https://ukraina.ru/20230804/1048481572.html

Жительница Лисичанска: Мы стали подозревать, что с нашими детьми что-то делают

Жительница Лисичанска: Мы стали подозревать, что с нашими детьми что-то делают - 04.08.2023 Украина.ру

Жительница Лисичанска: Мы стали подозревать, что с нашими детьми что-то делают

Жительница Лисичанска, рассказывает, как лечил от диабета ее ребенка врач Детской областной больницы Ищенко.

2023-08-04T14:33

2023-08-04T14:33

2023-08-04T15:41

украина

лисичанск

опыты

интервью

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Доказательства бесчеловечных опытов, которые украинские врачи проводили в родильном доме города Лисичанска российские журналисты 3 августа показали всей стране. Под контролем зарубежных специалистов проводились испытания на новорожденных, детей из приюта намеренно заражали вирусами. К врачу Детской областной больницы Ищенко с 2016 года стали наведываться англоговорящие иностранцы, которые в боксах привозили медицинские препараты. Потом врачам больницы рекомендовали выписывать детям привезенные препараты.Как Ищенко в Лисичанске лечил детей диабетиков, Украина.ру рассказывает жительница города, чей ребенок несколько лет регулярно наблюдался у этого врача."О том, что у нас в Лисичанске, да и во всей области, творится что-то неладное, мы подозревали давно. Некоторые вещи нас настораживали еще до начала СВО или в самом начале операции. У меня ребенок болеет диабетом, и мы много лет наблюдались у Петра Николаевича Ищенко в Детской областной больнице Лисичанска, он был единственным областным эндокринологом.Его пациентами мы были все эти годы, но параллельно мы били пациентами и харьковского "Охмадита" (Национальная детская специализированная клиника – Украина.ру). До 2015 года мы ездили в Харьков, а потом три года лежали на обследовании в областной больнице Лисичанска, именно у Ищенко. Уровень врача нас не устроил, он по основной специальности педиатр, на эндокринолога переучивался потом. Знаете, если вопросы возникают не только у меня, но и у других пациентов, это о чем-то говорит.Огромное количество диабетиков у нас. В этом огрызке Луганской области их море. Сейчас мы наблюдаемся в Азове в Ростовской области, по количеству населения он такой же, как и Лисичанск – около 100 000 человек. Но, если здесь вместе с моим сыном наблюдается 19 детей, в Лисичанске нас было почти 50. Не было ни одной недели, чтобы у нас в нашу областную группу поддержки диабетиков не добавилась какая-то мама, у которой ребенок с только что поставленным диагнозом – диабет. В области просто катастрофическая ситуация была с заболеваемостью диабетом.Мы уже начали подозревать, что с нашими детьми что-то делают. Почему ситуация такая? Я уже спросила эндокринолога в Азове, как такое может быть, что в огромной Ростовской области около 200 детей с диабетом, а в нашем огрызке Луганской области было около 300. Почему дети из сельских районов, на натуральном питании, так часто заболевают диабетом? У нас уже появились вопросы не добавляют ли что-то куда-то у нас, чтобы спровоцировать появление диабета у детей?С этим диагнозом ошибиться трудно. Диабет определяется сразу. Если сахар в крови устойчиво держится на высоком уровне, это он и есть.До того, как у нас открылось это отделение в Детской областной больнице, мы все ездили в харьковский "Охмадит". Там был высочайший уровень, так как это отделение не принадлежало Минздраву (Украины - Ред.), оно относилось к Академии наук. Там работали люди с ученными званиями, диабет был их специализацией. Но там была уже нищета. Детей после 2014 года почти не кормили. И мы стали ходить сюда. Утром уходили, вечером приходили, потому что это было в нашем городе. Потом мы посмотрели на уровень лечения.Большинство анализов, которые в Харькове делают по умолчанию, здесь не делали. Непонятно по какой причине Петр Николаевич вдруг где-то в 2018 году перешел в другую лабораторию со всеми платными анализами. Перешел он почему-то в этот Фармбиотест. Мы не могли понять почему, так как после них мы пересдавали анализы в других лабораториях, и они были нормальными. Но он до самого начала СВО там и остался. Потом уже слухи пошли, что они там какими-то фокусами занимались, каким-то забором генетического материала. Уже после начала СВО где-то в Рубежном нашли что-то в лаборатории Фармбиотеста. Конечно, мы обратили на это внимание.Как врач он не устраивал огромное количество пациентов. Мамы спрашивают, что делать в определенной ситуации, он говорит – не обращайте внимание. Мы вернулись наблюдаться в Харьков, но это уже было неудобно – 350 км в одну стороны. Но мы знали, что ребенка там хотя бы обследуют.За эти два или три года, когда мы лежали у Ищенко, он говорил – у нас препараты свои. Покупать не надо. Пару раз так было, что и моему капали. Потом говорил – и таблетки у нас свои, ничего покупать не надо. У нашей знакомой была такая ситуация, что у мальчика была увеличена печень, и он очень настойчиво предлагал препарат. Мы не знали, что это за препарат, но он говорил, что это прям чудо.Если лечением Ищенко особо и не занимался, зато занимался интригами. У него были многолетние интриги с главврачом этой областной больницы. Были скандалы, она его пыталась убрать. Наша ассоциация северодонецких детей-диабетиков писала письмо в его поддержку. Вся эта ассоциация была прикормлена у нашей областной военной администрации, которая сбежала из Луганска. У многих мам мужья в ВСУ служили, они прямо за него горой стояли. Также у него на столе стояла большая фотография, где он в окружении бойцов. Ищенко мотался к ним на блокпосты, которые вокруг Лисичанска были, очень гордился этим. Даже собирался уйти в военный госпиталь в Северодонецке. Но мамы костями легли, так как вся область осталась бы вообще без эндокринолога. Проблемы были бы с выпиской расходников, инсулинов. Поэтому мы его отвоевали, кто-то по велению души, кто-то по необходимости.Всем нам он рассказывал, как ему не дают развернуться. А он хочет и такую лабораторию, и такую. И уже присмотрел на втором этаже помещение. Мы все это слушали, развесив уши.Когда началось СВО, Ищенко добавился в нашу группу. Его не было до этого, там только родители общались. Добавился и начал заниматься омерзительной деятельностью. Российские войска уже заходить на север области, через сельские районы. У них боевых действий там не было. В Лисичанске в 2014 году были боевые действия, там не было ничего. Военные просто зашли, было тихо. Сватово, Старобельск, Марковка – там не было ни отключения света, ничего. И эти мамы, естественно, в группе пишут – ребята, к нам въехали танки Z. Люди были запуганные, но никто младенцев не ел, и они быстро успокоились. А он развернул деятельность.Ищенко начал выступать в группе – а почему вы там остались? При этом он внезапно перешел на мову. Человек, который родился и жил в русскоязычном городе вдруг стал писать только на мове. Он начал писать: что вы там делаете, уезжайте на Украину, вас на Украине бесплатно поселят и все вам выдавать будут. Ему пытались объяснить – а почему мы должны уезжать, мы у себя дома. Никто нам ничем не угрожает, мы никуда не поедем. Тогда он начал грозить – имейте ввиду, вы все у нас на карандаше, мы вернемся, мы всех вас развесим. Вы думаете, что мы вас простим?Девочки у нас начали выходить из группы. А потом некоторые дети остались без инсулина. Это 24 число (24 февраля 2022 года), получилось так, что нам выдали электронные рецепты, не все успели их отоварить. А он стал говорить - мне волонтеры привезли инсулин. Девочки с той стороны, которая уже под контролем российских войск была, говорят: Петр Николаевич, дайте нам. А он им заявляет - этот инсулин только для граждан Украины. Они говорят, вы же нас знаете столько лет, вы наших детей знаете. Ситуация с инсулином решилась потом.Кто-то на Украину уехал, потому что вывозили бесплатно. Вывезли, бросили тебя на ЖД вокзале, а дальше как хочешь. Ты можешь снимать квартиру или идти побираться у церкви. Там были пункты приема в первое время, но это было все недолго. Буквально несколько дней.Когда мы переехали сюда на старую территорию ЛНР, мы нашли группу уже ЛНРовскую. Девочки местные уже восемь лет в этой группе. С освобожденных территорий многие добавились сюда к нам, потому что общаться надо, узнать где врача найти. Это для нас все новое было. Ищенко влезь сюда в ЛНРовскую группу в Вайбере. Кто-то его добавил. Здесь он начал развивать бурную деятельность, начал выступать – выезжайте на Украину, что вы там сидите, вы там все умрете, дети ваши умрут. Это он рассказывает людям, которые здесь живут восемь лет. До сих пор их дети живы и получают медицинскую помощь. Да, не такую как в России, но получают. Нам все это надоело, и администратор его вышвырнула. В итоге мы закрыли эту группу и открыли в другом месте, чтобы он никаким образом туда не попал. Он может не выступать, а читать. А зачем это нам надо, чтобы он знал, о чем мы там пишем?Я помню жуткий случай, когда умер маленький мальчик. Он не был диабетиком, его мама считала, что его уморили в отделении урологии. Писала об этом в интернете. Заведующего этого отделения урологии мы запомнили тем, что говорил он исключительно на украинском языке и ходил в халате в виде вышиванки. Мы на его насмотрелись там в больнице.Вечером, когда я видела сюжет про Ищенко, я сбросила всем в группу. Многие остались в шоке. Кто же знает, что он детям вкалывал, когда они лежали в больнице. Особенно после ковида, когда уже родителей и на порог не пускали, а не то чтобы разрешали им лежать вместе с детьми.

https://ukraina.ru/20230512/1046161213.html

https://ukraina.ru/20230322/1044626367.html

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украина, лисичанск, опыты, интервью