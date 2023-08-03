Евгений Балицкий: ВС РФ этой ночью отразили атаки противника в Запорожской области
Противник практический потерял весь состав бригад
В Запорожской области Вооруженные силы РФ в ночь на 3 августа отразили атаки противника в районах Малой Токмачки, Новопокровки и Пятихаток. Об этом сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"До четырех утра противник накапливал силы в составе трех штурмовых бригад для ведения наступательных действий в направлении Малой Токмачки и Новопокровки. По группировкам нанесен огонь артиллерии, противник практически потерял весь состав бригад, выжившие разбрелись по лесополосе", - рассказал Балицкий.
Он также отметил, что было обнаружено перемещение пехоты противника в районе Пятихаток.
"Артиллерия отряда нанесла огневое поражение, противник также откатился назад. Продолжаем бить врага!", - написал врио губернатора Запорожской области.
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