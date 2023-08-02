https://ukraina.ru/20230802/1048418647.html

Президент Чехии разрешил еще 14 гражданам страны воевать на стороне ВСУ

Президент Чехии разрешил еще 14 гражданам страны воевать на стороне ВСУ - 02.08.2023 Украина.ру

Президент Чехии разрешил еще 14 гражданам страны воевать на стороне ВСУ

Без соответствующего разрешения чехов по возвращению в страну ждет уголовное преследование

2023-08-02T12:19

2023-08-02T12:19

2023-08-02T12:19

новости

чехия

иностранные наемники

всу

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Президент Чехии Петер Павел разрешил 14 гражданам страны вступить в ряды ВСУ и воевать против России. Об этом 2 августа сообщило Чешское радио.Служба в иностранных вооруженных силах в Чехии запрещена законом, поэтому все желающие помогать киевскому режиму с оружием в руках, должны сначала получить разрешение президента страны, напоминает СМИ."Если гражданин Чехии уехал на Украину воевать, не получив разрешения, ему на родине грозит уголовное преследование", - уточнило Чешское радио.С момента вступления в должность президента 9 марта этого года Петер Павел отклонил восемь обращении чешских граждан о выдаче разрешения на вступление в ряды ВСУ.Чешское радио отмечает, что точное число тех, кто отправился воевать на Украину неясно.По данным чешской стороны, в настоящее время разрешение вступить в ряды ВСУ полечило 146 граждан Чехии. Из них 132 заявителя получило это документ от предыдущего президента Милоша Земана, 14 – от действующего президента.

https://ukraina.ru/20230728/1048306042.html

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новости, чехия, иностранные наемники, всу