https://ukraina.ru/20230802/1048418647.html
Президент Чехии разрешил еще 14 гражданам страны воевать на стороне ВСУ
Президент Чехии разрешил еще 14 гражданам страны воевать на стороне ВСУ - 02.08.2023 Украина.ру
Президент Чехии разрешил еще 14 гражданам страны воевать на стороне ВСУ
Без соответствующего разрешения чехов по возвращению в страну ждет уголовное преследование
2023-08-02T12:19
2023-08-02T12:19
2023-08-02T12:19
новости
чехия
иностранные наемники
всу
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Президент Чехии Петер Павел разрешил 14 гражданам страны вступить в ряды ВСУ и воевать против России. Об этом 2 августа сообщило Чешское радио.Служба в иностранных вооруженных силах в Чехии запрещена законом, поэтому все желающие помогать киевскому режиму с оружием в руках, должны сначала получить разрешение президента страны, напоминает СМИ."Если гражданин Чехии уехал на Украину воевать, не получив разрешения, ему на родине грозит уголовное преследование", - уточнило Чешское радио.С момента вступления в должность президента 9 марта этого года Петер Павел отклонил восемь обращении чешских граждан о выдаче разрешения на вступление в ряды ВСУ.Чешское радио отмечает, что точное число тех, кто отправился воевать на Украину неясно.По данным чешской стороны, в настоящее время разрешение вступить в ряды ВСУ полечило 146 граждан Чехии. Из них 132 заявителя получило это документ от предыдущего президента Милоша Земана, 14 – от действующего президента.
https://ukraina.ru/20230728/1048306042.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, чехия, иностранные наемники, всу
Президент Чехии разрешил еще 14 гражданам страны воевать на стороне ВСУ
Без соответствующего разрешения чехов по возвращению в страну ждет уголовное преследование
Президент Чехии Петер Павел разрешил 14 гражданам страны вступить в ряды ВСУ и воевать против России. Об этом 2 августа сообщило Чешское радио.
Служба в иностранных вооруженных силах в Чехии запрещена законом, поэтому все желающие помогать киевскому режиму с оружием в руках, должны сначала получить разрешение президента страны, напоминает СМИ.
"Если гражданин Чехии уехал на Украину воевать, не получив разрешения, ему на родине грозит уголовное преследование", - уточнило Чешское радио.
С момента вступления в должность президента 9 марта этого года Петер Павел отклонил восемь обращении чешских граждан о выдаче разрешения на вступление в ряды ВСУ.
Чешское радио отмечает, что точное число тех, кто отправился воевать на Украину неясно.
По данным чешской стороны, в настоящее время разрешение вступить в ряды ВСУ полечило 146 граждан Чехии. Из них 132 заявителя получило это документ от предыдущего президента Милоша Земана, 14 – от действующего президента.