https://ukraina.ru/20230809/1048554439.html

Военный эксперт раскрыл, как ВС РФ ломают график ротации и бьют по колоннам ВСУ под Красным Лиманом

Военный эксперт раскрыл, как ВС РФ ломают график ротации и бьют по колоннам ВСУ под Красным Лиманом - 09.08.2023 Украина.ру

Военный эксперт раскрыл, как ВС РФ ломают график ротации и бьют по колоннам ВСУ под Красным Лиманом

Россия стала активно наносить упреждающие удары авиацией и артиллерией по группировкам ВСУ, которые находятся в районах обороны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов

2023-08-09T04:15

2023-08-09T04:15

2023-08-09T04:15

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ВС РФ научились за счет использования высокотехнологических приборов наносить упреждающие удары авиацией и артиллерией по группировкам ВСУ, которые находятся в своих штатных подразделениях в районах обороны, рассказал специалист.На Краснолиманском направлении удалось нанести эффективные удары по местам развертывания ВСУ. Российские подразделения не дают им выйти в боевые порядки. Это позволяет ВС РФ минимизировать потери на передовой, добавил он.Когда противник выстраивается в колонны, чтобы из района сосредоточения выехать на передний край или чтобы из передовой выехать во второй эшелон, российские бойцы наводят дроны и наносят удары по двум колоннам одновременно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230808/1048528518.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, вс рф, красный лиман, ротации, всу, артиллерия