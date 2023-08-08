https://ukraina.ru/20230808/1048559824.html
Обозреватель Foreign Policy призвал Норвегию ввести санкции против русских на Шпицбергене
Обозреватель Foreign Policy призвал Норвегию ввести санкции против русских на Шпицбергене - 08.08.2023 Украина.ру
Обозреватель Foreign Policy призвал Норвегию ввести санкции против русских на Шпицбергене
Если НАТО не усилит присутствие в Арктике, полный контроль над этим стратегически важным регионом установит Россия. Такие опасения высказал обозреватель Александр Грей в статье, опубликованной 7 августа на страницах Foreign Policy
2023-08-08T15:14
2023-08-08T15:14
2023-08-08T15:14
новости
арктика
шпицберген
россия
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По словам обозревателя, недавнее вступление Финляндии и ожидающееся вступление Швеции в НАТО повысили потенциал ведения альянсом подводной войны, радиоразведки и использования артиллерии в регионе Балтийского моря. Тем не менее, на северном фланге НАТО, особенно в арктическом регионе, сохраняются "вызывающе тревогу недостатки", которые свидетельствуют о том, что свои обязательства к Крайнему Северу не выполняют некоторые ключевые члены альянса.Автор статьи подчеркивает, что Москве удалось расширить свое влияние в регионе в том числе из-за "слишком слабого сопротивления", которое Норвегия или Дания оказывают России по поводу Шпицбергена, Фарерских островов и Гренландии."На Шпицбергене, на полпути между Норвегией и Северным полюсом, Россия использовала двусмысленность договора 1920 года, который ограничивает суверенное право Норвегии заниматься традиционной оборонной деятельностью на острове, чтобы усилить собственное экономическое и политическое влияние", - отмечается в статье.Также в тексте подчеркивается, что Москва на Шпицбергене сохраняет значительное присутствие в сфере добычи полезных ископаемых и настаивает на том, что Осло не может ввести глобальные санкции в отношении ее поставок в российские поселения на острове.С другой стороны, интерпретация Норвегией своих договорных обязательств позволила России и Китаю увеличить присутствие на стратегически важном острове со значительными природными ресурсами, включая уголь, цинк, медь и фосфаты, полагает Грей.Россия первое государство исследовавшее Шпицберген. Экспедиции Чернышева в 1899 — 1901 гг. и Русанова в 1912 г. открыли на Шпицбергене залежи каменного угля, а инженер Самойлович в 1915 году организовал обустройство российской части Шпицбергена и добычу угля.В российской части на острове Западный Шпицберген находится три месторождения каменного угля, шахты и поселки Баренцбург, Пирамида и Грумант.Согласно Шпицбергенскому трактату от 1920 года, над архипелагом, считавшимся ранее свободной территорией, устанавливался суверенитет Норвегии, а государствам-участникам договора предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Норвегия обязалась не использовать архипелаг для военных целей.
https://ukraina.ru/20230807/1048506460.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, арктика, шпицберген, россия
Обозреватель Foreign Policy призвал Норвегию ввести санкции против русских на Шпицбергене
Если НАТО не усилит присутствие в Арктике, полный контроль над этим стратегически важным регионом установит Россия. Такие опасения высказал обозреватель Александр Грей в статье, опубликованной 7 августа на страницах Foreign Policy
По словам обозревателя, недавнее вступление Финляндии и ожидающееся вступление Швеции в НАТО повысили потенциал ведения альянсом подводной войны, радиоразведки и использования артиллерии в регионе Балтийского моря. Тем не менее, на северном фланге НАТО, особенно в арктическом регионе, сохраняются "вызывающе тревогу недостатки", которые свидетельствуют о том, что свои обязательства к Крайнему Северу не выполняют некоторые ключевые члены альянса.
Автор статьи подчеркивает, что Москве удалось расширить свое влияние в регионе в том числе из-за "слишком слабого сопротивления", которое Норвегия или Дания оказывают России по поводу Шпицбергена, Фарерских островов и Гренландии.
"На Шпицбергене, на полпути между Норвегией и Северным полюсом, Россия использовала двусмысленность договора 1920 года, который ограничивает суверенное право Норвегии заниматься традиционной оборонной деятельностью на острове, чтобы усилить собственное экономическое и политическое влияние", - отмечается в статье.
Также в тексте подчеркивается, что Москва на Шпицбергене сохраняет значительное присутствие в сфере добычи полезных ископаемых и настаивает на том, что Осло не может ввести глобальные санкции в отношении ее поставок в российские поселения на острове.
С другой стороны, интерпретация Норвегией своих договорных обязательств позволила России и Китаю увеличить присутствие на стратегически важном острове со значительными природными ресурсами, включая уголь, цинк, медь и фосфаты, полагает Грей.
"Несмотря на то, что договор подтверждает “абсолютный суверенитет” Норвегии над островом, Осло рассматривает запрет договора на использование Шпицбергена в “военных целях” как серьезное ограничение этого суверенитета. Однако можно утверждать, что, отстаивая свой суверенитет и обязательства перед НАТО, Осло обязано обеспечить соблюдение международного права на Шпицбергене, включая обеспечение соблюдения санкций", - резюмировал автор статьи.
Россия первое государство исследовавшее Шпицберген. Экспедиции Чернышева в 1899 — 1901 гг. и Русанова в 1912 г. открыли на Шпицбергене залежи каменного угля, а инженер Самойлович в 1915 году организовал обустройство российской части Шпицбергена и добычу угля.
В российской части на острове Западный Шпицберген находится три месторождения каменного угля, шахты и поселки Баренцбург, Пирамида и Грумант.
Согласно Шпицбергенскому трактату от 1920 года, над архипелагом, считавшимся ранее свободной территорией, устанавливался суверенитет Норвегии, а государствам-участникам договора предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Норвегия обязалась не использовать архипелаг для военных целей.