"Хит на русском и украинский флаг": Лобода поставила под сомнение свой патриотизм на очередном концерте - 07.08.2023 Украина.ру
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"Хит на русском и украинский флаг": Лобода поставила под сомнение свой патриотизм на очередном концерте
"Хит на русском и украинский флаг": Лобода поставила под сомнение свой патриотизм на очередном концерте - 07.08.2023 Украина.ру
"Хит на русском и украинский флаг": Лобода поставила под сомнение свой патриотизм на очередном концерте
Украинская певица Светлана Лобода попала в очередной скандал из-за исполнения песни на русском языке, обернувшись в украинский флаг, передаёт агентство УНИАН
2023-08-07T10:29
2023-08-07T10:29
новости
украина
лобода
украинская певица
скандал
русский язык
флаг
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Скандал вокруг украинской певицы Светланы Лободы разгорелся после её выступления на концерте в Ницце.Этот поступок вызвал бурную реакцию как в украинском, так и в российском обществе.Телеграм-канал "Самые СЛИВки" назвал это "эталонным патриотизмом" Лободы, отметив её откровенный наряд, украинский флаг на шее и хит на русском языке.Но на этом певица не остановилась. Во время этого же выступления Лобода надела жёлто-синюю накидку и произнесла речь об "испытаниях, силе и вере людей" опять же-таки на русском языке.Украинский телеграм-канал "Культурная прачечная" прокомментировал этот поступок Лободы. "Картина маслом: Светлана Лобода в накидке из коллекции "Я ПАТРИОТКА" со сцены в Ницце рассказывает о" непростых испытаниях "украинцев, а зрители из зала ей кричат "на украинском". Если базовые вещи так и не дошли, то хоть ты флагом с головы до ног обмотайся - не поможет", - говорится в сообщении.До начала СВО певица активно гастролировала по России, а потом заявила, что поддерживает Украину. Однако её коллеги осуждают поведение певицы и называют её "лживой".
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новости, украина, лобода, украинская певица, скандал, русский язык, флаг
Новости, Украина, Лобода, украинская певица, скандал, Русский язык, флаг

"Хит на русском и украинский флаг": Лобода поставила под сомнение свой патриотизм на очередном концерте

10:29 07.08.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкКонкурс "Новая волна - 2019" в Сочи Лобода
Конкурс Новая волна - 2019 в Сочи Лобода - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости . Екатерина Лызлова
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Украинская певица Светлана Лобода попала в очередной скандал из-за исполнения песни на русском языке, обернувшись в украинский флаг, передаёт агентство УНИАН
Скандал вокруг украинской певицы Светланы Лободы разгорелся после её выступления на концерте в Ницце.
"Во время исполнения трека "40 градусов" в крайне откровенном наряде кто-то из зала передал певице украинский флаг. Она накинула его себе на плечи и продолжила петь на русском", - пишет агентство.
Этот поступок вызвал бурную реакцию как в украинском, так и в российском обществе.
Телеграм-канал "Самые СЛИВки" назвал это "эталонным патриотизмом" Лободы, отметив её откровенный наряд, украинский флаг на шее и хит на русском языке.
Но на этом певица не остановилась. Во время этого же выступления Лобода надела жёлто-синюю накидку и произнесла речь об "испытаниях, силе и вере людей" опять же-таки на русском языке.
Украинский телеграм-канал "Культурная прачечная" прокомментировал этот поступок Лободы. "Картина маслом: Светлана Лобода в накидке из коллекции "Я ПАТРИОТКА" со сцены в Ницце рассказывает о" непростых испытаниях "украинцев, а зрители из зала ей кричат "на украинском". Если базовые вещи так и не дошли, то хоть ты флагом с головы до ног обмотайся - не поможет", - говорится в сообщении.
© Самые СЛИВки Телеграм-каналУкраинская певица Светлана Лобода
Украинская певица Светлана Лобода
© Самые СЛИВки Телеграм-канал
Украинская певица Светлана Лобода
До начала СВО певица активно гастролировала по России, а потом заявила, что поддерживает Украину. Однако её коллеги осуждают поведение певицы и называют её "лживой".
Конкурс Новая волна - 2019 в Сочи Лобода - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
8 июня, 11:16
Отдала свою квартиру: Лобода устроила пиар на разрушении Каховской ГЭСУкраинская певица Светлана Лобода обвинила Россию в подрыве Каховской ГЭС, заявив, что Москва "обязательно будет наказана". Параллельно артистка рассказала о своей "героической" помощи пострадавшим. Соответствующий пост она разместила в своих соцсетях
 
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