Евгений Балицкий: ВС РФ этой ночью отразили атаки противника в Запорожской области - 03.08.2023 Украина.ру
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Евгений Балицкий: ВС РФ этой ночью отразили атаки противника в Запорожской области
Евгений Балицкий: ВС РФ этой ночью отразили атаки противника в Запорожской области - 03.08.2023 Украина.ру
Евгений Балицкий: ВС РФ этой ночью отразили атаки противника в Запорожской области
Противник практический потерял весь состав бригад
2023-08-03T11:34
2023-08-03T11:34
новости
запорожская область
евгений балицкий
вс рф
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В Запорожской области Вооруженные силы РФ в ночь на 3 августа отразили атаки противника в районах Малой Токмачки, Новопокровки и Пятихаток. Об этом сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий."До четырех утра противник накапливал силы в составе трех штурмовых бригад для ведения наступательных действий в направлении Малой Токмачки и Новопокровки. По группировкам нанесен огонь артиллерии, противник практически потерял весь состав бригад, выжившие разбрелись по лесополосе", - рассказал Балицкий.Он также отметил, что было обнаружено перемещение пехоты противника в районе Пятихаток."Артиллерия отряда нанесла огневое поражение, противник также откатился назад. Продолжаем бить врага!", - написал врио губернатора Запорожской области.
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новости, запорожская область, евгений балицкий, вс рф
Новости, Запорожская область, Евгений Балицкий, ВС РФ

Евгений Балицкий: ВС РФ этой ночью отразили атаки противника в Запорожской области

11:34 03.08.2023
 
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Подготовка к референдуму о присоединении к РФ - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
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Противник практический потерял весь состав бригад
В Запорожской области Вооруженные силы РФ в ночь на 3 августа отразили атаки противника в районах Малой Токмачки, Новопокровки и Пятихаток. Об этом сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"До четырех утра противник накапливал силы в составе трех штурмовых бригад для ведения наступательных действий в направлении Малой Токмачки и Новопокровки. По группировкам нанесен огонь артиллерии, противник практически потерял весь состав бригад, выжившие разбрелись по лесополосе", - рассказал Балицкий.
Он также отметил, что было обнаружено перемещение пехоты противника в районе Пятихаток.
"Артиллерия отряда нанесла огневое поражение, противник также откатился назад. Продолжаем бить врага!", - написал врио губернатора Запорожской области.
Подготовка к референдуму о присоединении к РФ - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
20 июня, 14:58
Балицкий сократил комендантский час в прифронтовом городе Запорожской области Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о режиме комендантского часа в прифронтовом городе Васильевка и Васильевском районе. Об этом он сообщил 20 июня в своем телеграм-канале
 
НовостиЗапорожская областьЕвгений БалицкийВС РФ
 
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