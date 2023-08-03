https://ukraina.ru/20230803/1048446996.html

Евгений Балицкий: ВС РФ этой ночью отразили атаки противника в Запорожской области

Евгений Балицкий: ВС РФ этой ночью отразили атаки противника в Запорожской области - 03.08.2023 Украина.ру

Евгений Балицкий: ВС РФ этой ночью отразили атаки противника в Запорожской области

Противник практический потерял весь состав бригад

2023-08-03T11:34

2023-08-03T11:34

2023-08-03T11:34

новости

запорожская область

евгений балицкий

вс рф

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В Запорожской области Вооруженные силы РФ в ночь на 3 августа отразили атаки противника в районах Малой Токмачки, Новопокровки и Пятихаток. Об этом сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий."До четырех утра противник накапливал силы в составе трех штурмовых бригад для ведения наступательных действий в направлении Малой Токмачки и Новопокровки. По группировкам нанесен огонь артиллерии, противник практически потерял весь состав бригад, выжившие разбрелись по лесополосе", - рассказал Балицкий.Он также отметил, что было обнаружено перемещение пехоты противника в районе Пятихаток."Артиллерия отряда нанесла огневое поражение, противник также откатился назад. Продолжаем бить врага!", - написал врио губернатора Запорожской области.

https://ukraina.ru/20230620/1047409918.html

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новости, запорожская область, евгений балицкий, вс рф