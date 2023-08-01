https://ukraina.ru/20230801/1048396792.html

Депутат Гурулев: Атаками БПЛА Киев не обрушит доверие россиян к армии и президенту

Депутат Гурулев: Атаками БПЛА Киев не обрушит доверие россиян к армии и президенту - 01.08.2023 Украина.ру

Депутат Гурулев: Атаками БПЛА Киев не обрушит доверие россиян к армии и президенту

Депутат допустил, что часть беспилотников, атакующих города, запускается агентами киевского режима с российской территории

2023-08-01T12:59

2023-08-01T12:59

2023-08-01T12:59

новости

беспилотники

госдума

депутат

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Теракты, которые киевский режим совершает на территории России с использованием беспилотников, никакого отношения к ходу боевых действий не имеют. Об этом 1 августа заявил в своем телеграм-канале депутат Государственной думы России Андрей Гурулев."Теракты осуществляются киевским режимом в рамках ведения информационной войны, которой нацисты в Киеве уделяют порой гораздо большее внимание, чем происходящему на фронте. Целью всех этих беспилотников является прежде всего намерение посеять панику, подорвать доверие наших граждан к нашей Армии и Верховному главнокомандующему", - отметил депутат.По его словам, "вся эта мразь в Киеве" действует по логике своих западных хозяев и не может принять того простого факта, что народ России поддерживает и доверяет и армии, и президенту.При этом Гурулев предположил, что часть беспилотников "запускается агентами киевских нацистов" прямо с российской территории."Большинство из этих людей ловят до того, как они совершают теракты, но всех поймать не удаётся", - сказал он.Андрей Гурулев призвал население довериться структурам безопасности, которые второй год весьма напряженно работают, пересекая огромное количество терактов так, что об этом просто никто не узнает.

https://ukraina.ru/20230801/1048394090.html

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новости, беспилотники, госдума, депутат