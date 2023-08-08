Военный эксперт ответил на "пиратские угрозы" Зеленского судам в Черном море - 08.08.2023 Украина.ру
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Военный эксперт ответил на "пиратские угрозы" Зеленского судам в Черном море
Военный эксперт ответил на "пиратские угрозы" Зеленского судам в Черном море - 08.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт ответил на "пиратские угрозы" Зеленского судам в Черном море
Угрозы Владимира Зеленского оставить Россию без судов в Черном море являются пиратскими и террористическими, но ситуацию в регионе они не изменят. Таким мнением поделился 8 августа военный эксперт Сергей Горбачев, передает РИА Новости
2023-08-08T09:46
2023-08-08T09:46
зерновая сделка
новости
владимир зеленский
владимир путин
черное море
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"Всякого рода упования на дроны и дальнобойные ракеты, которые, безусловно, представляют опасность, они бесперспективны. Потому что современная война - это использование различных сил и средств, методов. В этом смысле у Украины нет никакого потенциала. Террористические, пиратские действия со стороны Киева возможны, но они погоду не сделают. У нас достаточно сил при определенных командах и политической воле, чтобы полностью доминировать в Черном море при нейтралитете Турции. Заявление Зеленского связано только с одним - продлить свое политическое и и физическое житие", - объяснил Горбачев.Накануне Зеленский в интервью аргентинскому изданию Nacion пригрозил, что Россия якобы останется без судов, если продолжит "блокировать" зерновой коридор в Черном море после своего выхода из зерновой сделки.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания.
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зерновая сделка, новости, владимир зеленский, владимир путин, черное море
зерновая сделка, Новости, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Черное море

Военный эксперт ответил на "пиратские угрозы" Зеленского судам в Черном море

09:46 08.08.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Угрозы Владимира Зеленского оставить Россию без судов в Черном море являются пиратскими и террористическими, но ситуацию в регионе они не изменят. Таким мнением поделился 8 августа военный эксперт Сергей Горбачев, передает РИА Новости
"Всякого рода упования на дроны и дальнобойные ракеты, которые, безусловно, представляют опасность, они бесперспективны. Потому что современная война - это использование различных сил и средств, методов. В этом смысле у Украины нет никакого потенциала. Террористические, пиратские действия со стороны Киева возможны, но они погоду не сделают. У нас достаточно сил при определенных командах и политической воле, чтобы полностью доминировать в Черном море при нейтралитете Турции. Заявление Зеленского связано только с одним - продлить свое политическое и и физическое житие", - объяснил Горбачев.
Накануне Зеленский в интервью аргентинскому изданию Nacion пригрозил, что Россия якобы останется без судов, если продолжит "блокировать" зерновой коридор в Черном море после своего выхода из зерновой сделки.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания.
- РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Вчера, 17:45
"Так вот она какая зерновая сделка?!" В турецких мешках с рисом во Львове обнаружили тонну героинаОгромную партию героина, спрятанную в мешки с рисом обнаружили на одном из складов Львова. Об этом 7 августа написали местные СМИ
 
зерновая сделкаНовостиВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЧерное море
 
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