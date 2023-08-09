Военный эксперт раскрыл, как ВС РФ ломают график ротации и бьют по колоннам ВСУ под Красным Лиманом
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Россия стала активно наносить упреждающие удары авиацией и артиллерией по группировкам ВСУ, которые находятся в районах обороны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов
ВС РФ научились за счет использования высокотехнологических приборов наносить упреждающие удары авиацией и артиллерией по группировкам ВСУ, которые находятся в своих штатных подразделениях в районах обороны, рассказал специалист.
На Краснолиманском направлении удалось нанести эффективные удары по местам развертывания ВСУ. Российские подразделения не дают им выйти в боевые порядки. Это позволяет ВС РФ минимизировать потери на передовой, добавил он.
"Дело в том, что ВСУ раз в одну-две недели проводят ротацию подразделений на передовой. Так вот мы научились определять график таких замен", - подчеркнул Насонов.
Когда противник выстраивается в колонны, чтобы из района сосредоточения выехать на передний край или чтобы из передовой выехать во второй эшелон, российские бойцы наводят дроны и наносят удары по двум колоннам одновременно, заключил собеседник издания.
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