https://ukraina.ru/20230803/1048450085.html

"Политика гиен и шакалов": экс-глава МИД Польши охарактеризовал отношение страны к Украине

"Политика гиен и шакалов": экс-глава МИД Польши охарактеризовал отношение страны к Украине - 03.08.2023 Украина.ру

"Политика гиен и шакалов": экс-глава МИД Польши охарактеризовал отношение страны к Украине

Бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович раскритиковал слова министра канцелярии президента Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы, передает 3 августа Polsat News

2023-08-03T13:17

2023-08-03T13:17

2023-08-03T13:17

польша

украина

новости

благодарность

министр

зарубежье

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Экс-глава МИД Польши назвал заявление Пшидача "досадным". Он подчеркнул, что когда сам был на Украине, все выражали благодарность полякам.Отношения между Польшей и Украиной политик сравнил с миром животных."Есть государства сильные как львы, есть государства хитрые как лисы и есть государства как гиены и шакалы. А у нас такая политика гиен и шакалов", - оценил он.Экс-министр выразил мнение, что будущее и безопасность Польши якобы зависят от Украины.На днях посол Польши Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы.Как сообщило украинское издание "Европейская правда", Пшидач в интервью польским СМИ заявил, что Киев получил огромную поддержку от Варшавы и что Украине стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины за последние месяцы и годы.Во время встречи было озвучено, что заявления о якобы имеющей место неблагодарности Украины за помощь Польши "не соответствуют действительности и являются неприемлемыми". В украинском министерстве заявили, что политика не должна ставить под сомнение взаимопонимание и прочность отношений между украинским и польским народами.

https://ukraina.ru/20230803/1048440288.html

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польша, украина, новости, благодарность, министр, зарубежье