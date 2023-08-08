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Минобороны рассказало об успехах российских военных на нескольких направлениях

Минобороны рассказало об успехах российских военных на нескольких направлениях - 08.08.2023 Украина.ру

Минобороны рассказало об успехах российских военных на нескольких направлениях

Российские войска отразили три атаки противника на Южнодонецком направлении. Об этом сообщили 8 августа в Минобороны РФ

2023-08-08T14:41

2023-08-08T14:41

2023-08-08T14:41

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"На Южнодонецком направлении активными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии успешно отражены три атаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады и 37-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Никольское и Урожайное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке ведомства.Оперативно-тактическая и армейская авиация нанесли удары по скоплениям живой силы и техники 31-й механизированной бригады, 110-й, 128-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Старомайорское ДНР и Приютное Запорожской области.Кроме того, на Купянском направлении войска Украины потеряли за сутки до 110 военнослужащих, а также три автомобиля и две гаубицы Д-20.В министерстве уточнили, что в ходе ведения активной обороны было успешно отражено девять атак и контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 14-й, 32-й, 67-й механизированных бригад Украины в районах Новоселовского ЛНР и Синьковки Харьковской области."Ударами штурмовой, армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Двуречная, Петропавловка, Крахмальное и Купянск Харьковской области", - перечислили в ведомстве.На херсонском направлении российские военные за минувшие сутки уничтожили до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также три гаубицы Д-20.

https://ukraina.ru/20230808/1048547866.html

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всу, новости, военные, гаубицы, минобороны рф