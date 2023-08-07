https://ukraina.ru/20230807/1048518942.html

Бывший депутат Верховной Рады погиб в зоне СВО

Бывший депутат Верховной Рады погиб в зоне СВО - 07.08.2023 Украина.ру

Бывший депутат Верховной Рады погиб в зоне СВО

В зоне спецоперации погиб бывший депутат Верховной Рады Украины Сергей Слабенко, сообщили местные СМИ 7 августа

2023-08-07T10:03

2023-08-07T10:03

2023-08-07T10:03

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луцк

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Слабенко входил в блок партий "Наша Украина" Виктора Ющенко.В 2002-2006 годах он был главой подкомитета по деятельности судов. С 2015 по 2020 год был депутатом Волынского областного совета.Сообщается, что у Слабенко остались жена и дочь.

https://ukraina.ru/20230725/1048249604.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, сво, запорожское направление, нардеп, луцк, погиб