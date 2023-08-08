https://ukraina.ru/20230808/1048559976.html
Минобороны рассказало об успехах российских военных на нескольких направлениях
Минобороны рассказало об успехах российских военных на нескольких направлениях - 08.08.2023 Украина.ру
Минобороны рассказало об успехах российских военных на нескольких направлениях
Российские войска отразили три атаки противника на Южнодонецком направлении. Об этом сообщили 8 августа в Минобороны РФ
2023-08-08T14:41
2023-08-08T14:41
2023-08-08T14:41
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"На Южнодонецком направлении активными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии успешно отражены три атаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады и 37-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Никольское и Урожайное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке ведомства.Оперативно-тактическая и армейская авиация нанесли удары по скоплениям живой силы и техники 31-й механизированной бригады, 110-й, 128-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Старомайорское ДНР и Приютное Запорожской области.Кроме того, на Купянском направлении войска Украины потеряли за сутки до 110 военнослужащих, а также три автомобиля и две гаубицы Д-20.В министерстве уточнили, что в ходе ведения активной обороны было успешно отражено девять атак и контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 14-й, 32-й, 67-й механизированных бригад Украины в районах Новоселовского ЛНР и Синьковки Харьковской области."Ударами штурмовой, армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Двуречная, Петропавловка, Крахмальное и Купянск Харьковской области", - перечислили в ведомстве.На херсонском направлении российские военные за минувшие сутки уничтожили до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также три гаубицы Д-20.
https://ukraina.ru/20230808/1048547866.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
всу, новости, военные, гаубицы, минобороны рф
Минобороны рассказало об успехах российских военных на нескольких направлениях
Российские войска отразили три атаки противника на Южнодонецком направлении. Об этом сообщили 8 августа в Минобороны РФ
"На Южнодонецком направлении активными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии успешно отражены три атаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады и 37-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Никольское и Урожайное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке ведомства.
Оперативно-тактическая и армейская авиация нанесли удары по скоплениям живой силы и техники 31-й механизированной бригады, 110-й, 128-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Старомайорское ДНР и Приютное Запорожской области.
"Потери противника составили до 125 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и две гаубицы Д-30", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, на Купянском направлении войска Украины потеряли за сутки до 110 военнослужащих, а также три автомобиля и две гаубицы Д-20.
В министерстве уточнили, что в ходе ведения активной обороны было успешно отражено девять атак и контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 14-й, 32-й, 67-й механизированных бригад Украины в районах Новоселовского ЛНР и Синьковки Харьковской области.
"Ударами штурмовой, армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Двуречная, Петропавловка, Крахмальное и Купянск Харьковской области", - перечислили в ведомстве.
На херсонском направлении российские военные за минувшие сутки уничтожили до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также три гаубицы Д-20.