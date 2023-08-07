Бывший депутат Верховной Рады погиб в зоне СВО - 07.08.2023 Украина.ру
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Бывший депутат Верховной Рады погиб в зоне СВО
Бывший депутат Верховной Рады погиб в зоне СВО - 07.08.2023 Украина.ру
Бывший депутат Верховной Рады погиб в зоне СВО
В зоне спецоперации погиб бывший депутат Верховной Рады Украины Сергей Слабенко, сообщили местные СМИ 7 августа
2023-08-07T10:03
2023-08-07T10:03
новости
украина
сво
запорожское направление
нардеп
луцк
погиб
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Слабенко входил в блок партий "Наша Украина" Виктора Ющенко.В 2002-2006 годах он был главой подкомитета по деятельности судов. С 2015 по 2020 год был депутатом Волынского областного совета.Сообщается, что у Слабенко остались жена и дочь.
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новости, украина, сво, запорожское направление, нардеп, луцк, погиб
Новости, Украина, СВО, Запорожское направление, нардеп, Луцк, погиб

Бывший депутат Верховной Рады погиб в зоне СВО

10:03 07.08.2023
 
© Политика Страны/Telegram
© Политика Страны/Telegram
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В зоне спецоперации погиб бывший депутат Верховной Рады Украины Сергей Слабенко, сообщили местные СМИ 7 августа

"В боях на Запорожском направлении погиб бывший народный депутат из Луцка Сергей Слабенко", - пишут СМИ.

Слабенко входил в блок партий "Наша Украина" Виктора Ющенко.
В 2002-2006 годах он был главой подкомитета по деятельности судов. С 2015 по 2020 год был депутатом Волынского областного совета.
Сообщается, что у Слабенко остались жена и дочь.
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