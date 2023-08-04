Пьяный украинский судья "подчистил" анализы, чтобы не угодить в тюрьму - 04.08.2023 Украина.ру
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Пьяный украинский судья "подчистил" анализы, чтобы не угодить в тюрьму
Пьяный украинский судья "подчистил" анализы, чтобы не угодить в тюрьму - 04.08.2023 Украина.ру
Пьяный украинский судья "подчистил" анализы, чтобы не угодить в тюрьму
ГБР завершило расследование в отношении украинского судьи, который под действием алкоголя совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие на блокпосте в Киеве, передает 4 августа Госбюро расследований
2023-08-04T11:37
2023-08-04T11:37
алкоголь
анализы
судья
украина
новости
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Авария произошла еще в мае. Судья за рулем автомобиля наехал на 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии Украины. Военный скончался.Виновника ДТП задержали. Всего за время расследования было проведено 18 экспертиз, в том числе судебно-медицинские, химические, технические и другие.Судье грозит лишение свободы сроком до 10 лет.
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алкоголь, анализы, судья, украина, новости
алкоголь, анализы, судья, Украина, Новости

Пьяный украинский судья "подчистил" анализы, чтобы не угодить в тюрьму

11:37 04.08.2023
 
© Фото : пресс-служба НАБУсуд молоток судьи сток
суд молоток судьи сток - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© Фото : пресс-служба НАБУ
Читать в
ГБР завершило расследование в отношении украинского судьи, который под действием алкоголя совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие на блокпосте в Киеве, передает 4 августа Госбюро расследований
Авария произошла еще в мае. Судья за рулем автомобиля наехал на 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии Украины. Военный скончался.
Виновника ДТП задержали. Всего за время расследования было проведено 18 экспертиз, в том числе судебно-медицинские, химические, технические и другие.
"Поскольку судья владеет специальными профессиональными знаниями, методиками и богатой судебной практикой рассмотрения правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, при отнятии биологических образцов он попытался исказить их содержание с целью сокрытия состояния алкогольного опьянения. Несмотря на это, выводами судебных экспертиз подтверждено содержание алкоголя в предоставленных образцах. Состояние опьянения подтверждено выводами других экспертиз", - говорится на сайте ГБР.
Судье грозит лишение свободы сроком до 10 лет.
27 июля, 14:15
Дебош в баре: пьяный украинский дипломат напал на полицейских в СеулеЮжнокорейские силовики задержали работника украинского посольства, который устроил драку в местном баре. Об этом 27 июля сообщил корейский портал KBS
 
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