https://ukraina.ru/20230808/1048550963.html
Как и в 2008 году, враг будет раздавлен, задачи СВО будут выполнены - Медведев
Как и в 2008 году, враг будет раздавлен, задачи СВО будут выполнены - Медведев - 08.08.2023 Украина.ру
Как и в 2008 году, враг будет раздавлен, задачи СВО будут выполнены - Медведев
Против России практически в открытую воюет вся система НАТО, но у России достаточно сил, чтобы решить все задачи спецоперации, написал 8 августа зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале
2023-08-08T10:49
2023-08-08T10:49
2023-08-08T10:49
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Медведев напомнил, что ровно 15 лет назад Россия решительно ответила на подлую атаку на Цхинвал.Россия защитила от врага людей, которые жили в Абхазии и Южной Осетии, а также дала им возможность развиваться при своей поддержке.Медведев подытожил, что враги России, как и в 2008 году, будут раздавлены, а Россия добьётся мира на своих условиях.В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска нанесли удар "Градами" и начали атаку на Цхинвали силами пехоты при поддержке танков.Командующий грузинскими миротворцами Мамука Курашвили заявил, что началась "операция по наведению в Цхинвальском районе конституционного порядка". При этом атакам подверглись также посты российских миротворцев. Россия включилась в конфликт.12 августа, исчерпав возможности военного сопротивления, Михаил Саакашвили провёл в Тбилиси массовый митинг против "российской агрессии", в котором приняли участие президенты Польши — Лех Качиньский, Украины — Виктор Ющенко, Эстонии — Тоомас Хендрик Ильвес, Литвы — Валдас Адамкус и глава правительства Латвии Ивар Годманис.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, грузия, южная осетия, абхазия, дмитрий медведев, саакашвили, нато
Новости, Россия, Грузия, Южная Осетия, Абхазия, Дмитрий Медведев, Саакашвили, НАТО
Как и в 2008 году, враг будет раздавлен, задачи СВО будут выполнены - Медведев
Против России практически в открытую воюет вся система НАТО, но у России достаточно сил, чтобы решить все задачи спецоперации, написал 8 августа зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале
Медведев напомнил, что ровно 15 лет назад Россия решительно ответила на подлую атаку на Цхинвал.
"За спиной недоумка [Михаила] Саакашвили стоял коллективный Запад, который уже тогда стремился раскачать ситуацию в непосредственной близости от границ России. Наши Вооружённые силы за пять дней быстро и жёстко наказали оборзевших националистов", - написал Медведев.
Россия защитила от врага людей, которые жили в Абхазии и Южной Осетии, а также дала им возможность развиваться при своей поддержке.
"США и их вассалам тогда явно не хватило опыта. Сегодня они снова ведут чужими руками преступную войну, пытаясь стереть Россию с лица земли. Против нас практически в открытую воюет вся система НАТО. У нас достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции", - заявил зампред Совбеза РФ.
Медведев подытожил, что враги России, как и в 2008 году, будут раздавлены, а Россия добьётся мира на своих условиях.
В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска нанесли удар "Градами" и начали атаку на Цхинвали силами пехоты при поддержке танков.
Командующий грузинскими миротворцами Мамука Курашвили заявил, что началась "операция по наведению в Цхинвальском районе конституционного порядка". При этом атакам подверглись также посты российских миротворцев. Россия включилась в конфликт.
12 августа, исчерпав возможности военного сопротивления, Михаил Саакашвили провёл в Тбилиси массовый митинг против "российской агрессии", в котором приняли участие президенты Польши — Лех Качиньский, Украины — Виктор Ющенко, Эстонии — Тоомас Хендрик Ильвес, Литвы — Валдас Адамкус и глава правительства Латвии Ивар Годманис.