Прокуратура Украины подозревает 5 человек в гибели главы МВД Монастырского - 03.08.2023 Украина.ру
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Прокуратура Украины подозревает 5 человек в гибели главы МВД Монастырского
Прокуратура Украины подозревает 5 человек в гибели главы МВД Монастырского - 03.08.2023 Украина.ру
Прокуратура Украины подозревает 5 человек в гибели главы МВД Монастырского
Прокуратура подозревает пятерых сотрудников Службы по чрезвычайным ситуациям в гибели главы МВД Дениса Монастырского, сообщили в офисе генерального прокурора Украины 3 августа
2023-08-03T14:02
2023-08-03T14:13
новости
украина
генпрокуратура
офис генпрокурора
денис монастырский
гибель
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Пятерых сотрудников подразделений МЧС, ответственных за авиабилеты, подозревают в нарушении правил безопасности, в результате чего погибли люди. Начальника Службы безопасности полетов, начальника Управления авиации и трех командиров - в служебной халатности.По данным следствия, чиновники допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей. В ходе досудебного расследования поминутно восстановлен день аварии, в том числе расшифрованы "черные ящики".Сообщается, что при подготовке к полету командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, в частности о крайне неблагоприятных погодных условиях над городом Бровары.Из-за сложных погодных условий экипаж вертолета вынужден был выполнять полет на предельно низкой высоте – даже меньшей, чем высота зданий на маршруте движения. Командир экипажа увидел препятствие и начал совершать маневр облета, однако резко поднялся вверх. Он потерял ориентировку в пространстве и во время завершения маневра допустил столкновение с землей, отметили в прокуратуре. Государственное бюро расследований опубликовало фрагмент переговоров пилотов рухнувшего вертолёта. Оба пилота отметили плохие погодные условия, а именно - густой туман.Утром 18 января в Броварах Киевской области потерпел крушение вертолет ГСЧС - он упал на детский сад.На борту было девять человек, среди которых и руководство МВД - министр Денис Монастырский, первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович. Все они погибли. Всего обнаружены тела 14 погибших, среди них один ребенок, пострадали 25 человек, из них 11 детей.Ранее стало известно, что "чёрный ящик" был передан для расшифровки во Францию, после чего полученные данные предоставили Киеву.В ходе расследования прошел обыск у бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова.31 июля генпрокурор Украины Андрей Костин прокомментировал ход расследования гибели главы МВД Украины Дениса Монастырского. В начале расследования выдвинули 4 основных версии: покушение на жизнь государственных деятелей, включая диверсию; конфликт на борту судна; ошибка пилота или техническая неисправность; погодные условия. Версия диверсии не подтвердились, отметил Костин.
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новости, украина, генпрокуратура, офис генпрокурора, денис монастырский, гибель
Новости, Украина, генпрокуратура, Офис генпрокурора, Денис Монастырский, гибель

Прокуратура Украины подозревает 5 человек в гибели главы МВД Монастырского

14:02 03.08.2023 (обновлено: 14:13 03.08.2023)
 
© AP / Daniel Cole
- РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© AP / Daniel Cole
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Прокуратура подозревает пятерых сотрудников Службы по чрезвычайным ситуациям в гибели главы МВД Дениса Монастырского, сообщили в офисе генерального прокурора Украины 3 августа
Пятерых сотрудников подразделений МЧС, ответственных за авиабилеты, подозревают в нарушении правил безопасности, в результате чего погибли люди. Начальника Службы безопасности полетов, начальника Управления авиации и трех командиров - в служебной халатности.
По данным следствия, чиновники допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей. В ходе досудебного расследования поминутно восстановлен день аварии, в том числе расшифрованы "черные ящики".
Сообщается, что при подготовке к полету командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, в частности о крайне неблагоприятных погодных условиях над городом Бровары.
Из-за сложных погодных условий экипаж вертолета вынужден был выполнять полет на предельно низкой высоте – даже меньшей, чем высота зданий на маршруте движения. Командир экипажа увидел препятствие и начал совершать маневр облета, однако резко поднялся вверх. Он потерял ориентировку в пространстве и во время завершения маневра допустил столкновение с землей, отметили в прокуратуре.
Государственное бюро расследований опубликовало фрагмент переговоров пилотов рухнувшего вертолёта. Оба пилота отметили плохие погодные условия, а именно - густой туман.
Утром 18 января в Броварах Киевской области потерпел крушение вертолет ГСЧС - он упал на детский сад.
На борту было девять человек, среди которых и руководство МВД - министр Денис Монастырский, первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович. Все они погибли. Всего обнаружены тела 14 погибших, среди них один ребенок, пострадали 25 человек, из них 11 детей.
Ранее стало известно, что "чёрный ящик" был передан для расшифровки во Францию, после чего полученные данные предоставили Киеву.
В ходе расследования прошел обыск у бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова.
31 июля генпрокурор Украины Андрей Костин прокомментировал ход расследования гибели главы МВД Украины Дениса Монастырского. В начале расследования выдвинули 4 основных версии: покушение на жизнь государственных деятелей, включая диверсию; конфликт на борту судна; ошибка пилота или техническая неисправность; погодные условия. Версия диверсии не подтвердились, отметил Костин.
- РИА Новости, 1920, 31.07.2023
31 июля, 12:36
"Версия диверсии не подтвердилась". Генпрокурор Украины прокомментировал расследование гибели главы МВДВерсия с диверсией в отношении гибели главы МВД Дениса Монастырского не подтвердилась, заявил генпрокурор Украины Андрей Костин в интервью "Укринформ"
 
НовостиУкраинагенпрокуратураОфис генпрокурораДенис Монастырскийгибель
 
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