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Украинская войсковая организация: зародыш ОУН*

Украинская войсковая организация: зародыш ОУН* - 30.07.2023 Украина.ру

Украинская войсковая организация: зародыш ОУН*

Создание ветеранами Первой мировой и Гражданской войн, желавших продолжать борьбу за создание украинского национального государств, Украинской войсковой организации, учреждённой 30 июля 1920 года, было событием этапным. Пожалуй, это была первая структура, родившая украинский миф об армии без государства

2023-07-30T08:00

2023-07-30T08:00

2023-07-30T08:00

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После краха ЗУНР и УНР немало украинских эмигрантов осели в Чехословакии и Германии. В Польше, помимо этого, появилось огромное украинское меньшинство, не очень довольное переходом Галиции и части Волыни в состав этого государства (на тот момент вопрос о Галиции ещё решался на международном уровне).Эмигранты имели боевой опыт. Большая их часть была разочарована тем, что ни одна из форм украинской государственности в конечном счете не состоялась. Некоторые политики в эмиграции пытались продолжить борьбу за независимость дипломатическими методами. В частности, бывший президент ЗУНР Петрушевич сформировал правительство ЗУНР в изгнании и пытался договориться с ведущими мировыми державами.Более радикально настроенные военные начали создание разветвленной подпольной организации, получившей название УВО — Украинская войсковая организация. Судя по всему, вдохновляющей моделью для них послужила Польская военная организация Пилсудского, созданная в период Первой мировой войны.Во главе организации встал Евгений Коновалец — бывший командир сечевых стрельцов. Базой организации стала Галиция, а основным источником пополнения кадров были сечевые стрельцы как наиболее сплоченная и боеспособная украинская сила. В годы Гражданской войны сечевиков разбросало между собственно сечевиками УНР и Галицкой армией ЗУНР.В течение следующего года происходило организационное оформление структуры УВО, во главе которой стояла Начальная команда с Коновальцем. Ей подчинялся ряд референтур, каждая из которых отвечала за своё направление: разведку, кадры, пропаганду и идеологическое воспитание, боевые акции и т.д.Подпольный штаб организации разместился во Львове, откуда координировалась деятельность ячеек по всей Галиции. Регион был разбит на 13 округов, каждый из которых делился, в свою очередь, на уезды (повиты). Начальная коллегия поддерживала связь с ячейками начиная с уездного уровня. Достаточно скоро Коновалец покинул Львов и перебрался в Германию. В Львове для координации осталась Краевая команда во главе с Андреем Мельником, будущим преемником Коновальца во главе ОУН*.Поначалу предполагалось, что УВО развернет свое подполье и в УССР. Однако с этим оказалось значительно сложнее.Координировать подполье за границей было чисто технически труднее. Вдобавок в УССР с её былым разгулом атаманщины неожиданно не оказалось достаточного количества актива. За долгие годы все устали от войны. Наиболее активные и радикальные лидеры погибли или эмигрировали, начавшаяся украинизация лишала УВО козырей. Перебрасываемые через границу координаторы бесследно исчезали. УВО удалось примкнуть к организованной Петлюрой акции по переброске крупного отряда для разворачивания подпольно-повстанческой деятельности. Однако эта инициатива закончилась неудачей.В общем, в УССР УВО полноценно не удалось развернуться, и основная её деятельность была связана с Польшей, хотя ячейки УВО существовали практически везде, где присутствовали более-менее заметные украинские диаспоры.УВО с самого начала широко применяла в своей деятельности саботаж и террор. Так, в 1922 году боевиками УВО был убит кандидат в Сейм Сидор Твердохлеб, который проигнорировал линию УВО за саботаж польских выборов. Также было проведено два неудачных покушения на польских лидеров Пилсудского и Войцеховского. Еще одной громкой акцией УВО было убийство начальника Львовского школьного округа Собинского.Практически в самом начале своего существования УВО столкнулась с кризисом и расколом.В первые годы организация координировала свою деятельность с правительством ЗУНР в изгнании. Однако в 1923 году его лидер Петрушевич распустил организацию. Экс-диктатор ориентировался на западные страны и рассчитывал дипломатическими методами добиться если и не независимости, то хотя бы каких-то политических преференций. Но после окончательной передачи Галиции Польше он переориентировался на СССР, где как раз полным ходом шла украинизация.Петрушевич наладил контакты с советским послом в Германии Крестинским и понемногу начал критиковать УВО. В итоге в организации назрел раскол, который организационно оформился в 1925 году. Группа сторонников Петрушевича вышла из УВО и создала свою Западноукраинскую народно-революционную организацию. УВО же продолжила свое существование, теперь уже полностью автономно.Впрочем, и после раскола им было от кого получать поддержку. Возродившаяся польская государственность оказалась весьма активна в своей экспансии. Поляки обидели многих соседей, отобрав значительные куски территории у Германии, Литвы и СССР.СССР по понятным причинам поддерживать бывших сечевиков не мог и ориентировался на западноукраинскую компартию. А вот Литва и Германия оказывали определенную поддержку УВО. В Каунасе официально действовало представительство УВО, Литву неоднократно лично посещал сам Коновалец. В Германии были открыты учебные курсы для актива. Литовцы помогали с паспортами для подполья (литовское гражданство имел и сам Коновалец). В Берлине и Каунасе печатались газеты и журналы УВО для распространения в Галиции. Актив УВО периодически передавал развединформацию по Польше и тем, и другим.И те, и другие давали некоторое количество денег, но источники финансирования УВО были весьма разнообразны: помощь от диаспор, прибыль от экспроприаций, кое-какие средства удалось вывезти и после Гражданской войны. Словом, единого источника финансирования у организации не было.Для экспроприаций, которые в середине 1920-х стали важной частью политики УВО, была создана специальная Летучая бригада. Ее создателем и лидером стал бывший поручик австрийской армии, сотник Украинской галицкой армии и командир бригады Красной Галицкой армии Юлиан Головинский. В то время он уже был краевым комендантом УВО. Его помощником был Емельян Сеник — будущий видный деятель фракции ОУН(м)*, убитый в 1941 году предположительно конкурентами из ОУН(б)*.Головинский был весьма радикально настроенным лидером с далеко идущими планами. Например, он собирался травить колодцы и водопроводы по всей Польше и устраивать теракты с применением отравляющих газов.В середине 1920-х бригада совершила целый ряд громких налётов на кассы и почты. В конце концов большую часть боевиков поймали, хотя Головинскому удалось ускользнуть. Его поймали только в 1930 году. Учитывая, что его боевики на суде получили совсем небольшие наказания, полицейские решили не рисковать. Закованного в наручники Головинского застрелили и объявили, что он был убит при попытке бежать.В конце 1920-х в организации начались серьезные изменения. Часть прежнего актива отошла от дел, оставшиеся лидеры были уже заметными фигурами и стремились как-то легализоваться. Как войсковая организация она исчерпала возможности для своего пополнения. Новые кадры, приходившие во второй половине 20-х, не имели никакого отношения к сечевикам и армии. Это была радикальная молодежь, выросшая уже в польской Галиции.Реформа назревала и в 1929 году произошла.Планировалось, что новая организация, получившая название ОУН*, станет политическим объединением украинских националистов. Она будет создана на базе УВО, но обе организации формально сохранят структурную независимость. ОУН* будет заниматься легальными политическими акциями, а законспирированная УВО будет по мере необходимости заниматься нелегальными акциями: саботажем, терактами, покушениями.Однако вышло иначе. Под влиянием более радикальной молодежи ОУН* быстро перешла к нелегальной деятельности и всего за несколько лет по своему размаху значительно превзошла прежнюю деятельность УВО.УВО фактически растворилась в ОУН* и к середине 1930-х окончательно утратила какую-либо обособленность и самостоятельность. Все видные фигуры УВО перетекли в ОУН*.После гибели Коновальца и раскола ОУН* на мельниковскую и бандеровскую фракции значительная часть "стариков" из УВО осталась у Мельника, тогда как более молодое поколение объединилось вокруг Бандеры. Из всех старых краевых комендантов УВО на сторону Бандеры перешел только Юрий Полянский.* Организация, запрещенная в Российской Федерации

https://ukraina.ru/20230525/1046476556.html

https://ukraina.ru/20230614/1047124265.html

https://ukraina.ru/20190411/1023248067.html

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Евгений Антонюк

Евгений Антонюк

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Евгений Антонюк

история, история украины, оун, андрей мельник, коновалец, польша, украина, галичина