Депутат Гурулев: Атаками БПЛА Киев не обрушит доверие россиян к армии и президенту - 01.08.2023 Украина.ру
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Депутат Гурулев: Атаками БПЛА Киев не обрушит доверие россиян к армии и президенту
Депутат Гурулев: Атаками БПЛА Киев не обрушит доверие россиян к армии и президенту - 01.08.2023 Украина.ру
Депутат Гурулев: Атаками БПЛА Киев не обрушит доверие россиян к армии и президенту
Депутат допустил, что часть беспилотников, атакующих города, запускается агентами киевского режима с российской территории
2023-08-01T12:59
2023-08-01T12:59
новости
беспилотники
госдума
депутат
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Теракты, которые киевский режим совершает на территории России с использованием беспилотников, никакого отношения к ходу боевых действий не имеют. Об этом 1 августа заявил в своем телеграм-канале депутат Государственной думы России Андрей Гурулев."Теракты осуществляются киевским режимом в рамках ведения информационной войны, которой нацисты в Киеве уделяют порой гораздо большее внимание, чем происходящему на фронте. Целью всех этих беспилотников является прежде всего намерение посеять панику, подорвать доверие наших граждан к нашей Армии и Верховному главнокомандующему", - отметил депутат.По его словам, "вся эта мразь в Киеве" действует по логике своих западных хозяев и не может принять того простого факта, что народ России поддерживает и доверяет и армии, и президенту.При этом Гурулев предположил, что часть беспилотников "запускается агентами киевских нацистов" прямо с российской территории."Большинство из этих людей ловят до того, как они совершают теракты, но всех поймать не удаётся", - сказал он.Андрей Гурулев призвал население довериться структурам безопасности, которые второй год весьма напряженно работают, пересекая огромное количество терактов так, что об этом просто никто не узнает.
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новости, беспилотники, госдума, депутат
Новости, беспилотники, Госдума, депутат

Депутат Гурулев: Атаками БПЛА Киев не обрушит доверие россиян к армии и президенту

12:59 01.08.2023
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Депутат допустил, что часть беспилотников, атакующих города, запускается агентами киевского режима с российской территории
Теракты, которые киевский режим совершает на территории России с использованием беспилотников, никакого отношения к ходу боевых действий не имеют. Об этом 1 августа заявил в своем телеграм-канале депутат Государственной думы России Андрей Гурулев.
"Теракты осуществляются киевским режимом в рамках ведения информационной войны, которой нацисты в Киеве уделяют порой гораздо большее внимание, чем происходящему на фронте. Целью всех этих беспилотников является прежде всего намерение посеять панику, подорвать доверие наших граждан к нашей Армии и Верховному главнокомандующему", - отметил депутат.
По его словам, "вся эта мразь в Киеве" действует по логике своих западных хозяев и не может принять того простого факта, что народ России поддерживает и доверяет и армии, и президенту.
При этом Гурулев предположил, что часть беспилотников "запускается агентами киевских нацистов" прямо с российской территории.
"Большинство из этих людей ловят до того, как они совершают теракты, но всех поймать не удаётся", - сказал он.
Андрей Гурулев призвал население довериться структурам безопасности, которые второй год весьма напряженно работают, пересекая огромное количество терактов так, что об этом просто никто не узнает.
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Заголовок открываемого материала
12:59Депутат Гурулев: Атаками БПЛА Киев не обрушит доверие россиян к армии и президенту
12:48"Меры принимаются": Песков рассказал об угрозе ударов беспилотников в Москве
12:37Депутат Гурулев призвал устроить "прилюдную порку" диверсантам в РФ
12:21Я получил свободу благодаря России. Как одесский журналист сидел в тюрьме, а после обмена уехал в Москву
12:17"Потуги можно понять": депутат Гурулев объяснил, почему Киев попытался атаковать московские небоскребы
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