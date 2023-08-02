Президент Чехии разрешил еще 14 гражданам страны воевать на стороне ВСУ - 02.08.2023 Украина.ру
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Президент Чехии разрешил еще 14 гражданам страны воевать на стороне ВСУ
Президент Чехии разрешил еще 14 гражданам страны воевать на стороне ВСУ - 02.08.2023 Украина.ру
Президент Чехии разрешил еще 14 гражданам страны воевать на стороне ВСУ
Без соответствующего разрешения чехов по возвращению в страну ждет уголовное преследование
2023-08-02T12:19
2023-08-02T12:19
новости
чехия
иностранные наемники
всу
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Президент Чехии Петер Павел разрешил 14 гражданам страны вступить в ряды ВСУ и воевать против России. Об этом 2 августа сообщило Чешское радио.Служба в иностранных вооруженных силах в Чехии запрещена законом, поэтому все желающие помогать киевскому режиму с оружием в руках, должны сначала получить разрешение президента страны, напоминает СМИ."Если гражданин Чехии уехал на Украину воевать, не получив разрешения, ему на родине грозит уголовное преследование", - уточнило Чешское радио.С момента вступления в должность президента 9 марта этого года Петер Павел отклонил восемь обращении чешских граждан о выдаче разрешения на вступление в ряды ВСУ.Чешское радио отмечает, что точное число тех, кто отправился воевать на Украину неясно.По данным чешской стороны, в настоящее время разрешение вступить в ряды ВСУ полечило 146 граждан Чехии. Из них 132 заявителя получило это документ от предыдущего президента Милоша Земана, 14 – от действующего президента.
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новости, чехия, иностранные наемники, всу
Новости, Чехия, иностранные наемники, ВСУ

Президент Чехии разрешил еще 14 гражданам страны воевать на стороне ВСУ

12:19 02.08.2023
 
© СС0, PixabayЧехия флаг
Чехия флаг
© СС0, Pixabay
Читать в
Без соответствующего разрешения чехов по возвращению в страну ждет уголовное преследование
Президент Чехии Петер Павел разрешил 14 гражданам страны вступить в ряды ВСУ и воевать против России. Об этом 2 августа сообщило Чешское радио.
Служба в иностранных вооруженных силах в Чехии запрещена законом, поэтому все желающие помогать киевскому режиму с оружием в руках, должны сначала получить разрешение президента страны, напоминает СМИ.
"Если гражданин Чехии уехал на Украину воевать, не получив разрешения, ему на родине грозит уголовное преследование", - уточнило Чешское радио.
С момента вступления в должность президента 9 марта этого года Петер Павел отклонил восемь обращении чешских граждан о выдаче разрешения на вступление в ряды ВСУ.
Чешское радио отмечает, что точное число тех, кто отправился воевать на Украину неясно.
По данным чешской стороны, в настоящее время разрешение вступить в ряды ВСУ полечило 146 граждан Чехии. Из них 132 заявителя получило это документ от предыдущего президента Милоша Земана, 14 – от действующего президента.
Джордан О'Брайен и другие западные наёмники на Украине - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
28 июля, 06:15
"Откровенно отбитые люди". Военкор рассказал, зачем иностранные наёмники едут на Украину Иностранные наемники появились на Украине еще задолго до начала СВО. Их процент постоянно колеблется. Об этом изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент информационного агентства News Front Георгий Медведев
 
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