"Версия диверсии не подтвердилась". Генпрокурор Украины прокомментировал расследование гибели главы МВД - 31.07.2023 Украина.ру
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"Версия диверсии не подтвердилась". Генпрокурор Украины прокомментировал расследование гибели главы МВД
"Версия диверсии не подтвердилась". Генпрокурор Украины прокомментировал расследование гибели главы МВД - 31.07.2023 Украина.ру
"Версия диверсии не подтвердилась". Генпрокурор Украины прокомментировал расследование гибели главы МВД
Версия с диверсией в отношении гибели главы МВД Дениса Монастырского не подтвердилась, заявил генпрокурор Украины Андрей Костин в интервью "Укринформ"
2023-07-31T12:36
2023-07-31T12:42
новости
украина
денис монастырский
бровары
генпрокурор
диверсия
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Генпрокурор Украины Андрей Костин прокомментировал ход расследования гибели главы МВД Украины Дениса Монастырского в январе этого года. По словам Костина, версия диверсии не подтвердилась.Расследованием занимаются специалисты межведомственной следственной группы ГБР и СБУ. К работе привлекли специалистов из Минобороны, Нацполиции и Нацгвардии Украины, отметил Костин.Генпрокурор Украины напомнил, что в начале расследования выдвинули 4 основных версии: покушение на жизнь государственных деятелей, включая диверсию; конфликт на борту судна; ошибка пилота или техническая неисправность; погодные условия.Окончательные выводы по результатам досудебного расследования Костин обещал сообщить в ближайшее время.Утром 18 января в Броварах Киевской области потерпел крушение вертолет ГСЧС - он упал на детский сад.На борту было девять человек, среди которых и руководство МВД - министр Денис Монастырский, первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович. Все они погибли. Всего обнаружены тела 14 погибших, среди них один ребенок, пострадали 25 человек, из них 11 детей.Ранее стало известно, что "чёрный ящик" был передан для расшифровки во Францию, после чего полученные данные предоставили Киеву.В ходе расследования прошел обыск у бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова.
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новости, украина, денис монастырский, бровары, генпрокурор, диверсия
Новости, Украина, Денис Монастырский, Бровары, генпрокурор, диверсия

"Версия диверсии не подтвердилась". Генпрокурор Украины прокомментировал расследование гибели главы МВД

12:36 31.07.2023 (обновлено: 12:42 31.07.2023)
 
© AP / Daniel Cole
- РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© AP / Daniel Cole
Читать в
Версия с диверсией в отношении гибели главы МВД Дениса Монастырского не подтвердилась, заявил генпрокурор Украины Андрей Костин в интервью "Укринформ"
Генпрокурор Украины Андрей Костин прокомментировал ход расследования гибели главы МВД Украины Дениса Монастырского в январе этого года. По словам Костина, версия диверсии не подтвердилась.
"Расследование еще продолжается. Предварительно могу сказать, что версии, связанные с диверсией или посягательством на жизнь государственных деятелей, не нашли своего подтверждения", - заявил генпрокурор Украины.
Расследованием занимаются специалисты межведомственной следственной группы ГБР и СБУ. К работе привлекли специалистов из Минобороны, Нацполиции и Нацгвардии Украины, отметил Костин.
Генпрокурор Украины напомнил, что в начале расследования выдвинули 4 основных версии: покушение на жизнь государственных деятелей, включая диверсию; конфликт на борту судна; ошибка пилота или техническая неисправность; погодные условия.
Окончательные выводы по результатам досудебного расследования Костин обещал сообщить в ближайшее время.
Утром 18 января в Броварах Киевской области потерпел крушение вертолет ГСЧС - он упал на детский сад.
На борту было девять человек, среди которых и руководство МВД - министр Денис Монастырский, первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович. Все они погибли. Всего обнаружены тела 14 погибших, среди них один ребенок, пострадали 25 человек, из них 11 детей.
Ранее стало известно, что "чёрный ящик" был передан для расшифровки во Францию, после чего полученные данные предоставили Киеву.
В ходе расследования прошел обыск у бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова.
- РИА Новости, 1920, 24.04.2023
24 апреля, 17:25
СБУ назначила более ста экспертиз для расследования гибели главы МВД УкраиныВ рамках расследования авиакатастрофы в Броварах, в которой погиб глава МВД Украины Денис Монастырский, назначено более 100 судебных экспертиз, сообщили в Службе безопасности Украины 24 апреля
 
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