https://ukraina.ru/20230803/1048450085.html
"Политика гиен и шакалов": экс-глава МИД Польши охарактеризовал отношение страны к Украине
"Политика гиен и шакалов": экс-глава МИД Польши охарактеризовал отношение страны к Украине - 03.08.2023 Украина.ру
"Политика гиен и шакалов": экс-глава МИД Польши охарактеризовал отношение страны к Украине
Бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович раскритиковал слова министра канцелярии президента Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы, передает 3 августа Polsat News
2023-08-03T13:17
2023-08-03T13:17
2023-08-03T13:17
польша
украина
новости
благодарность
министр
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
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Экс-глава МИД Польши назвал заявление Пшидача "досадным". Он подчеркнул, что когда сам был на Украине, все выражали благодарность полякам.Отношения между Польшей и Украиной политик сравнил с миром животных."Есть государства сильные как львы, есть государства хитрые как лисы и есть государства как гиены и шакалы. А у нас такая политика гиен и шакалов", - оценил он.Экс-министр выразил мнение, что будущее и безопасность Польши якобы зависят от Украины.На днях посол Польши Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы.Как сообщило украинское издание "Европейская правда", Пшидач в интервью польским СМИ заявил, что Киев получил огромную поддержку от Варшавы и что Украине стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины за последние месяцы и годы.Во время встречи было озвучено, что заявления о якобы имеющей место неблагодарности Украины за помощь Польши "не соответствуют действительности и являются неприемлемыми". В украинском министерстве заявили, что политика не должна ставить под сомнение взаимопонимание и прочность отношений между украинским и польским народами.
https://ukraina.ru/20230803/1048440288.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
польша, украина, новости, благодарность, министр, зарубежье
Польша, Украина, Новости, благодарность, министр, Зарубежье
"Политика гиен и шакалов": экс-глава МИД Польши охарактеризовал отношение страны к Украине
Бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович раскритиковал слова министра канцелярии президента Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы, передает 3 августа Polsat News
Экс-глава МИД Польши назвал заявление Пшидача "досадным". Он подчеркнул, что когда сам был на Украине, все выражали благодарность полякам.
"Как чиновник среднего звена может требовать благодарности? Украинцы не понимали, что происходит, - возмутился Чапутович.
Отношения между Польшей и Украиной политик сравнил с миром животных.
"Есть государства сильные как львы, есть государства хитрые как лисы и есть государства как гиены и шакалы. А у нас такая политика гиен и шакалов", - оценил он.
Экс-министр выразил мнение, что будущее и безопасность Польши якобы зависят от Украины.
На днях посол Польши Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы.
Как сообщило украинское издание "Европейская правда", Пшидач в интервью польским СМИ заявил, что Киев получил огромную поддержку от Варшавы и что Украине стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины за последние месяцы и годы.
Во время встречи было озвучено, что заявления о якобы имеющей место неблагодарности Украины за помощь Польши "не соответствуют действительности и являются неприемлемыми". В украинском министерстве заявили, что политика не должна ставить под сомнение взаимопонимание и прочность отношений между украинским и польским народами.