть позже ВСУ обстреляли три района Донецка."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм… 07.20 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - указали в телеграм-канале представительства.С 7.35 до 7.45 Донецк обстреляли еще четыре раза, включая Петровский, Кировский и Киевский районы, выпустив в общей сложности 15 снарядов такого же калибра.Также националисты обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.Он уточнил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.Алкоголики на передовойПопавший в плен украинский военный Василий Палий рассказал, что у него серьезные проблемы со здоровьем, но это не помешало военкомату его мобилизовать - мужчина даже стал командиром отделения разведки и проходил обучение у американского инструктора."У меня миокардический кардиосклероз - аритмия сердца. Сверху зуб только один. Я говорил (в военкомате – ред.), что у меня алкогольная эпилепсия", - рассказал он.По его словам, когда он выходил из запоя, у него мог случиться эпилептический припадок. Такое случалось с ним около восьми раз, впрочем, это не остановило его от дальнейшего злоупотребления алкоголем, а военкомат - от того, чтобы его призвать.Злоупотреблять алкоголем он продолжил даже на передовой."Брал себе граммов по сто, чтобы не спалиться", - вспоминает пленный.По его словам, в украинской армии серьезно наказывают за пьянство, например, могут лишить надбавок к зарплате. Самых буйных сажают протрезветь в яму. Впрочем, украинских военных это не останавливает - они продолжают выпивать, свидетельствует Палий. На настроение влияет низкий моральный дух и провал контрнаступления.Несмотря на такие проблемы, Палий проходил обучение у американского инструктора по имени Эндрю - рейнджера, ветерана войн в Ираке и Афганистане. Общение шло через переводчика, причем украинские военные задавали вопросы на русском языке.В начале июля, в ходе неудачного украинского контрнаступления, мужчина попал в российский плен.О неудачах украинских военных рассказал в среду и подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют до 80 процентов техники и личного состава в ходе неудачных штурмов и контратак в Донбассе.Марочко отметил, что у ВСУ происходят задержки и перебои тылового обеспечения, кроме того, боевая эффективность подразделений значительно снизилась с начала контрнаступления.По его словам, командиры пренебрегают объективной информацией и отдают распоряжения, ведущие к значительным потерям.Подполковник в отставке также указал на отсутствие успехов украинских военных на Купянском, Сватовском и Кременском участках фронта на текущей неделе.Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал оставшееся у ВСУ количество резервистов для контрнаступления. Он отметил, что у украинских сил осталось около 30 тысяч человек, в боях задействуется второй из трех корпусов, сформированных для наступательных действий.Накануне боец подразделения группировки "Днепр" с позывным Бурят рассказал о взятии под контроль российских военных поселка Казачьи Лагери в Херсонской области."Казачьи Лагери полностью под контролем Вооруженных сил России. Все попытки проникновения на территорию будут пресечены", — заявил военнослужащий.Также стало известно, что Вооруженные силы России заняли пять населенных пунктов в Харьковской области. Об этом рассказал глава администрации региона Виталий Ганчев.Накачивание Украины оружиемПрезидент США Джо Байден одобрил обучение украинских пилотов на истребителях F-16 западными союзниками Киева.“Президент дал зеленый свет, чтобы разрешить и поддержать дальнейший прогресс в тренировке”, - сказала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.Владимир Зеленский 2 августа заявил, что обучение украинских пилотов начнется уже в этом месяце. По данным минобороны Украины, программа подготовки займет минимум шесть месяцев и, возможно, будет проходить в Дании или Нидерландах. Ожидается, что к весне 2024 года пилоты смогут управлять F-16 в небе над Украиной.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.Несмотря на предупреждения России о том, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект, ЕС и США помогают Украине и затягивают конфликт.Издание Handelsblatt сообщило, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall приобрел у Бельгии 50 танков Leopard 1, 30 из которых предназначены для передачи Украине."Концерн Rheinmetall готовит очередной экспорт боевых танков на Украину. С этой целью компания приобрела 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems", - пишет издание со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе Германии.Из 50 танков концерн намеревается поставить 30 на Украину.Изначально Rheinmetall намеревался приобрести их у Швейцарии, которая, ссылаясь на свою нейтральность, отказалась это делать, отмечает издание.Накануне официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер заверил, что на текущей неделе США объявят о новом пакете военной помощи Украине.При этом Миллер отказался раскрывать подробности о содержании нового пакета помощи, а также о возможных новых ракетных системах, которые обсуждаются Вашингтоном и Киевом.
https://ukraina.ru/20230808/1048547866.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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беспилотник, московская область, сергей собянин, атака, терроризм, всу, обстрелы, оружие, f-16, джо байден, сша, запад, алкоголь, хроники, эксклюзив, спецоперация
беспилотник, Московская область, Сергей Собянин, атака, терроризм, ВСУ, обстрелы, оружие, F-16, Джо Байден, США, Запад, алкоголь, Хроники, Эксклюзив, Спецоперация

Провальная попытка теракта, воюющие алкоголики, накачка оружием. Главное на Украине на утро 9 августа

09:00 09.08.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство обороны РФ
Министерство обороны РФ - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украина попыталась совершить террористическую атаку на Москву, ВСУ обстреляли брянский поселок и Донецк. Украинский пленный рассказал о злоупотреблении алкоголем на передовой. Байден одобрил обучение украинских пилотов на истребителях F-16
Министерство обороны России сообщило о попытке киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами над территорией Московской области.
По данным ведомства, дроны уничтожили силами противовоздушной обороны. В результате атаки пострадавших и разрушений нет.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что система ПВО сбила два боевых беспилотника, которые пытались пролететь в Москву, один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе. По его словам, на месте работают экстренные службы.
Других подробностей власти не приводили.

Телеграм-канал SHOT указал, что беспилотники шли на Москву синхронно с юго-западного и южного направлений. Расстояние между точками уничтожения дронов (Домодедово и Одинцовский район) — 55 км, разница во времени ликвидации — 16 минут.
Атаки дронов на Москву и Подмосковье участились в конце июля-начале августа. Первая значительная атака произошла в мае — тогда два беспилотника атаковали Кремль.

30 июля и 1 августа дроны потерпели крушения на территории комплекса "Москва-Сити", у башни в "IQ-квартале", где располагаются Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг. За неделю до этого два беспилотника повредили здания на проспекте Лихачева и Комсомольском.

Последняя атака произошла 6 августа — дрон сбили в Подольском районе, после его падения там были выбиты стекла в нескольких домах.
Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что число "террористических атак" Украины с использованием беспилотников увеличилось из-за неуспешности ее контрнаступления.
По словам Пескова, сейчас меры безопасности усилены, делается все для организации "защиты на необходимом уровне от продолжающейся опасности террористических ударов по мирным объектам и по жилому сектору со стороны киевского режима" как в Москве, так и в других регионах.
Зеленский
Вчера, 09:00
Катастрофа для Зеленского, обстрелы и провалы ВСУ, успехи россиян. Главное на Украине на утро 8 августа
Также рано утром украинские военные обстреляли Донецк и Макеевку. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07:00 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Горняцкий район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 07:05 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 07:05 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 07:10 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Там добавили, что украинские войска в 07.15 выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра по населенному пункту Зайцево.
Чуть позже ВСУ обстреляли три района Донецка.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм… 07.20 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - указали в телеграм-канале представительства.
С 7.35 до 7.45 Донецк обстреляли еще четыре раза, включая Петровский, Кировский и Киевский районы, выпустив в общей сложности 15 снарядов такого же калибра.
Также националисты обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
"ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате обстрела имеются частичные повреждения: нескольких жилых домов, хозяйственных построек, административного здания, проходной и производственных помещений промышленного предприятия, нескольких торговых объектов, а также нескольких личных автомобилей", – написал губернатор.
Он уточнил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
Алкоголики на передовой
Попавший в плен украинский военный Василий Палий рассказал, что у него серьезные проблемы со здоровьем, но это не помешало военкомату его мобилизовать - мужчина даже стал командиром отделения разведки и проходил обучение у американского инструктора.
"У меня миокардический кардиосклероз - аритмия сердца. Сверху зуб только один. Я говорил (в военкомате – ред.), что у меня алкогольная эпилепсия", - рассказал он.
По его словам, когда он выходил из запоя, у него мог случиться эпилептический припадок. Такое случалось с ним около восьми раз, впрочем, это не остановило его от дальнейшего злоупотребления алкоголем, а военкомат - от того, чтобы его призвать.
Злоупотреблять алкоголем он продолжил даже на передовой.
"Брал себе граммов по сто, чтобы не спалиться", - вспоминает пленный.
По его словам, в украинской армии серьезно наказывают за пьянство, например, могут лишить надбавок к зарплате. Самых буйных сажают протрезветь в яму. Впрочем, украинских военных это не останавливает - они продолжают выпивать, свидетельствует Палий. На настроение влияет низкий моральный дух и провал контрнаступления.
Несмотря на такие проблемы, Палий проходил обучение у американского инструктора по имени Эндрю - рейнджера, ветерана войн в Ираке и Афганистане. Общение шло через переводчика, причем украинские военные задавали вопросы на русском языке.
В начале июля, в ходе неудачного украинского контрнаступления, мужчина попал в российский плен.
Роман Курах проповедует в Ужгородском соборе - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
7 августа, 13:05
Скандал с грекокатолическим священником, обстрелы и дроны. Главное на Украине на 13:00 7 августаУкраинские военные продолжают наносить удары по регионам России. Проповедь грекокатолического священника в Ужгороде о мире между русскими и украинцами возмутила украинских журналистов
О неудачах украинских военных рассказал в среду и подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют до 80 процентов техники и личного состава в ходе неудачных штурмов и контратак в Донбассе.
"Штурмовые отряды в большей степени участвуют в так называемых "мясных штурмах", где потери порой доходят до 80 процентов в личном составе и технике", — уточнил эксперт, добавив, что из-за больших потерь украинское командование направляет отряды на передовую без должного обучения и слаживания.
Марочко отметил, что у ВСУ происходят задержки и перебои тылового обеспечения, кроме того, боевая эффективность подразделений значительно снизилась с начала контрнаступления.
По его словам, командиры пренебрегают объективной информацией и отдают распоряжения, ведущие к значительным потерям.
Подполковник в отставке также указал на отсутствие успехов украинских военных на Купянском, Сватовском и Кременском участках фронта на текущей неделе.
Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал оставшееся у ВСУ количество резервистов для контрнаступления. Он отметил, что у украинских сил осталось около 30 тысяч человек, в боях задействуется второй из трех корпусов, сформированных для наступательных действий.
Накануне боец подразделения группировки "Днепр" с позывным Бурят рассказал о взятии под контроль российских военных поселка Казачьи Лагери в Херсонской области.
"Казачьи Лагери полностью под контролем Вооруженных сил России. Все попытки проникновения на территорию будут пресечены", — заявил военнослужащий.
Также стало известно, что Вооруженные силы России заняли пять населенных пунктов в Харьковской области. Об этом рассказал глава администрации региона Виталий Ганчев.
Накачивание Украины оружием
Президент США Джо Байден одобрил обучение украинских пилотов на истребителях F-16 западными союзниками Киева.
“Президент дал зеленый свет, чтобы разрешить и поддержать дальнейший прогресс в тренировке”, - сказала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
Владимир Зеленский 2 августа заявил, что обучение украинских пилотов начнется уже в этом месяце. По данным минобороны Украины, программа подготовки займет минимум шесть месяцев и, возможно, будет проходить в Дании или Нидерландах. Ожидается, что к весне 2024 года пилоты смогут управлять F-16 в небе над Украиной.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Несмотря на предупреждения России о том, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект, ЕС и США помогают Украине и затягивают конфликт.
Издание Handelsblatt сообщило, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall приобрел у Бельгии 50 танков Leopard 1, 30 из которых предназначены для передачи Украине.
"Концерн Rheinmetall готовит очередной экспорт боевых танков на Украину. С этой целью компания приобрела 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems", - пишет издание со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе Германии.
Из 50 танков концерн намеревается поставить 30 на Украину.
Изначально Rheinmetall намеревался приобрести их у Швейцарии, которая, ссылаясь на свою нейтральность, отказалась это делать, отмечает издание.
Накануне официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер заверил, что на текущей неделе США объявят о новом пакете военной помощи Украине.
"Мы продолжаем поставлять Украине артиллерию, вооружения. У нас будут новые объявления позднее на текущей неделе о дополнительной помощи, которую мы планируем поставить на Украину", - сообщил он на брифинге.
При этом Миллер отказался раскрывать подробности о содержании нового пакета помощи, а также о возможных новых ракетных системах, которые обсуждаются Вашингтоном и Киевом.
встреча в Джидде по Украине - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
7 августа, 08:58
Предложение Эрдогана и переговоры в Джидде. Главное на Украине на утро 7 августаПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет предложить президенту России Владимиру Путину своё посредничество по Украине. В ДНР отреагировали на сообщения СМИ о переговорах в Джидде
 
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