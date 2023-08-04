https://ukraina.ru/20230804/1048474169.html

Пьяный украинский судья "подчистил" анализы, чтобы не угодить в тюрьму

Пьяный украинский судья "подчистил" анализы, чтобы не угодить в тюрьму - 04.08.2023 Украина.ру

Пьяный украинский судья "подчистил" анализы, чтобы не угодить в тюрьму

ГБР завершило расследование в отношении украинского судьи, который под действием алкоголя совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие на блокпосте в Киеве, передает 4 августа Госбюро расследований

2023-08-04T11:37

2023-08-04T11:37

2023-08-04T11:37

алкоголь

анализы

судья

украина

новости

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Авария произошла еще в мае. Судья за рулем автомобиля наехал на 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии Украины. Военный скончался.Виновника ДТП задержали. Всего за время расследования было проведено 18 экспертиз, в том числе судебно-медицинские, химические, технические и другие.Судье грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

https://ukraina.ru/20230727/1048304571.html

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2023

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алкоголь, анализы, судья, украина, новости