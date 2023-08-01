https://ukraina.ru/20230801/1048396792.html
Депутат Гурулев: Атаками БПЛА Киев не обрушит доверие россиян к армии и президенту
Депутат Гурулев: Атаками БПЛА Киев не обрушит доверие россиян к армии и президенту - 01.08.2023 Украина.ру
Депутат Гурулев: Атаками БПЛА Киев не обрушит доверие россиян к армии и президенту
Депутат допустил, что часть беспилотников, атакующих города, запускается агентами киевского режима с российской территории
2023-08-01T12:59
2023-08-01T12:59
2023-08-01T12:59
новости
беспилотники
госдума
депутат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048058459_0:66:3086:1801_1920x0_80_0_0_1b09c82bd64b667aba8f9e4977650c37.jpg
Теракты, которые киевский режим совершает на территории России с использованием беспилотников, никакого отношения к ходу боевых действий не имеют. Об этом 1 августа заявил в своем телеграм-канале депутат Государственной думы России Андрей Гурулев."Теракты осуществляются киевским режимом в рамках ведения информационной войны, которой нацисты в Киеве уделяют порой гораздо большее внимание, чем происходящему на фронте. Целью всех этих беспилотников является прежде всего намерение посеять панику, подорвать доверие наших граждан к нашей Армии и Верховному главнокомандующему", - отметил депутат.По его словам, "вся эта мразь в Киеве" действует по логике своих западных хозяев и не может принять того простого факта, что народ России поддерживает и доверяет и армии, и президенту.При этом Гурулев предположил, что часть беспилотников "запускается агентами киевских нацистов" прямо с российской территории."Большинство из этих людей ловят до того, как они совершают теракты, но всех поймать не удаётся", - сказал он.Андрей Гурулев призвал население довериться структурам безопасности, которые второй год весьма напряженно работают, пересекая огромное количество терактов так, что об этом просто никто не узнает.
https://ukraina.ru/20230801/1048394090.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048058459_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6df084caa9fad4b574afc538b5327250.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, беспилотники, госдума, депутат
Депутат Гурулев: Атаками БПЛА Киев не обрушит доверие россиян к армии и президенту
Депутат допустил, что часть беспилотников, атакующих города, запускается агентами киевского режима с российской территории
Теракты, которые киевский режим совершает на территории России с использованием беспилотников, никакого отношения к ходу боевых действий не имеют. Об этом 1 августа заявил в своем телеграм-канале депутат Государственной думы России Андрей Гурулев.
"Теракты осуществляются киевским режимом в рамках ведения информационной войны, которой нацисты в Киеве уделяют порой гораздо большее внимание, чем происходящему на фронте. Целью всех этих беспилотников является прежде всего намерение посеять панику, подорвать доверие наших граждан к нашей Армии и Верховному главнокомандующему", - отметил депутат.
По его словам, "вся эта мразь в Киеве" действует по логике своих западных хозяев и не может принять того простого факта, что народ России поддерживает и доверяет и армии, и президенту.
При этом Гурулев предположил, что часть беспилотников "запускается агентами киевских нацистов" прямо с российской территории.
"Большинство из этих людей ловят до того, как они совершают теракты, но всех поймать не удаётся", - сказал он.
Андрей Гурулев призвал население довериться структурам безопасности, которые второй год весьма напряженно работают, пересекая огромное количество терактов так, что об этом просто никто не узнает.