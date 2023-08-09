Военный эксперт раскрыл, как ВС РФ ломают график ротации и бьют по колоннам ВСУ под Красным Лиманом - 09.08.2023 Украина.ру
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Военный эксперт раскрыл, как ВС РФ ломают график ротации и бьют по колоннам ВСУ под Красным Лиманом
Военный эксперт раскрыл, как ВС РФ ломают график ротации и бьют по колоннам ВСУ под Красным Лиманом - 09.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт раскрыл, как ВС РФ ломают график ротации и бьют по колоннам ВСУ под Красным Лиманом
Россия стала активно наносить упреждающие удары авиацией и артиллерией по группировкам ВСУ, которые находятся в районах обороны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов
2023-08-09T04:15
2023-08-09T04:15
новости
вс рф
красный лиман
ротации
всу
артиллерия
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ВС РФ научились за счет использования высокотехнологических приборов наносить упреждающие удары авиацией и артиллерией по группировкам ВСУ, которые находятся в своих штатных подразделениях в районах обороны, рассказал специалист.На Краснолиманском направлении удалось нанести эффективные удары по местам развертывания ВСУ. Российские подразделения не дают им выйти в боевые порядки. Это позволяет ВС РФ минимизировать потери на передовой, добавил он.Когда противник выстраивается в колонны, чтобы из района сосредоточения выехать на передний край или чтобы из передовой выехать во второй эшелон, российские бойцы наводят дроны и наносят удары по двум колоннам одновременно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230808/1048528518.html
Украина.ру
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Новости
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Украина.ру
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, вс рф, красный лиман, ротации, всу, артиллерия
Новости, ВС РФ, Красный Лиман, ротации, ВСУ, артиллерия

Военный эксперт раскрыл, как ВС РФ ломают график ротации и бьют по колоннам ВСУ под Красным Лиманом

04:15 09.08.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРабота РСЗО "Град" в зоне проведения СВО
Работа РСЗО Град в зоне проведения СВО
© Министерство обороны РФ
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Россия стала активно наносить упреждающие удары авиацией и артиллерией по группировкам ВСУ, которые находятся в районах обороны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов
ВС РФ научились за счет использования высокотехнологических приборов наносить упреждающие удары авиацией и артиллерией по группировкам ВСУ, которые находятся в своих штатных подразделениях в районах обороны, рассказал специалист.
На Краснолиманском направлении удалось нанести эффективные удары по местам развертывания ВСУ. Российские подразделения не дают им выйти в боевые порядки. Это позволяет ВС РФ минимизировать потери на передовой, добавил он.
"Дело в том, что ВСУ раз в одну-две недели проводят ротацию подразделений на передовой. Так вот мы научились определять график таких замен", - подчеркнул Насонов.
Когда противник выстраивается в колонны, чтобы из района сосредоточения выехать на передний край или чтобы из передовой выехать во второй эшелон, российские бойцы наводят дроны и наносят удары по двум колоннам одновременно, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Вчера, 03:45
Военный эксперт раскрыл, какой хитрый сценарий придумали ВСУ чтобы ударить под УгледаромНа Угледарском направлении Киев хочет повторить сценарий, который украинские войска реализовывали под Херсоном. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
 
НовостиВС РФКрасный ЛиманротацииВСУартиллерия
 
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