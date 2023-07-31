Российские войска вытеснили ВСУ из села Старомайорское— Пушилин
Российские военные вытеснили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из села Старомайорское Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24"
"Наши подразделения смогли выбить противника, противник понес большие потери и в личном составе, и в технике", — сказал Пушилин.
На днях о боях в районе Старомайорского сообщал глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, российские солдаты при поддержке артиллерии выбили подразделения ВСУ с большинства позиций. В ходе боев украинцы потеряли целую бригаду.
08:28ВСУ теряют солдат в "промышленных масштабах" - полковник СШАПереход российских войск от обороны к наступлению приводит к гибели солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в "промышленных масштабах". Об этом заявил 30 июля бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем Youtube-канале